Tańsza Skoda wraca do gry. Nowa wersja Easy może przyciągnąć klientów szukających oszczędności

Skoda rozszerza ofertę o nową, tańszą wersję Easy, która obniża próg wejścia do modeli Fabia, Scala i Kamiq. Najtańsza Fabia kosztuje teraz 66 700 zł, a mimo niższej ceny producent pozostawił na wyposażeniu m.in. klimatyzację, czujniki parkowania, reflektory LED oraz pakiet systemów bezpieczeństwa.

To ruch, który ma przyciągnąć klientów szukających nowych aut w możliwie najniższej cenie.

Nowa wersja Easy obniża ceny trzech modeli Skody

Skoda Easy została pozycjonowana poniżej wersji Essence i ma być atrakcyjniejszą cenowo propozycją dla osób planujących zakup nowego samochodu. Oferta obejmuje trzy popularne modele: Fabię, Scalę oraz Kamiqa.

Producent postawił na ograniczenie kosztów bez rezygnacji z najważniejszych elementów wyposażenia. Dzięki temu nawet podstawowe odmiany zachowują systemy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz funkcje łączności, które dziś są dla wielu kierowców standardem.

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Skoda Fabia Easy już od 66 700 zł

Fabia Easy oferuje m.in.:

klimatyzację,

tylne czujniki parkowania,

reflektory LED,

Front Assist z wykrywaniem pieszych,

Lane Assist,

SmartLink do obsługi Apple CarPlay i Android Auto,

do obsługi Apple CarPlay i Android Auto, przedni podłokietnik.

W ramach opcjonalnego Pakietu Technology liczba głośników wzrasta z czterech do sześciu.

Cennik Fabii Easy:

1.0 MPI 80 KM 5MT – 66 700 zł

1.0 TSI 115 KM 6MT – 71 900 zł

1.0 TSI 115 KM DSG – 75 900 zł

Scala i Kamiq również z nową, tańszą wersją

Scala Easy i Kamiq Easy otrzymują m.in.:

16-calowe felgi aluminiowe,

cztery porty USB-C o mocy 45 W,

przedni podłokietnik, którego nie ma w wersjach Essence.

Nowa konfiguracja oznacza także wyraźnie niższe ceny względem dotychczasowej podstawowej wersji:

Fabia Easy jest tańsza o 6450 zł,

Scala Easy kosztuje o 5700 zł mniej,

Kamiq Easy jest tańszy o 3100 zł.

Scala pozostaje większą propozycją od Fabii – jest od niej dłuższa o 25,7 cm, natomiast Kamiq przewyższa Fabię o 14,1 cm, oferując więcej przestrzeni i wyższą pozycję za kierownicą.

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Skoda chce przyciągnąć klientów niższymi cenami

Wprowadzenie wersji Easy pokazuje, że Skoda stawia na bardziej dostępne cenowo konfiguracje, zamiast ograniczać ofertę wyłącznie do bogatszych odmian. Zachowanie kluczowego wyposażenia przy niższej cenie może zwiększyć zainteresowanie modelami Fabia, Scala i Kamiq wśród klientów szukających nowego samochodu w rozsądnym budżecie.

Jeśli strategia się sprawdzi, podobnych, bardziej przystępnych wersji wyposażenia można spodziewać się również w kolejnych modelach marki.