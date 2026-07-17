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  5. Ponad 60 Maluchów wjechało na Rynek w Krakowie. Finał Wielkiej Wyprawy i ponad 2 mln zł dla dzieci
Ponad 60 Maluchów wjechało na Rynek w Krakowie. Finał Wielkiej Wyprawy i ponad 2 mln zł dla dzieci

Ponad 60 Maluchów wjechało na Rynek w Krakowie. Finał Wielkiej Wyprawy i ponad 2 mln zł dla dzieci

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  Ponad 60 Fiatów 126p zakończyło w środę Wielką Wyprawę Maluchów dla Dzieci, wjeżdżając na Rynek Główny w Krakowie. Uczestnicy czwartej edycji akcji pokonali około 5000 km przez Europę i Polskę, a przy okazji zebrali już ponad 2 mln zł na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Organizatorzy podkreślają, że zbiórka nadal trwa, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację, wsparcie psychologiczne i edukację najmłodszych.

Finał wyprawy był nie tylko zwieńczeniem kilku tygodni jazdy legendarnymi Fiatami 126p, ale także okazją do podsumowania efektów całej akcji. Wielka Wyprawa Maluchów od kilku lat łączy motoryzację z działalnością charytatywną, pokazując, że nawet niewielkie samochody mogą pomóc w realizacji wielkich celów.

Ponad 5000 km i finał w Krakowie

Kolumna Maluchów najpierw przejechała ponad 3000 km przez Europę, a następnie około 2000 km po Polsce. Ostatnie etapy prowadziły przez Bieszczady i Beskidy, gdzie uczestników witali mieszkańcy i lokalne społeczności, wspierając zbiórkę kolejnymi datkami.

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Meta na Rynku Głównym w Krakowie miała symboliczny charakter. To właśnie tam zakończyła się tegoroczna wyprawa, a organizatorzy podsumowali dotychczasowe efekty akcji.

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Ponad 2 mln zł dla dzieci

Najważniejszym celem Wielkiej Wyprawy Maluchów pozostaje pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz promocja bezpieczeństwa na drogach.

Do tej pory udało się zebrać ponad 2 mln zł. Pieniądze trafią do fundacji finansujących rehabilitację, pomoc psychologiczną i programy edukacyjne. Organizatorzy podkreślają, że działania profilaktyczne objęły już ponad 40 tys. dzieci w całej Polsce.

Podczas tegorocznej wyprawy uczestnicy spotkali także czteroletniego Fabiana, który ucierpiał w wypadku spowodowanym nieprawidłowym przypięciem w foteliku samochodowym. Ta historia stała się kolejnym przypomnieniem, jak ważne jest właściwe zabezpieczanie najmłodszych pasażerów.

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Akcja nadal trwa

Choć samochody dotarły już do mety, sama zbiórka nie została zakończona. Organizatorzy - Rafał Sonik i Kajetan Kajetanowicz - zachęcają do dalszego wsparcia akcji prowadzonej pod hasłem "Daj piątaka na dzieciaka".

Czwarta edycja Wielkiej Wyprawy Maluchów pokazuje, że motoryzacja może skutecznie łączyć ludzi wokół ważnych społecznych celów. Tegoroczny wynik to nie tylko tysiące przejechanych kilometrów, ale przede wszystkim realna pomoc dla dzieci, które najbardziej jej potrzebują.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 17.07.2026 17:42
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