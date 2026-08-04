Najbezpieczniejsze półrocze w historii polskich dróg. Spadła liczba wypadków, ofiar i rannych

Polskie drogi jeszcze nigdy nie były tak bezpieczne. Policja odnotowała w pierwszym półroczu 2026 r. tylko 9135 wypadków, czyli najmniej w historii prowadzonych statystyk.

To o 248 zdarzeń mniej niż w tym samym okresie 2025 r., który do tej pory uznawano za rekordowo bezpieczny. Spadła także liczba ofiar śmiertelnych i rannych, a służby zwiększyły liczbę kontroli drogowych. Nie wiadomo jeszcze, czy za poprawą stoją głównie surowsze przepisy, większa liczba patroli czy połączenie obu tych czynników.

Najbezpieczniejsze półrocze w historii statystyk

Pierwsze sześć miesięcy 2026 roku przyniosło rekordową poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Według danych Komendy Głównej Policji, cytowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”, od stycznia do czerwca doszło do 9135 wypadków. To wynik o 248 przypadków niższy niż w analogicznym okresie 2025 r., który wcześniej był najlepszym okresem w historii policyjnych zestawień.

Poprawa dotyczy także najważniejszych wskaźników. W pierwszym półroczu 2026 r. w wypadkach drogowych zginęło 666 osób, czyli o 60 mniej niż rok wcześniej. Liczba rannych spadła do 10 610 osób, co oznacza zmniejszenie o kolejne 370 przypadków w porównaniu z pierwszą połową 2025 r.

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Mniej wypadków mimo większej liczby kontroli

Jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo mogła być większa aktywność policji. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. funkcjonariusze przeprowadzili 20 193 kontrole drogowe, czyli o 7635 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Służby wskazują również na znaczenie zmian prawnych wprowadzanych w ostatnich latach. Od 2024 r. obowiązuje możliwość konfiskaty samochodu pijanym kierowcom, do przepisów trafiła definicja nielegalnych wyścigów, a od marca 2026 r. obowiązują kolejne zaostrzenia dotyczące przekraczania prędkości.

Surowsze przepisy pomagają, ale nie wyjaśniają wszystkiego

Spadek liczby wypadków może być efektem kilku czynników jednocześnie: skuteczniejszej kontroli kierowców, zmian w przepisach, większej świadomości uczestników ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa samych samochodów.

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Na pełną ocenę wpływu nowych regulacji trzeba jednak poczekać do końca roku. Dopiero dłuższy okres obserwacji pokaże, czy rekordowo dobre wyniki z pierwszego półrocza 2026 r. są początkiem trwałego trendu, czy jedynie wyjątkowym okresem.

Jeżeli pozytywna tendencja się utrzyma, 2026 rok może zostać zapisany jako przełomowy moment w historii bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.