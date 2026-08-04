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Nigdy nie myj auta w pełnym słońcu. Jeden błąd może zniszczyć lakier

Nigdy nie myj auta w pełnym słońcu. Jeden błąd może zniszczyć lakier

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Nie myj samochodu w pełnym słońcu. To nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim ryzyko trwałego uszkodzenia lakieru. Rozgrzana karoseria sprawia, że środki chemiczne zasychają zbyt szybko, pozostawiając plamy, zacieki i odbarwienia. 

W skrajnych przypadkach może dojść nawet do mikrouszkodzeń warstwy bezbarwnego lakieru.

Dlaczego mycie auta w słońcu może uszkodzić lakier?

Rozgrzany lakier skraca czas działania detergentów. Zamiast skutecznie usuwać zabrudzenia, środki czyszczące zaczynają błyskawicznie wysychać na powierzchni karoserii. Efektem mogą być trwałe zacieki, odbarwienia i ślady chemii, szczególnie widoczne na ciemnych kolorach.

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Największe zagrożenie stanowi piana aktywna. Jeśli zaschnie na gorącym lakierze, może pozostawić ślady wymagające późniejszego polerowania, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia warstwy bezbarwnej.

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Szok termiczny również szkodzi karoserii

Mycie mocno nagrzanego auta zimną wodą może wywołać szok termiczny. W słoneczny dzień temperatura lakieru potrafi osiągnąć nawet 70°C. Gwałtowne schłodzenie sprzyja powstawaniu mikropęknięć w warstwie ochronnej lakieru.

Takie uszkodzenia zwykle nie są widoczne od razu, jednak z czasem mogą przyspieszać starzenie się powłoki lakierniczej i zwiększać koszty jej renowacji.

Jak bezpiecznie umyć samochód?

Aby uniknąć uszkodzeń, warto przestrzegać kilku prostych zasad:

  • myj auto w cieniu lub wczesnym rankiem albo wieczorem,
  • nie dopuszczaj do wyschnięcia piany aktywnej na karoserii,
  • spłukuj detergent możliwie szybko,
  • jeśli to możliwe, korzystaj z wody zdemineralizowanej,
  • unikaj silnie zasadowych środków na rozgrzanych elementach.

Wysychające krople zwykłej wody pozostawiają minerały, które tworzą jasne plamy na lakierze. Wysoka temperatura może również negatywnie wpływać na elementy gumowe i plastikowe, przyspieszając ich starzenie oraz utratę koloru.

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Lepiej poczekać niż później płacić za polerowanie

Mycie samochodu w pełnym słońcu może przynieść więcej szkody niż pożytku. Kilkanaście minut cierpliwości i wybranie odpowiedniej pory dnia pozwala uniknąć kosztownych uszkodzeń lakieru oraz zachować estetyczny wygląd auta na dłużej.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 04.08.2026 15:21
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