Toyota Corolla Cross zmienia się w SUV-a. Hybryda i GR SPORT w nowym wydaniu bestselleru

Toyota Corolla Cross stawia na hybrydowy napęd, więcej przestrzeni i wersję GR SPORT. Sprawdzamy kluczowe warianty napędowe, nowe wyposażenie oraz przewagi wobec konkurencji. To konkretna propozycja dla szukających oszczędnego, rodzinnego SUV-a z zaufaną nazwą.

Toyota Corolla Cross wpisuje się w rosnący trend elektryfikacji segmentu kompaktowych SUV-ów, w którym kluczową rolę odgrywa dziś ekonomia jazdy i praktyczność. Model bazuje na sprawdzonej hybrydowej technologii Toyoty, która od lat jest jednym z głównych filarów sprzedaży marki w Europie. W nowym wydaniu producent stawia jednak nie tylko na oszczędność, ale także na bardziej wyrazisty design i lepsze dopasowanie do oczekiwań kierowców szukających auta rodzinnego. Właśnie dlatego Corolla Cross ma ambicję łączyć tradycję z nowoczesnym podejściem do mobilności.

COROLLA CROSS: JAK TOYOTA PRZEKSZTAŁCIŁA LEGENDĘ W SUV-A?

Toyota Corolla Cross to naturalne rozwinięcie jednej z najważniejszych nazw w historii marki. Zamiast tworzyć zupełnie nowy model, Japończycy wykorzystali rozpoznawalność Corolli i przenieśli ją do segmentu, który dziś dominuje na rynku – kompaktowych SUV-ów.

Zmiana nadwozia nie jest tylko kosmetyczna. Wyższa pozycja za kierownicą, lepsza widoczność i łatwiejsze wsiadanie odpowiadają na realne potrzeby kierowców. Corolla Cross łączy to z tym, z czego Corolla słynie od lat: przewidywalnością, oszczędnością i praktycznością.

W efekcie powstał SUV, który nie walczy o uwagę designem, lecz konsekwencją i zaufaniem budowanym przez dekady.

NAPĘDY: WYŁĄCZNIE HYBRYDY I NAPĘD AWD-i

Corolla Cross oferowana jest wyłącznie jako hybryda. Bazowy wariant 1.8 Hybrid generuje 140 KM i zużywa średnio od 4,9 l/100 km. To opcja dla kierowców nastawionych na ekonomię i spokojną jazdę.

Wyżej znajduje się 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 180 KM, który przyspiesza do 100 km/h w 7,7 s. Zapewnia lepszą dynamikę w trasie i większy zapas mocy przy wyprzedzaniu.

W gamie dostępny jest także napęd AWD-i. W tej konfiguracji SUV przyspiesza do 100 km/h w 7,6 s i oferuje większą pewność prowadzenia w trudniejszych warunkach.

WYPOSAŻENIE: WIĘCEJ TECHNOLOGII I SYSTEM T-MATE

Toyota wyraźnie podniosła poziom wyposażenia Corolli Cross. W zależności od wersji auto oferuje cyfrowe zegary 12,3 cala, ekran multimediów 10,5 cala oraz bezprzewodową ładowarkę telefonu.

Nowością są także reflektory Matrix LED, które poprawiają komfort jazdy nocą. W standardzie znajduje się pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, wspierający kierowcę w codziennej eksploatacji.

Wnętrze pozostaje czytelne i funkcjonalne, bez zbędnych komplikacji, co wpisuje się w filozofię całej Corolli.

GR SPORT: SPORTOWY CHARAKTER W HYBRYDOWYM SUV-IE

Wersja GR SPORT ma dodać Corolli Cross więcej emocji. Otrzymuje 19-calowe felgi, czarny dach, sportowe detale nadwozia i zmodyfikowane fotele.

Zmiany obejmują także zawieszenie obniżone o 10 mm, co przekłada się na bardziej zwarte prowadzenie i nieco dynamiczniejszy charakter auta. Toyota nie zmienia jednak jego DNA – nadal to przede wszystkim SUV rodzinny, a nie sportowy crossover.

KONKURENCJA: TUCSON, QASHQAI I TIGUAN NA CELU

Segment kompaktowych SUV-ów jest wyjątkowo konkurencyjny. Corolla Cross mierzy się m.in. z Nissanem Qashqai, Hyundaiem Tucsonem, Kią Sportage, Volkswagenem Tiguanem, Mazdą CX-5 i Hondą ZR-V.

Toyota odpowiada przede wszystkim hybrydą, niskim spalaniem i reputacją Corolli. To właśnie przewidywalność i doświadczenie w napędach elektryfikowanych mają być jej główną przewagą.

Bagażnik o pojemności do 473 litrów i bogate wyposażenie standardowe dodatkowo wzmacniają jej pozycję w segmencie rodzinnych SUV-ów.

Corolla Cross nie próbuje być najbardziej efektownym SUV-em w klasie. Jej siłą jest konsekwencja: sprawdzona hybryda, praktyczne wnętrze i nazwa, która od lat budzi zaufanie.

W świecie pełnym nowości Toyota stawia na stabilność i przewidywalność – i właśnie to może być jej największą przewagą w segmencie kompaktowych SUV-ów.