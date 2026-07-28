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Masz prawo jazdy w mObywatelu? Do 5 sierpnia musisz się zalogować

Masz prawo jazdy w mObywatelu? Do 5 sierpnia musisz się zalogować

  • 3 minut

Użytkownicy aplikacji mObywatel powinni zalogować się przed 5 sierpnia 2026 roku. Dzięki temu większość cyfrowych dokumentów automatycznie odnowi swoje certyfikaty, a cały proces odbędzie się w tle. 

W większości przypadków wystarczy jedno uruchomienie aplikacji i potwierdzenie dostępu. Wyjątkiem mogą być przede wszystkim legitymacje studenckie i szkolne, które czasami wymagają dodatkowych działań.

mObywatel wymaga tylko jednego logowania

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że do 5 sierpnia 2026 roku użytkownicy mObywatela powinni przynajmniej raz uruchomić aplikację i się zalogować. To pozwoli systemowi automatycznie odświeżyć certyfikaty przypisane do cyfrowych dokumentów.

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Dla większości osób cała operacja będzie praktycznie niezauważalna. Aplikacja wykona niezbędne działania w tle, a użytkownik zobaczy jedynie komunikaty informacyjne. Nie trzeba będzie ponownie dodawać dokumentów ani wykonywać skomplikowanych czynności.

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Nie wszystkie dokumenty odnowią się tak samo

Największą uwagę powinni zwrócić użytkownicy korzystający z legitymacji studenckich i szkolnych. W tych przypadkach automatyczne odnowienie certyfikatu nie zawsze będzie możliwe.

Studenci mogą otrzymać komunikat informujący o konieczności pobrania nowego kodu QR w dziekanacie uczelni i ponownego dodania legitymacji w aplikacji. W przypadku mObywatela Junior rodzic lub uczeń może być zobowiązany do wygenerowania nowego kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, a następnie ponownego aktywowania dokumentu.

Co się stanie, jeśli ktoś nie zaloguje się na czas?

Przekroczenie terminu nie oznacza utraty dokumentów w aplikacji, ale może wiązać się z dodatkowymi formalnościami. W przypadku części dokumentów użytkownik będzie musiał samodzielnie odnowić dostęp i ponownie potwierdzić swoją tożsamość.

Dotyczy to między innymi mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej, gdzie może być wymagane ponowne uwierzytelnienie za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Pozostałe dokumenty mogą wymagać ręcznej aktualizacji bezpośrednio w aplikacji.

Dlaczego mObywatel odnawia certyfikaty?

Odświeżanie certyfikatów to standardowa procedura bezpieczeństwa, która pozwala utrzymać ważność cyfrowych dokumentów i zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym użyciem.

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Dla większości użytkowników cały proces ograniczy się do jednego logowania przed 5 sierpnia 2026 roku. Osoby, które tego nie zrobią, nadal będą mogły odzyskać dostęp do dokumentów, ale czeka je więcej czynności i dodatkowy czas poświęcony na formalności.

To niewielka, ale ważna czynność, która pozwoli uniknąć problemów z cyfrowymi dokumentami w przyszłości. Szczególną uwagę powinny zachować osoby korzystające z legitymacji szkolnych, studenckich oraz wybranych dokumentów wymagających dodatkowej weryfikacji.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 28.07.2026 16:58
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