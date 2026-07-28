To będzie najbardziej „hipsterowa” Dacia w historii. Właśnie trafi do produkcji

Dacia przygotowuje produkcyjną wersję modelu Hipster. Pierwsze rysunki patentowe pokazują, że niewielki elektryk zachowa charakterystyczną, pudełkowatą sylwetkę, choć będzie wyraźnie prostszy od efektownego konceptu.

Producent postawił na rozwiązania, które mają obniżyć koszty produkcji i zwiększyć funkcjonalność auta.

Dacia Hipster coraz bliżej produkcji

Po prezentacji konceptu Dacia nie zwleka z pracami nad wersją seryjną. Opublikowane rysunki patentowe pokazują, że Hipster zachowa najbardziej charakterystyczne elementy projektu, w tym kanciaste nadwozie i nietypowy pas przedni. Jednocześnie widać, że samochód został dostosowany do wymagań produkcji seryjnej.

Zamiast efektownych rozwiązań znanych z prototypu pojawią się prostsze elementy, które mają poprawić praktyczność i ograniczyć koszty wytwarzania.

Przeczytaj: Najpopularniejsze auto Europy nie jest idealne. Raport TÜV sprawdził Dacię Sandero

Mały elektryk stworzony do miasta

Według informacji towarzyszących konceptowi Dacia Hipster ma około 3 m długości, 1,55 m szerokości i 1,53 m wysokości. Samochód został zaprojektowany jako czteromiejscowy miejski elektryk i ma wpisywać się w nową kategorię M1E przeznaczoną dla niewielkich aut elektrycznych.

Takie wymiary sprawiają, że Hipster ma być przede wszystkim wygodnym środkiem transportu w zatłoczonych miastach, gdzie liczy się łatwość parkowania i niskie koszty eksploatacji.

Patent zdradza najważniejsze zmiany

Choć stylistyka pozostanie wierna prototypowi, projektanci wprowadzili kilka praktycznych modyfikacji. Na rysunkach widać nowe lusterka, dodatkowe światła w tylnym zderzaku oraz uchylne szyby w bocznych drzwiach.

Największą zmianą jest jednak tył nadwozia. Dacia zrezygnowała z efektownej, dzielonej klapy bagażnika z unoszoną szybą. W jej miejsce pojawią się klasyczne drzwi otwierane na bok, które są tańsze w produkcji i bardziej praktyczne podczas codziennego użytkowania.

Napęd wciąż pozostaje tajemnicą

Producent nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji technicznej. Wszystko wskazuje jednak na to, że Hipster wykorzysta platformę AmpR Small, znaną z nowego Renault Twingo E-Tech.

Jeśli tak się stanie, niewielki elektryk może otrzymać akumulator o pojemności 27,5 kWh netto, który według wstępnych danych pozwoli na przejechanie około 263 km w cyklu mieszanym.

Dacia chce utrzymać niską cenę

Hipster jest częścią szerszej strategii elektryfikacji marki. W najbliższych latach Dacia planuje wprowadzenie kilku nowych modeli z napędem elektrycznym, jednak priorytetem pozostają obecnie Spring oraz kolejne większe samochody.

Docelowo cena Hipstera ma wynosić około 15 tys. euro, dzięki czemu model może stać się jednym z najtańszych samochodów elektrycznych dostępnych na europejskim rynku.

Proste wnętrze zamiast drogich ekranów

Producent nie pokazał jeszcze kabiny seryjnej wersji. Koncept stawiał na minimalistyczne wnętrze, w którym smartfon pełnił rolę głównego centrum multimedialnego zamiast rozbudowanych ekranów.

Dacia zamierza również rozwijać system akcesoriów YouClip, pozwalający łatwo dostosować wnętrze do różnych potrzeb użytkowników. Marka pozostaje wierna swojej filozofii – oferować możliwie prosty, praktyczny i przystępny cenowo samochód.

Sprawdź: Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki

Jeżeli produkcyjny Hipster zachowa charakter konceptu i jednocześnie spełni zapowiedzi dotyczące ceny, może stać się jednym z najciekawszych miejskich elektryków w swojej klasie.