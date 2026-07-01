Od 5 lipca wielka zmiana dla kierowców. Pojawią się nowe zielone tablice

Już od 5 lipca handlarze będą mieli narzędzie, które może skończyć z jazdami próbnymi poza drogami publicznymi i przypadkowymi rozwiązaniami prawnymi. Zielone, profesjonalne tablice rejestracyjne pozwolą na legalne wyjazdy samochodami sprowadzonymi, jeszcze nieprzerejestrowanymi w Polsce.

System aktywacji pozwala przekładać jedną parę tablic między pojazdami i uruchamiać czasowe pozwolenie przed przejazdem, a krótkoterminowe OC zabezpieczy stronę ubezpieczeniową takiej jazdy.

Co zmienia się od 5 lipca?

Od 5 lipca handlarze samochodów będą mogli korzystać z profesjonalnych rejestracji, czyli zielonych tablic przeznaczonych dla firm zajmujących się sprzedażą aut. Największa zmiana dotyczy jazd próbnych samochodami sprowadzonymi do Polski, które dotąd często nie mogły legalnie wyjechać na drogę przed sprzedażą.

Profesjonalne tablice będą przypisane do przedsiębiorcy, a nie do konkretnego pojazdu. Oznacza to, że jeden komplet będzie można przekładać między samochodami znajdującymi się w ofercie. Przed każdą jazdą wystarczy zgłosić pojazd w systemie i aktywować czasowe pozwolenie.

Nowe przepisy mają ograniczyć praktyki polegające na wykorzystywaniu tablic wywozowych, kolekcjonerskich czy innych nieuprawnionych rozwiązań. Dzięki temu klient będzie mógł legalnie sprawdzić samochód na drodze publicznej, a nie tylko na placu komisu.

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Jak wyglądają nowe zielone tablice?

Profesjonalne tablice łatwo odróżnić od oznaczeń samochodów elektrycznych. Mają białe tło i ciemnozielone znaki, podczas gdy tablice dla aut elektrycznych są jasnozielone z czarnymi znakami.

Najważniejsza różnica dotyczy jednak sposobu ich wykorzystania. Tablice nie są przypisane do jednego auta, lecz do przedsiębiorcy prowadzącego działalność. Dzięki temu komis lub dealer może legalnie używać ich w wielu samochodach znajdujących się w sprzedaży.

Jak będą działać w praktyce?

Procedura ma być prosta. Handlarz zakłada tablice do wybranego samochodu, zgłasza go w systemie i aktywuje czasowe pozwolenie na przejazd. Dopiero wtedy auto może legalnie wyjechać na drogę publiczną.

To oznacza, że klient będzie mógł odbyć normalną jazdę próbną, sprawdzić pracę silnika, zawieszenia czy skrzyni biegów, a w razie potrzeby pojechać również do stacji kontroli pojazdów.

Krótkoterminowe OC obejmie jazdy próbne

Samochody korzystające z profesjonalnych rejestracji będą objęte krótkoterminowym ubezpieczeniem OC, tzw. ubezpieczeniem komisowym. Dzięki temu pojazd, który nie został jeszcze zarejestrowany w Polsce, będzie mógł legalnie poruszać się po drogach publicznych.

To ważna zmiana zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Handlarze zyskają jasne zasady organizowania jazd próbnych, a klienci będą mogli sprawdzić samochód przed zakupem bez ryzyka naruszenia przepisów.

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To rozszerzenie przepisów obowiązujących od 2019 roku

Profesjonalne rejestracje funkcjonują w Polsce od 2019 roku, jednak do tej pory mogły z nich korzystać przede wszystkim producenci samochodów, importerzy i dealerzy nowych aut.

Od 5 lipca rozwiązanie zostanie rozszerzone na przedsiębiorców handlujących samochodami używanymi. To właśnie w tym segmencie brak możliwości legalnej jazdy próbnej był największym problemem, szczególnie w przypadku aut sprowadzanych z zagranicy.

Nowe przepisy mają uporządkować rynek, ułatwić sprzedaż i zwiększyć bezpieczeństwo kupujących, którzy przed podpisaniem umowy będą mogli sprawdzić samochód w normalnych warunkach drogowych.