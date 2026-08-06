Fiat Grande Panda z ważnym wyróżnieniem. Jury doceniło prostotę i silnik 1.2

Fiat Grande Panda zdobył prestiżowy tytuł Throwback of the Year w konkursie Car Genius Award. Jury doceniło model za połączenie klasycznego benzynowego silnika 1.2, manualnej skrzyni biegów oraz charakterystycznego designu.

To kolejne wyróżnienie dla nowej Pandy, która od debiutu regularnie zbiera pozytywne opinie ekspertów i branżowe nagrody.

Fiat Grande Panda nagrodzony za prostotę i klasyczny napęd

Nowy Fiat Grande Panda został zwycięzcą kategorii Throwback of the Year w konkursie Car Genius Award. Zdaniem jurorów model udowadnia, że w czasach wszechobecnej cyfryzacji i elektryfikacji wciąż jest miejsce dla samochodów stawiających na prostotę oraz funkcjonalność.

Największe uznanie zdobyło zastosowanie benzynowego silnika 1.2 współpracującego z manualną skrzynią biegów. Jury podkreśliło, że taka konfiguracja idealnie wpisuje się w użytkowy charakter modelu i przypomina o zaletach klasycznej motoryzacji.

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Design również zrobił wrażenie

Jurorzy zwrócili uwagę nie tylko na napęd, ale również na stylistykę Grande Pandy. Pikselowe reflektory LED, charakterystyczne proporcje nadwozia oraz funkcjonalnie zaprojektowane wnętrze tworzą spójną całość, która wyróżnia model na tle konkurencji.

To właśnie połączenie nowoczesnego wzornictwa z prostymi rozwiązaniami technicznymi sprawiło, że Grande Panda została uznana za jeden z najciekawszych debiutów ostatnich miesięcy.

Eksperci: prostota znów jest w modzie

Mark Walton, współpracujący z magazynem CAR, podkreślił, że nowa Panda przypomina, dlaczego prosty samochód z silnikiem benzynowym i manualną skrzynią biegów nadal może być bardzo atrakcyjną propozycją dla kierowców.

Według jurorów Fiat pokazuje, że w epoce technologicznego nadmiaru wielu klientów nadal ceni rozwiązania łatwe w obsłudze, przewidywalne i nastawione na codzienne użytkowanie.

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Fiat: nagroda potwierdza siłę nowej Grande Pandy

Dyrektor zarządzający FIAT UK, Kris Cholmondeley, ocenił wyróżnienie jako potwierdzenie, że nowa Grande Panda skutecznie łączy dziedzictwo marki z nowoczesnym wzornictwem. Jego zdaniem to właśnie design przyciąga uwagę klientów jeszcze przed poznaniem możliwości napędu czy wyposażenia.

Kolejna branżowa nagroda wzmacnia pozycję Grande Pandy i pokazuje, że prosta konstrukcja oraz klasyczny układ napędowy nadal mogą być mocnym argumentem zakupowym. Model udowadnia, że nie każda nowość musi opierać się na najbardziej zaawansowanej technologii, aby zdobyć uznanie ekspertów i kierowców.