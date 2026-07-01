Nowy luksusowy van z Chin. Leapmotor D99 ma zasięg do 1160 km

Leapmotor D99 to największy i najbardziej luksusowy van marki, dostępny jako elektryk z deklarowanym zasięgiem do 700 km oraz w wersji EREV z 1,5‑litrowym generatorem, która łącznie oferuje do 1 160 km. Auto mierzy 5280 mm i zapewnia typowe dla segmentu wyposażenie: ekran 17,3 cala, obrotowe fotele w drugim rzędzie oraz nietypowy tryb wędkarski.

Producent pozycjonuje D99 jako flagowy, prestiżowy van dla najbardziej wymagających pasażerów, na razie wyłącznie na rynek chiński.

Nowy Leapmotor D99 oficjalnie. Luksusowy van ma zasięg nawet 1160 km

Leapmotor oficjalnie zaprezentował w Chinach nowego D99 - największego i najbardziej luksusowego vana w swojej ofercie. Model został opracowany z myślą o rynku, na którym duże, komfortowe minivany cieszą się ogromną popularnością. Do wyboru będą dwie wersje napędowe: w pełni elektryczna oraz EREV z benzynowym generatorem prądu, oferująca łączny zasięg do 1160 km.

Leapmotor D99 to nowy flagowy van marki

Premiera D99 kończy kilkumiesięczne oczekiwanie od pierwszych zapowiedzi modelu. Samochód dołącza do gamy jako flagowy van i wykorzystuje część rozwiązań znanych z SUV-a D19.

Auto ma 5280 mm długości, co stawia je w gronie największych vanów klasy premium. Producent postawił na przestronne wnętrze, bogate wyposażenie i wysoki komfort podróżowania - elementy szczególnie cenione przez klientów w Chinach.

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Wnętrze stawia na komfort pasażerów

Kabina nawiązuje stylistycznie do SUV-a D19. Centralnym elementem kokpitu jest ekran o przekątnej 17,3 cala, a dwupoziomowy tunel środkowy mieści bezprzewodową ładowarkę i uchwyty na kubki.

Już w standardzie D99 oferuje:

wyświetlacz HUD,

podgrzewane, wentylowane i masowane fotele z przodu oraz w drugim rzędzie,

trzystrefową klimatyzację,

składane stoliki w oparciach przednich foteli.

Bogatsze wersje otrzymują dodatkowo obrotowe fotele drugiego rzędu, ekran sufitowy dla pasażerów, pneumatyczne zawieszenie oraz chłodzony i podgrzewany schowek w tunelu środkowym. Dostępne jest również podgrzewanie siedzeń w trzecim rzędzie.

Jednym z bardziej nietypowych rozwiązań jest tzw. tryb wędkarski. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń powstaje wygodne siedzisko, które ma ułatwiać korzystanie z auta podczas wypoczynku na świeżym powietrzu.

Dwie wersje napędowe i nawet 1160 km zasięgu

Leapmotor D99 będzie oferowany jako samochód elektryczny oraz w odmianie EREV z generatorem spalinowym.

Elektryczna wersja korzysta z architektury 1000 V. Dwa silniki rozwijają 557 KM i 625 Nm momentu obrotowego, a akumulator CATL o pojemności 115 kWh ma zapewnić do 700 km zasięgu.

Odmiana EREV wykorzystuje architekturę 800 V oraz dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 408 KM i 525 Nm. Akumulator CATL o pojemności 80,3 kWh współpracuje z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 136 KM, który pełni wyłącznie funkcję generatora prądu. Producent deklaruje do 480 km jazdy na energii z akumulatora oraz nawet 1160 km łącznego zasięgu.

Obie wersje standardowo wyposażono w napęd na wszystkie koła.

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Cena i dostępność

Na razie Leapmotor D99 trafi wyłącznie na rynek chiński. Zamówienia już ruszyły, natomiast producent nie poinformował, czy model pojawi się również w Europie.

Ceny prezentują się następująco:

D99 EREV - od 249 800 juanów (około 138 tys. zł),

D99 EV - od 259 800 juanów (około 143,5 tys. zł).

Na razie nic nie wskazuje na szybki debiut modelu na europejskim rynku. D99 ma przede wszystkim umocnić pozycję Leapmotora w segmencie luksusowych vanów w Chinach, gdzie takie samochody cieszą się znacznie większym zainteresowaniem niż w Europie.