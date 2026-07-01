Stoisz w McDrive? Ten błąd może skończyć się mandatem i punktami karnymi

Chwila nieuwagi w kolejce do McDrive może kosztować ponad 700 zł i przynieść kilkanaście punktów karnych. Wystarczy zostawić włączony silnik, sięgnąć po telefon albo odpiąć pasy, by szybko nazbierać kilka wykroczeń jednocześnie.

O tym, czy policjant ma podstawy do interwencji, decyduje jednak miejsce: droga wewnętrzna albo tablica strefa ruchu przy wjeździe. Poniżej wyjaśniamy, ile może kosztować chwila beztroski przy okienku.

Chwila przy okienku może skończyć się mandatem. Wszystko zależy od jednego znaku

Kolejka do McDrive wydaje się miejscem, w którym można na chwilę odpuścić. Kierowcy często zostawiają włączony silnik, sięgają po telefon albo odpinają pasy, nie zdając sobie sprawy, że w niektórych sytuacjach może to skończyć się mandatem i punktami karnymi.

Kluczowe znaczenie ma jednak to, gdzie znajduje się restauracja. O tym, czy policja może egzekwować przepisy, decyduje oznakowanie przy wjeździe. Jeden znak może całkowicie zmienić sytuację kierowcy.

Telefon, pasy i włączony silnik. Trzy błędy, które mogą słono kosztować

Jeśli na terenie restauracji obowiązują przepisy ruchu drogowego, chwila nieuwagi może oznaczać kilka wykroczeń jednocześnie.

Za korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas kierowania grozi mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych. Jazda bez zapiętych pasów to kolejne 100 zł i 5 punktów karnych, a dodatkowo po 100 zł za każdego pasażera, który również nie ma zapiętych pasów.

Sprawdź: Zapakowałeś bagażnik po dach? Możesz dostać mandat i nie pojechać dalej

Problemem może być także pozostawienie pracującego silnika podczas postoju. Przepisy przewidują za to mandat 100 zł i 1 punkt karny.

Łącznie kierowca może więc zapłacić ponad 700 zł i otrzymać kilkanaście punktów karnych.

Wszystko zależy od oznakowania przy wjeździe

Najważniejsze jest to, czy parking i droga do okienka znajdują się w strefie ruchu.

Jeżeli teren oznaczono wyłącznie jako drogę wewnętrzną, większość przepisów Prawa o ruchu drogowym nie obowiązuje w takim samym zakresie jak na drogach publicznych. W praktyce oznacza to, że policja zwykle nie może karać za telefon w ręku, odpięte pasy czy pracujący silnik tylko dlatego, że kierowca czeka na zamówienie.

Sytuacja całkowicie się zmienia, gdy przy wjeździe stoi znak "strefa ruchu". Wówczas obowiązują pełne przepisy ruchu drogowego i policjant może nałożyć mandaty dokładnie tak samo jak na zwykłej ulicy.

Warto pamiętać, że nawet na drodze wewnętrznej funkcjonariusze mogą interweniować, jeśli zachowanie kierowcy stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Dlaczego restauracje proszą o gaszenie silnika?

Tabliczki z prośbą o wyłączenie silnika nie pojawiają się przypadkowo. Pracujące samochody emitują spaliny, które łatwo przedostają się przez okienko do kuchni i części, w której pracuje obsługa.

Wyłączenie silnika ogranicza także hałas i niepotrzebne zużycie paliwa. W upalne dni wielu kierowców nie chce rezygnować z klimatyzacji, jednak jeśli samochód stoi w miejscu przez dłuższą chwilę, warto rozważyć zgaszenie silnika - zwłaszcza tam, gdzie obowiązuje strefa ruchu.

Przeczytaj: Dostałeś SMS o mandacie z A4? To może być oszustwo

Jedno spojrzenie na znak może oszczędzić setki złotych

Przed wjazdem do restauracji warto zwrócić uwagę na oznakowanie. To właśnie ono decyduje, czy obowiązują pełne przepisy ruchu drogowego.

Jeśli teren znajduje się w strefie ruchu, korzystanie z telefonu, jazda bez zapiętych pasów czy pozostawienie pracującego silnika podczas postoju mogą skończyć się wysokim mandatem i punktami karnymi. Z kolei na zwykłej drodze wewnętrznej sytuacja wygląda inaczej, choć policja nadal może reagować, gdy kierowca stwarza zagrożenie.