Opel pokazał najmocniejszego seryjnego elektryka w historii. Ma 281 KM i 345 Nm

281 KM i 345 Nm w elektrycznym crossoverze Opla trafiły wczoraj w ręce Sophii Flörsch. To najmocniejszy seryjny elektryk w historii marki, przekazany w siedzibie Opla w Rüsselsheim. Mokka GSE osiąga 0–100 km/h w 5,9 sekundy i rozpędza się do 200 km/h, łącząc sport i elektryfikację w jednym nadwoziu. Poniżej szczegóły techniczne oraz powiązania z programem motorsportowym, które nadają temu modelowi inny wymiar.

Nowy Opel nie wygląda już jak typowy miejski crossover. Mokka GSE została zbudowana jako pokaz możliwości marki w erze elektromobilności i jednocześnie wyraźny sygnał, że sportowe emocje mają pozostać częścią DNA Opla także po przejściu na napęd elektryczny. Właśnie dlatego producent mocno akcentuje powiązania modelu z motorsportem i doświadczeniami zdobywanymi w wyścigach aut elektrycznych.

Opel przekazał nową Mokkę GSE Sophia Flörsch podczas spotkania w siedzibie marki w Rüsselsheim. Nie chodzi jednak o zwykły samochód służbowy. Mokka GSE to najmocniejszy seryjny elektryk w historii Opla i jednocześnie pokaz możliwości sportowej submarki GSE, która ma połączyć elektromobilność z motorsportowym charakterem.

Nowy elektryczny crossover rozwija 281 KM i 345 Nm momentu obrotowego. Opel podaje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy oraz prędkość maksymalną 200 km/h. W praktyce oznacza to, że Mokka GSE wykracza poza typowy segment miejskich elektryków i zaczyna celować w bardziej sportowe SUV-y na prąd.

Najmocniejszy seryjny elektryk Opla został zbudowany nie tylko wokół większej mocy. Producent wykorzystał rozwiązania opracowane wcześniej dla rajdowego prototypu Mokka GSE Rally. W seryjnym aucie pojawiły się:

mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen,

specjalnie zestrojone zawieszenie,

hydrauliczne amortyzatory,

komponenty wysokiego napięcia wywodzące się z programu motorsportowego marki.

Dzięki temu Mokka GSE ma oferować nie tylko mocne przyspieszenie, ale też bardziej precyzyjne prowadzenie i lepsze przenoszenie momentu obrotowego na asfalt. Opel wyraźnie pokazuje, że GSE nie ma być wyłącznie stylistycznym pakietem, lecz realnie sportową odmianą elektrycznych modeli.

Sportowy crossover z wyścigowym DNA

Opel coraz mocniej buduje wokół GSE wizerunek submarki inspirowanej motorsportem. Przekazanie auta Sophii Flörsch dobrze wpisuje się w tę strategię. Niemka pełni funkcję kierowcy testowego i rozwojowego zespołu Opel GSE Formula E Team, a równolegle bierze udział w pracach nad prototypem Opel GSE 27FE przygotowywanym pod mistrzostwa świata ABB FIA Formula E sezonu 2026/2027.

To właśnie dlatego Mokka GSE ma dla marki większe znaczenie niż kolejny elektryczny crossover. Auto staje się pomostem między seryjną ofertą Opla a programem wyścigowym rozwijanym wokół elektrycznej Formuły E.

Sophia Flörsch: Mokka GSE od razu wygląda jak auto o wysokich osiągach

Sophia Flörsch podkreśla, że już pierwszy kontakt z autem zdradza jego sportowy charakter. Według kierowczyni dynamiczny design, wysoka moc i agresywniejsza stylistyka tworzą spójną całość, a nie tylko marketingowy dodatek do elektrycznego SUV-a.

To ważny sygnał dla rynku, bo coraz więcej producentów próbuje dziś połączyć elektromobilność z emocjami znanymi wcześniej z hot hatchy i sportowych kompaktów. Opel chce pokazać, że elektryczny crossover może być jednocześnie szybki, angażujący i mocno osadzony w wyścigowym DNA marki.

GSE ma zmienić sportowy wizerunek Opla

Mokka GSE może stać się jednym z najważniejszych modeli dla nowego wizerunku Opla. Producent wyraźnie odchodzi od traktowania elektryfikacji wyłącznie jako technologicznej konieczności i próbuje zbudować wokół niej emocjonalny, sportowy przekaz.

Jeśli marka utrzyma transfer rozwiązań z motorsportu do seryjnych modeli, GSE ma szansę stać się czymś więcej niż tylko oznaczeniem najmocniejszych wersji. Dla Opla to początek budowy elektrycznej gamy, która ma przyciągać nie tylko osiągami, ale też charakterem i wyraźnie bardziej sportowym stylem jazdy.