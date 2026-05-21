Peugeot tnie ceny w Polsce nawet o 44 tys. zł. Duże rabaty na 308 i SUV-y

Peugeot w Polsce obniżył ceny wybranych nowych modeli nawet o 44 660 zł. Największe rabaty dotyczą kompaktowego 308 SW GT i 308 GT, a przeceny obejmują też elektryczne E-2008 i E-208 oraz hybrydy i duże SUV-y. Poniżej pełna lista przykładowych cen po rabatach oraz informacja, gdzie i jak sprawdzić dostępność promocji w salonach.

To jedna z większych korekt cenowych w ostatnich miesiącach w segmencie nowych samochodów w Polsce. Rabaty Peugeota obejmują zarówno modele spalinowe, jak i zelektryfikowane, co pokazuje, że producent próbuje jednocześnie pobudzić sprzedaż w kilku kluczowych segmentach rynku.

Peugeot w Polsce uruchomił szeroką akcję rabatową, w której ceny wybranych modeli spadły nawet o 44 660 zł. Największe obniżki dotyczą kompaktowego 308 oraz 308 SW, ale promocje obejmują też elektryki, hybrydy i SUV-y. W zależności od wersji różnice sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Najmocniej przeceniony został Peugeot 308 SW GT, który potaniał o 44 660 zł i kosztuje 126 840 zł zamiast 171 500 zł. Niewiele mniej, bo 43 900 zł, wynosi rabat na 308 GT, którego cena spadła do 115 900 zł. To jedne z największych obniżek w całej gamie.

W ofercie promocyjnej znalazły się także wersje hybrydowe. Peugeot 308 Hybrid Allure kosztuje 110 640 zł zamiast 138 300 zł, czyli o 27 660 zł mniej. Marka wyraźnie wspiera więc nie tylko klasyczne silniki, ale też nowe napędy.

ELEKTRYKI PEUGEOTA TAŃSZE. E-2008 I E-208 Z DUŻYMI RABATAMI

W wyprzedaży nie zabrakło modeli elektrycznych. Peugeot E-2008 GT został przeceniony o 23 385 zł i kosztuje 163 695 zł. Z kolei E-208 GT potaniał o 17 522 zł, do poziomu 149 358 zł.

Obie obniżki mają znaczenie rynkowe, bo zmniejszają dystans cenowy między autami spalinowymi a elektrycznymi. W praktyce mogą zwiększyć zainteresowanie miejskimi modelami EV i małymi SUV-ami na prąd.

SUV-Y I HYBRYDY: 3008, 5008 I 408 TEŻ ZE ZNIŻKAMI

Peugeot przecenił również większe modele. 408 Plug-in Hybrid GT Exclusive kosztuje 187 222 zł po obniżce o 30 478 zł. Jeszcze większe rabaty widać w SUV-ach.

Peugeot 5008 Hybrid Allure został przeceniony do 149 900 zł (spadek o 31 250 zł), a 3008 Hybrid Business kosztuje 135 200 zł po obniżce o 27 600 zł. To modele kierowane do rodzin i flot, które stanowią jeden z kluczowych segmentów sprzedaży marki.

PRZYKŁADOWE CENY PO RABATACH: 208, 2008, 308 I RIFTER

Promocja obejmuje także tańsze i popularne modele. Peugeot 208 Style kosztuje 71 599 zł zamiast 78 680 zł, a 2008 Business – 96 681 zł po obniżce.

Największe różnice ponownie dotyczą 308:

308 GT: 115 900 zł (–43 900 zł)

308 SW GT: 126 840 zł (–44 660 zł)

W gamie znalazł się także Rifter Allure, wyceniony na 109 469 zł, czyli o ponad 21 tys. zł taniej niż wcześniej.

PEUGEOT WYCINA CENY W SZEROKIEJ GAMIE MODELI

Wyprzedaż nie ogranicza się do jednego segmentu. Obniżki obejmują miejskie 208, 2008, kompaktowe 308, SUV-y 3008 i 5008, model 408 oraz elektryczne E-208 i E-2008.

Peugeot wyraźnie przecenia zarówno auta spalinowe, jak i elektryczne oraz hybrydowe, co wskazuje na szeroką strategię sprzedażową, a nie pojedynczą akcję wyprzedażową.

GDZIE SPRAWDZIĆ PROMOCJE PEUGEOTA?

Obniżki nie mają jednolitego, centralnego cennika – dostępność i poziom rabatów zależą od salonu oraz konkretnej konfiguracji auta. W praktyce oznacza to, że część wersji może być dostępna tylko lokalnie lub w ograniczonej liczbie egzemplarzy.

Największy potencjał promocyjny mają dziś modele 308, 3008, 5008 oraz elektryczne E-208 i E-2008. To one najczęściej pojawiają się w ofertach dealerskich i najszybciej znikają z dostępnych stanów.

CO OZNACZAJĄ RABATY PEUGEOTA DLA RYNKU?

Tak szeroka akcja cenowa może zwiększyć presję na konkurencję w segmencie kompaktów, SUV-ów i aut elektrycznych. Obniżki sięgające ponad 40 tys. zł wyraźnie poprawiają konkurencyjność modeli Peugeota w porównaniu z rywalami.

Jeśli promocje utrzymają się dłużej, mogą wpłynąć na poziom cen w całym segmencie i przyspieszyć decyzje zakupowe klientów szukających nowych aut w Polsce.