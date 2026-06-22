Maserati pokazało nową gamę. V6 w SUV-ie i elektryczny kabriolet o mocy 751 KM

Maserati odświeża całą gamę swoich kluczowych modeli. Grecale otrzymuje nowe V6 Nettuno o mocy 390 KM, GranTurismo zyskuje mocniejsze wersje i napęd 4x4, a do oferty trafia elektryczne GranCabrio Folgore rozwijające aż 751 KM. Wszystkie nowości mają pojawić się w salonach jeszcze w tym roku.

Maserati rozpoczyna szerokie odświeżenie swojej gamy na 2027 rok i robi to bez półśrodków. Zmiany obejmują Grecale, GranTurismo i GranCabrio, czyli trzy kluczowe modele marki, które odpowiadają zarówno za sprzedaż, jak i wizerunek. Włoski producent jednocześnie podnosi moc, porządkuje ofertę napędów i wyraźnie dopracowuje wyposażenie.

Maserati porządkuje gamę na 2027 rok

Włoska marka przygotowała największą aktualizację swojej oferty od kilku lat. Zmiany objęły SUV-a Grecale, sportowe GranTurismo oraz otwarte GranCabrio. Producent postawił nie tylko na większą moc, ale również na poprawę komfortu, technologii i codziennej użyteczności.

Największą nowością jest rozszerzenie gamy silników V6 Nettuno oraz dalszy rozwój modeli elektrycznych z rodziny Folgore.

Grecale dostało silnik, którego brakowało

Najważniejsza zmiana w SUV-ie Maserati to debiut 3-litrowego silnika V6 Nettuno o mocy 390 KM. Nowa jednostka trafia pomiędzy odmiany czterocylindrowe a topowe Grecale Trofeo rozwijające 530 KM.

Według Maserati nowy silnik zapewnia o 32 proc. wyższy moment obrotowy i lepszą elastyczność niż dotychczasowa jednostka 2.0. W praktyce ma to oznaczać szybsze reakcje na gaz i większy komfort podczas codziennej jazdy.

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Silnik wykorzystuje technologię komory wstępnej znaną z motorsportu, która poprawia efektywność spalania i charakterystykę pracy przy niskich obrotach.

Grecale otrzymało również przeprojektowany pas przedni, nowe wzory felg oraz dodatkowe opcje personalizacji z programu Fuoriserie.

GranTurismo jest mocniejsze i bardziej wszechstronne

Zmiany nie ominęły także GranTurismo. Topowa wersja Trofeo rozwija teraz 582 KM z podwójnie doładowanego silnika V6 Nettuno.

Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 3,8 s, a prędkość maksymalna zbliża się do 320 km/h. W ofercie pozostaje również słabsza odmiana o mocy 483 KM.

Standardem jest napęd na cztery koła oraz adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości i charakterystyki pracy. Maserati poprawiło także aerodynamikę nadwozia oraz odświeżyło stylistykę przedniej części auta.

Elektryczne GranCabrio Folgore ma aż 751 KM

Najbardziej spektakularną nowością jest GranCabrio Folgore. Elektryczny kabriolet wykorzystuje trzy silniki elektryczne i akumulator o pojemności 92,5 kWh.

Łączna moc układu wynosi 751 KM, a prędkość maksymalna sięga 290 km/h. Za precyzję prowadzenia odpowiada zaawansowany system zarządzania momentem obrotowym na tylnej osi.

Maserati nie rezygnuje jednak z jednostek spalinowych. GranCabrio nadal będzie dostępne także z silnikiem V6 Nettuno o mocy 483 lub 582 KM.

Więcej luksusu i nowoczesnych technologii

Wraz z modernizacją wszystkie modele otrzymały odświeżone wnętrza. W kabinach pojawiły się nowe kierownice inspirowane motorsportem, bardziej intuicyjny system multimedialny oraz bogatsze wyposażenie.

W Grecale dostępny jest teraz wyświetlacz head-up, nowy ekran centralny o przekątnej 12,3 cala i cyfrowy zegar wykonany z kryształu mineralnego.

GranTurismo i GranCabrio otrzymały nowy interfejs, przeprojektowane elementy sterowania oraz wyższej jakości materiały wykończeniowe.

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W przypadku GranCabrio producent poprawił również komfort podróżowania z otwartym dachem. Nowy materiałowy dach lepiej izoluje od hałasu i temperatury, a w wersjach Trofeo i Folgore standardem jest system ogrzewania karku Air Neck Warmer.

Maserati stawia na moc, technologię i emocje

Odświeżona gama pokazuje, że Maserati nie zamierza wybierać między silnikami spalinowymi a elektrycznymi. Włosi rozwijają oba kierunki jednocześnie, oferując zarówno nowe V6 Nettuno, jak i ekstremalnie mocne modele Folgore.

Dzięki temu Grecale, GranTurismo i GranCabrio mają pozostać jednymi z najbardziej charakterystycznych modeli w segmencie luksusowych samochodów sportowych.