Nigdy nie myj auta w pełnym słońcu. Jeden błąd może zniszczyć lakier
Nie myj samochodu w pełnym słońcu. To nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim ryzyko trwałego uszkodzenia lakieru. Rozgrzana karoseria sprawia, że środki chemiczne zasychają zbyt szybko, pozostawiając plamy, zacieki i odbarwienia.
W skrajnych przypadkach może dojść nawet do mikrouszkodzeń warstwy bezbarwnego lakieru.
Dlaczego mycie auta w słońcu może uszkodzić lakier?
Rozgrzany lakier skraca czas działania detergentów. Zamiast skutecznie usuwać zabrudzenia, środki czyszczące zaczynają błyskawicznie wysychać na powierzchni karoserii. Efektem mogą być trwałe zacieki, odbarwienia i ślady chemii, szczególnie widoczne na ciemnych kolorach.
Największe zagrożenie stanowi piana aktywna. Jeśli zaschnie na gorącym lakierze, może pozostawić ślady wymagające późniejszego polerowania, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia warstwy bezbarwnej.
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Szok termiczny również szkodzi karoserii
Mycie mocno nagrzanego auta zimną wodą może wywołać szok termiczny. W słoneczny dzień temperatura lakieru potrafi osiągnąć nawet 70°C. Gwałtowne schłodzenie sprzyja powstawaniu mikropęknięć w warstwie ochronnej lakieru.
Takie uszkodzenia zwykle nie są widoczne od razu, jednak z czasem mogą przyspieszać starzenie się powłoki lakierniczej i zwiększać koszty jej renowacji.
Jak bezpiecznie umyć samochód?
Aby uniknąć uszkodzeń, warto przestrzegać kilku prostych zasad:
- myj auto w cieniu lub wczesnym rankiem albo wieczorem,
- nie dopuszczaj do wyschnięcia piany aktywnej na karoserii,
- spłukuj detergent możliwie szybko,
- jeśli to możliwe, korzystaj z wody zdemineralizowanej,
- unikaj silnie zasadowych środków na rozgrzanych elementach.
Wysychające krople zwykłej wody pozostawiają minerały, które tworzą jasne plamy na lakierze. Wysoka temperatura może również negatywnie wpływać na elementy gumowe i plastikowe, przyspieszając ich starzenie oraz utratę koloru.
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Lepiej poczekać niż później płacić za polerowanie
Mycie samochodu w pełnym słońcu może przynieść więcej szkody niż pożytku. Kilkanaście minut cierpliwości i wybranie odpowiedniej pory dnia pozwala uniknąć kosztownych uszkodzeń lakieru oraz zachować estetyczny wygląd auta na dłużej.