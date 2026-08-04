Polacy masowo kupują te chińskie SUV-y. BAIC właśnie przekroczył 10 tys. sprzedanych aut

BAIC przekroczył granicę 10 000 sprzedanych samochodów w Polsce w zaledwie 2,5 roku od debiutu. W lipcu 2026 r. zarejestrowano ponad 1 000 nowych aut, a jubileuszowy egzemplarz – BAIC 5 Business – trafił do klienta indywidualnego. Największym motorem napędowym sprzedaży pozostaje BAIC 3, którego ceny zaczynają się od 74 900 zł.

To jeden z najlepszych wyników wśród nowych chińskich marek, które w ostatnich latach weszły na polski rynek. BAIC konsekwentnie zwiększa sprzedaż, rozbudowuje sieć dealerską i poszerza grono klientów indywidualnych. Rekordowy lipiec pokazuje, że marka nie zwalnia tempa, a atrakcyjnie wycenione SUV-y stają się coraz częstszym wyborem Polaków.

BAIC osiągnął 10 tys. sprzedanych aut w Polsce

Marka BAIC zadebiutowała w Polsce w grudniu 2023 r., a już po 2,5 roku przekroczyła próg 10 tys. sprzedanych samochodów. To jeden z najszybszych wzrostów wśród nowych producentów obecnych na polskim rynku.

W samym lipcu 2026 r. zarejestrowano ponad 1 000 egzemplarzy. Jubileuszowy samochód – BAIC 5 w wersji Business – odebrał klient indywidualny, co pokazuje, że marka zdobywa popularność nie tylko wśród flot, ale także prywatnych nabywców.

BAIC 3 napędza sprzedaż. SUV kosztuje od 74 900 zł

Największy udział w sukcesie marki ma kompaktowy SUV BAIC 3, oferowany z rocznika 2025 już od 74 900 zł. Producent stawia na bogate wyposażenie standardowe, dzięki czemu model stanowi atrakcyjną alternatywę dla wielu konkurentów w podobnym przedziale cenowym.

Pod maską pracuje silnik 1.5 o mocy 136 KM, który pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 11,2 s. Średnie zużycie paliwa wynosi około 8,65 l/100 km. Warto pamiętać, że od wiosny producent nie dopuszcza montażu instalacji LPG.

40 punktów sprzedaży i serwisu w całej Polsce

Za rozwój marki odpowiada importer AADC, który zbudował już sieć obejmującą 40 autoryzowanych salonów i serwisów. Rozbudowana infrastruktura ma zwiększyć zaufanie klientów i ułatwić późniejszą obsługę samochodów.

Rosnąca sprzedaż oraz rozwój sieci dealerskiej sugerują, że BAIC buduje w Polsce stabilną pozycję. Ostateczny sukces będzie jednak zależał od utrzymania jakości obsługi posprzedażowej oraz dalszego wzmacniania oferty modelowej.