Po 30 minutach w słońcu auto zamienia się w piekarnik. ADAC wskazuje najlepszą ochronę

Po 30 minutach postoju w pełnym słońcu temperatura w kabinie auta może przekroczyć 50 stopni Celsjusza. Test ADAC przeprowadzony na siedmiu egzemplarzach Dacii Duster wykazał, że pełna płachta okrywająca samochód obniża temperaturę wewnątrz o 10 stopni względem pojazdu bez ochrony, a refleksyjna mata zakładana od zewnątrz na szybę daje spadek o 8 stopni.

Popularna blenda wsunięta do środka obniżyła wynik jedynie o 4 stopnie, dlatego wyraźnie przegrywa ze skuteczniejszymi metodami ochrony. Te liczby przesądzają o wyborze rozwiązania nie tylko ze względu na komfort, ale także bezpieczeństwo.

PO 30 MINUTACH W AUCIE JEST PONAD 50 STOPNI. TEST ADAC POKAZAŁ, CO DZIAŁA NAJLEPIEJ

Latem wystarczy pół godziny postoju w pełnym słońcu, by temperatura w kabinie samochodu przekroczyła 50 stopni Celsjusza. Po 90 minutach może zbliżyć się do 60 stopni. To nie ekstremalne warunki, lecz typowy scenariusz podczas upalnego dnia.

Test przeprowadzony przez ADAC pokazał, jak szybko nagrzewa się wnętrze auta i które metody ochrony działają najlepiej. Samochód pozostawiony bez żadnego zabezpieczenia osiągnął temperaturę 53 stopni w kabinie. Jeszcze gorętsze były elementy wnętrza - kierownica i deska rozdzielcza przekraczały 70 stopni, co może prowadzić nawet do oparzeń.

Największy wzrost temperatury następuje w ciągu pierwszych 30 minut postoju. Dlatego sposób zabezpieczenia auta zaraz po zaparkowaniu ma kluczowe znaczenie.

Przeczytaj: Auto nagrzane jak piekarnik? Ten trik schłodzi wnętrze w kilkadziesiąt sekund

ZEWNĘTRZNA OSŁONA WYGRYWA Z POPULARNĄ BLENDĄ

W teście ADAC najlepszy wynik uzyskała pełna płachta okrywająca samochód. Obniżyła temperaturę we wnętrzu z 53 do 43 stopni, czyli aż o 10 stopni.

Bardzo dobrze wypadła także refleksyjna mata montowana od zewnątrz na przedniej szybie. W tym przypadku temperatura spadła do 45 stopni. Popularna blenda wsuwana do środka kabiny okazała się znacznie mniej skuteczna - obniżyła temperaturę jedynie do 49 stopni.

Różnica wynika z prostego powodu. Osłony zewnętrzne odbijają promienie słoneczne jeszcze przed dotarciem do szyby. Wewnętrzne zaczynają działać dopiero wtedy, gdy część energii zdąży już nagrzać kabinę.

Jeśli kierowca nie chce korzystać z pełnej płachty, najlepszym kompromisem pozostaje zewnętrzna mata na szybę. Jest łatwa w montażu, a jej skuteczność niewiele odbiega od najlepszego rozwiązania.

KIEROWNICA MOŻE MIEĆ PONAD 70 STOPNI

Temperatura powietrza to tylko część problemu. Znacznie bardziej nagrzewają się powierzchnie wystawione na bezpośrednie działanie słońca.

ADAC zwraca uwagę, że kierownica, deska rozdzielcza czy elementy kokpitu mogą osiągać ponad 70 stopni. W takich warunkach dotknięcie ich gołą dłonią jest bardzo nieprzyjemne, a w skrajnych przypadkach może skończyć się oparzeniem.

Nawet proste rozwiązania pomagają ograniczyć problem. Przykrycie kierownicy ręcznikiem, torbą czy inną osłoną wyraźnie obniża temperaturę jej powierzchni i ułatwia korzystanie z auta po powrocie.

KOLOR AUTA MA MNIEJSZE ZNACZENIE, NIŻ MYŚLISZ

Choć czarne nadwozie nagrzewa się znacznie mocniej niż białe, wpływ na temperaturę we wnętrzu nie jest aż tak duży. W badaniu różnica wyniosła około 5 stopni.

Znacznie większe znaczenie ma kolor i rodzaj materiałów zastosowanych w kabinie. Ciemna deska rozdzielcza oraz tapicerka pochłaniają więcej energii słonecznej i oddają ją w postaci ciepła.

Dlatego skuteczniejszym sposobem walki z upałem jest zastosowanie osłon przeciwsłonecznych niż wybór jasnego koloru lakieru.

Zobacz również: Klimatyzacja w samochodzie to nie to samo co lodówka. Różnice są ogromne

PRZYCIEMNIONE SZYBY POMAGAJĄ GŁÓWNIE PASAŻEROM Z TYŁU

Przyciemnione szyby nie obniżają znacząco temperatury całej kabiny. W teście różnica wyniosła zaledwie około 2 stopnie względem auta bez ochrony.

Ich zaleta jest jednak inna. Znacznie ograniczają nagrzewanie tylnej kanapy i powierzchni, z którymi mają kontakt pasażerowie. To szczególnie ważne podczas podróży z dziećmi.

Wyniki testu pokazują jasno, że najskuteczniejszą ochronę przed upałem zapewniają osłony montowane na zewnątrz samochodu. Potrafią obniżyć temperaturę w kabinie nawet o 8-10 stopni, co przekłada się nie tylko na większy komfort, ale także bezpieczeństwo podczas letnich upałów.