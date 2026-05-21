Opel Astra hitem rynku wtórnego. W kwietniu kupiły ją tysiące kierowców

Opel Astra wróciła na szczyt rynku wtórnego — w kwietniu model znalazł 6465 nabywców. W tym samym miesiącu właścicieli zmieniło 269 880 używanych samochodów, a rejestracje nowych aut sięgnęły 57 874 sztuk. Średnia cena sprzedanego auta używanego wyniosła 51 234 zł, a najsilniejszy popyt skupił się w przedziałach do 40 tys. zł. Poniżej zamieszczamy pełne zestawienie najważniejszych trendów i najpopularniejszych modeli kwietnia 2026.

To kolejny sygnał, że rynek wtórny w Polsce pozostaje znacznie większy niż segment nowych samochodów. Kierowcy nadal najchętniej wybierają sprawdzone modele kompaktowe, które łączą stosunkowo niskie koszty utrzymania z łatwą dostępnością części i szeroką ofertą egzemplarzy. Powrót Astry na pierwsze miejsce pokazuje też, że mimo rosnącej popularności SUV-ów używane hatchbacki i kombi wciąż mają mocną pozycję.

Rynek aut używanych przyspieszył. Astra znów numerem 1

Kwiecień 2026 przyniósł wyraźne ożywienie na polskim rynku samochodów używanych. Według danych IBRM Samar właścicieli zmieniło 269 880 aut, czyli o blisko 24 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Równolegle rosły także rejestracje nowych samochodów, które osiągnęły poziom 57 874 sztuk — o 10,23 proc. więcej niż rok temu.

Największy popyt nadal koncentruje się w niższych przedziałach cenowych. Najwięcej transakcji dotyczyło aut kosztujących od 20 do 40 tys. zł, ale bardzo aktywne pozostają także segmenty do 10 tys. zł oraz 10–20 tys. zł. Średnia cena sprzedanego auta używanego wyniosła 51 234 zł, a przeciętny czas sprzedaży utrzymał się na poziomie 38 dni.

Polacy nadal wybierają tańsze samochody

Dane AAA Auto pokazują, że najpopularniejszy był przedział 20–40 tys. zł — w kwietniu sprzedano tam 64 316 samochodów. Niewiele słabszy wynik zanotowały auta do 20 tys. zł:

do 10 tys. zł — 45 266 aut,

od 10 do 20 tys. zł — 45 627 aut.

To potwierdza, że dla wielu kierowców kluczowym kryterium nadal pozostaje cena zakupu. Droższe samochody sprzedają się wolniej, a kupujący coraz ostrożniej podchodzą do większych wydatków.

Opel Astra wrócił na szczyt rynku wtórnego

Najczęściej kupowanym używanym modelem w Polsce była w kwietniu Opel Astra. Model znalazł 6465 nabywców, a średnia cena transakcyjna wyniosła 21 295 zł. Astra wygrała przede wszystkim dostępnością, niskimi kosztami zakupu i dużą podażą na rynku.

Drugie miejsce zajął Volkswagen Golf z wynikiem 5589 sprzedanych aut i średnią ceną 37 578 zł. Podium zamknęło BMW serii 3, które osiągnęło 5136 transakcji przy średniej cenie 46 349 zł.

W czołówce znalazły się także:

Ranking pokazuje wyraźny podział rynku: część kierowców szuka tanich i sprawdzonych kompaktów, inni dopłacają do aut klasy średniej lub modeli premium.

SUV-y liderem rynku, ale hatchbacki nadal bardzo mocne

Największą popularnością wśród nadwozi cieszyły się SUV-y. W kwietniu sprzedano 81 740 takich samochodów. Klienci nadal doceniają wyższą pozycję za kierownicą i praktyczny charakter tego segmentu.

Bardzo mocną pozycję utrzymały jednak hatchbacki, które osiągnęły 76 597 transakcji. Kombi znalazły 49 066 nabywców, a sedany 33 940.

To pokazuje, że rynek rozwija się dwutorowo. SUV-y pozostają modne, ale klasyczne i tańsze nadwozia nadal mają ogromną grupę odbiorców.

Benzyna wyraźnie przed dieslem

W kwietniu dominowały auta benzynowe. Takie samochody znalazły 140 976 nabywców, podczas gdy diesle osiągnęły wynik 111 115 sztuk. Trend stopniowo odwraca wieloletnią przewagę silników wysokoprężnych na rynku wtórnym.

Rosną także inne segmenty:

hybrydy — 18 893 sztuki,

LPG — 13 722 auta,

samochody elektryczne — 4231 egzemplarzy.

Coraz większe znaczenie mają również auta prawie nowe. W kwietniu sprzedano 51 065 takich samochodów. Średnio były to dwuletnie auta z przebiegiem 26,6 tys. km i średnią ceną 169 523 zł.

Rynek pokazuje więc wyraźny kierunek: kierowcy nadal szukają rozsądnych cen, ale coraz częściej chcą też młodszych i lepiej wyposażonych samochodów z mniejszym ryzykiem eksploatacyjnym.