Masz radio w aucie? Możesz dostać karę 1425 zł za brak abonamentu RTV

1425 zł — tyle może wynieść kara za nieopłacony abonament RTV, gdy Poczta Polska sięgnie pięć lat wstecz i udokumentuje obecność radia w samochodzie. Kontrolerzy coraz częściej wypatrują urządzeń widocznych przez szybę i wykonują zdjęcia do dokumentacji. Podstawowa kara za samo radio wynosi 285 zł, a do tej kwoty dochodzą zaległe miesięczne opłaty. Sprawa pozostaje złożona, bo prawnicy podkreślają, że samo zdjęcie nie zawsze wystarcza jako dowód sprawnego odbiornika.

Największe ryzyko dotyczy samochodów firmowych, bo to właśnie przedsiębiorcy najczęściej podlegają obowiązkowi rejestracji odbiorników radiowych używanych w działalności. W praktyce wystarczy fabryczne radio zamontowane w aucie, aby pojawił się obowiązek abonamentowy. Wielu kierowców zakłada jednak, że skoro płacą RTV w domu, temat samochodu ich nie dotyczy.

RADIO W SAMOCHODZIE TEŻ PODLEGA ABONAMENTOWI RTV

Radio zamontowane w samochodzie podlega tym samym przepisom abonamentowym co odbiornik w domu. Dla wielu kierowców to zaskoczenie, bo znaczenie ma nie sposób korzystania ze sprzętu, lecz samo posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru programu radiowego.

W praktyce oznacza to, że nawet fabryczne radio w aucie może stworzyć obowiązek opłacania abonamentu RTV. Nie ma przy tym znaczenia, czy kierowca słucha stacji radiowych, czy używa systemu wyłącznie do odtwarzania muzyki ze smartfona.

Największe konsekwencje dotyczą osób, które przez lata nie regulowały opłat. Poczta Polska może dochodzić zaległości nawet pięć lat wstecz. Przy obecnych stawkach kara za samo radioodbiornik wynosi 285 zł, a wraz z zaległymi opłatami całkowita kwota może wzrosnąć do 1425 zł.

KONTROLERZY SPRAWDZAJĄ AUTA I ROBIĄ ZDJĘCIA

Kontrole abonamentu RTV obejmują nie tylko mieszkania i domy. Coraz częściej dotyczą także samochodów, ponieważ radioodbiornik zwykle jest widoczny przez szybę pojazdu.

Kontrolerzy wykonują dokumentację fotograficzną, aby potwierdzić obecność urządzenia. Sama fotografia nie zawsze wystarcza jednak do nałożenia kary. Prawnicy podkreślają, że kluczowe pozostaje ustalenie, czy odbiornik rzeczywiście działa i umożliwia natychmiastowy odbiór programu.

Przeczytaj: Google zmienia Android Auto. Pojawią się YouTube, Dolby Atmos i AI Gemini

W praktyce oznacza to, że widoczne radio nie przesądza automatycznie o odpowiedzialności właściciela auta. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy urządzenie jest sprawne i nie zostało zarejestrowane zgodnie z przepisami.

SAMO ZDJĘCIE RADIA NIE MUSI WYSTARCZYĆ

Spory wokół kontroli wynikają głównie z interpretacji przepisów. Eksperci zwracają uwagę, że kontroler powinien potwierdzić działanie odbiornika, a nie jedynie jego obecność w samochodzie.

Kierowca nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera do auta ani uruchamiania urządzenia na żądanie. Bez sprawdzenia działania radia trudno jednoznacznie stwierdzić, czy sprzęt faktycznie nadaje się do odbioru programu. W praktyce może chodzić o uszkodzony odbiornik albo atrapę.

To właśnie dlatego sama fotografia wykonana przez szybę nie zawsze wystarcza jako pełny dowód w postępowaniu dotyczącym abonamentu RTV. Nie oznacza to jednak, że ryzyko kontroli znika — dokumentacja nadal może stać się podstawą do dalszych działań.

W FIRMACH KAŻDE RADIO LICZY SIĘ OSOBNO

Najbardziej odczuwalne skutki przepisów dotyczą przedsiębiorców. W przypadku firm każde radio zamontowane w samochodzie flotowym traktowane jest jako oddzielny odbiornik wymagający opłaty.

To oznacza, że kilka aut służbowych może wygenerować znacznie wyższe koszty niż pojedynczy abonament opłacany przez osobę prywatną. Właśnie dlatego temat regularnie wraca wśród właścicieli firm i kierowców korzystających z samochodów służbowych.

Dla osób prywatnych sytuacja wygląda korzystniej, bo jedna opłata obejmuje wszystkie odbiorniki używane w gospodarstwie domowym i prywatnych pojazdach.

Sprawdź: Sprawdź VIN przed zakupem auta. Możesz uniknąć kosztownej wpadki

KTO JEST ZWOLNIONY Z OPŁAT RTV?

Nie wszyscy kierowcy muszą płacić abonament RTV. Z obowiązku zwolnione są między innymi osoby po 75. roku życia oraz część emerytów po ukończeniu 60 lat, jeśli ich świadczenie nie przekracza określonego limitu.

Zwolnienia obejmują także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niewidomych, osoby całkowicie głuche, część bezrobotnych oraz kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Dla pozostałych kierowców radio w samochodzie nadal może oznaczać obowiązek rejestracji odbiornika i opłacania abonamentu. Właśnie dlatego temat wraca regularnie i budzi tak duże emocje — szczególnie gdy w grę wchodzą wieloletnie zaległości oraz kary liczone w tysiącach złotych.