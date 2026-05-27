Alfa Romeo i Maserati łączą siły. Powstaje limitowany model za miliony złotych

Alfa Romeo i Maserati szykują wspólny, limitowany model w ramach projektu Bottega Fuoriserie, którego cena może sięgnąć siedmiocyfrowego poziomu. Samochody mają powstawać we Włoszech i celować w emocje wykraczające ponad standardową ofertę.

Obok ekskluzywnego auta pojawi się też kompaktowy SUV pełniący funkcję użytkową i finansową dla marki. To połączenie halo car i modelu wolumenowego ma zdefiniować nowy rozdział strategii Alfy Romeo.

BOTTEGA FUORISERIE: ALFA ROMEO I MASERATI RAZEM TWORZĄ LIMITOWANY PROJEKT

Alfa Romeo i Maserati oficjalnie rozwijają wspólny projekt Bottega Fuoriserie. To inicjatywa Stellantis, której celem jest tworzenie wyjątkowych, limitowanych samochodów budowanych we Włoszech – od projektu aż po finalną produkcję.

Najważniejszym elementem programu ma być wspólny model obu marek. Na zapowiedziach pokazano Alfę Romeo 33 Stradale oraz Maserati MCXtrema, co jasno sugeruje kierunek: ekstremalnie ekskluzywny samochód dla bardzo wąskiej grupy klientów.

SUPERSAMOCHÓD CZY LIMITOWANY PROJEKT? NA RAZIE WIĘCEJ PYTAŃ NIŻ ODPOWIEDZI

Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, czy powstanie pełnoprawny supersamochód, czy nieco mniej radykalna konstrukcja. Pewne jest jednak, że SUV nie wpisuje się w filozofię projektu – Bottega Fuoriserie ma stawiać na emocje, rzadkość i wyjątkowość.

Jeśli nowy model pójdzie śladem 33 Stradale i MCXtrema, jego cena może sięgnąć nawet siedmiocyfrowych kwot.

Włoskie media spekulują także o możliwym powrocie Spidera Duetto w nowoczesnej formie, prawdopodobnie opartej na Maserati MC20 Cielo, jednak na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia.

PRODUKCJA WE WŁOSZECH I FILOZOFIA „HALO CARA”

Stellantis podkreśla, że wszystkie samochody z projektu Bottega Fuoriserie będą powstawały we Włoszech. Ma to podkreślać rzemieślniczy charakter i ekskluzywność całego przedsięwzięcia.

Limitowana skala produkcji jest tu kluczowa. Takie auta nie mają zwiększać wolumenu sprzedaży, ale pełnić rolę tzw. halo carów – modeli, które budują prestiż i uwagę wokół marek Alfa Romeo i Maserati.

DRUGI MODEL: KOMPAKTOWY SUV OBOK TONALE

Oprócz supersamochodu w planach jest także kompaktowy SUV. Nie będzie to jednak bezpośredni następca Tonale, lecz model równoległy.

Jego zadaniem ma być przede wszystkim wsparcie sprzedaży i wzmocnienie oferty w segmencie popularniejszych aut. W praktyce Alfa Romeo chce rozdzielić dwa światy: emocjonalne, limitowane projekty oraz bardziej masowe modele odpowiadające za wolumen.

CO Z GIULIĄ I STELVIO? KLUCZOWE MODELE BEZ DATY ZMIANY

W materiałach nie pojawia się termin debiutu nowych generacji Giulii i Stelvio. Oba modele pozostają w ofercie, ale ich przyszłość nie została jeszcze precyzyjnie określona.

Stellantis w ramach programu Fastlane 2030 planuje aż 110 nowych modeli dla wszystkich marek, jednak w przypadku Alfy Romeo mowa na razie o dwóch nowych projektach.

Równolegle trwają prace nad dostosowaniem kolejnych generacji Giuli i Stelvio do napędów spalinowych, co sugeruje, że marka nie rezygnuje jeszcze z klasycznych układów napędowych.

POCZĄTEK NOWEJ STRATEGII ALFY I MASERATI

Bottega Fuoriserie to wyraźny sygnał zmiany strategii Alfy Romeo i Maserati. Z jednej strony pojawi się limitowany, bardzo ekskluzywny model budujący wizerunek obu marek, z drugiej – bardziej praktyczny SUV zapewniający stabilność sprzedaży.

Jeśli projekt rzeczywiście nawiąże do 33 Stradale i MCXtrema, może stać się jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć w całym portfolio Stellantis. To dopiero początek nowego rozdziału dla obu włoskich marek.