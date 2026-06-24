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Nowy DS N°7 już w Polsce. Cena od 179 900 zł, ale nad marką wiszą duże zmiany
Nowy DS N°7 już w Polsce. Cena od 179 900 zł, ale nad marką wiszą duże zmiany Nowy DS N°7 już w Polsce. Cena od 179 900 zł, ale nad marką wiszą duże zmiany

Nowy DS N°7 już w Polsce. Cena od 179 900 zł, ale nad marką wiszą duże zmiany

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Nowy DS N°7 startuje w Polsce z ceną 179 900 zł — i może to być jednocześnie ostatnia wielka premiera marki DS Automobiles w dotychczasowym kształcie. Samochód otrzymał nowy język stylistyczny, platformę STLA Medium oraz elektryczne odmiany z obiecującym zasięgiem, a równolegle zachodzą zmiany organizacyjne, które mogą doprowadzić do jego powrotu pod skrzydła Citroëna. 

Poniżej zestawienie tego, co już wiadomo o modelu, oraz analiza strategicznych konsekwencji dla dealerów, klientów i przyszłości linii DS.

 

NOWY DS N°7 W POLSCE. ZNAMY CENY, NAPĘDY I PLANY MARKI

DS Automobiles otwiera nowy rozdział. Do polskiej oferty trafia DS N°7, następca modelu DS 7 Crossback, który przez lata był najważniejszym i najlepiej sprzedającym się samochodem francuskiej marki premium.

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Nowy SUV powstał na platformie STLA Medium i ma być bardziej nowoczesny, zelektryfikowany oraz lepiej dopasowany do obecnych oczekiwań klientów. W ofercie znajdą się zarówno odmiany hybrydowe, jak i elektryczne, a producent zapowiada wyraźnie większe zasięgi niż w poprzedniku.

Szczególną uwagę zwraca cena. W Polsce DS N°7 startuje od 179 900 zł, co oznacza niższy próg wejścia niż w przypadku końcowych wersji DS 7. Producent liczy, że dzięki temu model będzie atrakcyjną alternatywą dla niemieckich SUV-ów klasy premium.

DS N°7 MA BYĆ FILAREM NOWEJ OFERTY

DS 7 Crossback pozostaje największym sukcesem marki DS Automobiles. To właśnie ten model zbudował jej pozycję w segmencie premium, dlatego jego następca ma kluczowe znaczenie dla przyszłości producenta.

Nowy DS N°7 już w Polsce. Cena od 179 900 zł, ale nad marką wiszą duże zmiany

Nowy DS N°7 stawia przede wszystkim na komfort, nowoczesne technologie i napędy zelektryfikowane. Francuzi nie próbują konkurować wyłącznie osiągami, lecz chcą wyróżnić się stylistyką, jakością wykończenia i charakterystycznym podejściem do luksusu.

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PRZYSZŁOŚĆ DS AUTOMOBILES STOI POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Premiera DS N°7 odbywa się jednak w szczególnym momencie dla marki. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że koncern Stellantis może w przyszłości mocniej zintegrować DS z Citroenem.

Dodatkowe spekulacje wywołało objęcie nadzoru nad marką przez Xaviera Chardona, który jednocześnie kieruje Citroenem. Oficjalnie nie ma żadnych informacji o likwidacji DS Automobiles, jednak analitycy branży zwracają uwagę, że marka nie osiągnęła skali sprzedaży porównywalnej z największymi producentami premium.

Nowy DS N°7 już w Polsce. Cena od 179 900 zł, ale nad marką wiszą duże zmiany

CO TO OZNACZA DLA KLIENTÓW?

Na razie klienci nie mają powodów do obaw. DS N°7 normalnie trafia do sprzedaży, a marka rozwija swoją ofertę i sieć obsługi.

Jednocześnie nowy SUV może okazać się jednym z najważniejszych modeli w historii DS Automobiles. Od jego rynkowego sukcesu może zależeć nie tylko przyszłość samego samochodu, ale również dalszy kierunek rozwoju francuskiej marki premium.

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Dlatego DS N°7 to znacznie więcej niż kolejny SUV. To model, który ma przekonać klientów, że DS nadal potrafi być alternatywą dla niemieckich marek premium - i jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość marki w grupie Stellantis.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 24.06.2026 07:55
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