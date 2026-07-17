Geely wyprzedziło BYD. Tak wygląda nowy ranking największych producentów samochodów

Geely zostało największym chińskim producentem samochodów pod względem globalnej sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku. Koncern sprzedał 925 755 aut i wyprzedził BYD, które po spadku sprzedaży o około 30 proc. wypadło z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Na czele zestawienia pozostaje Toyota z wynikiem 2 676 574 sprzedanych samochodów.

Najnowszy ranking pokazuje, że choć japońscy i koreańscy producenci utrzymują stabilną pozycję, wśród chińskich marek trwa coraz ostrzejsza walka o dominację. Co ciekawe, Geely nie zawdzięcza awansu spektakularnemu wzrostowi sprzedaży, lecz stabilnym wynikom całej grupy oraz słabszej formie największego rywala.

Toyota nadal liderem światowego rynku

Na pierwszym miejscu bez zmian znajduje się Toyota wraz z markami Lexus i Daihatsu. Japoński koncern sprzedał w pierwszym kwartale 2026 roku 2 676 574 samochody, notując jedynie niewielki spadek względem ubiegłego roku.

Drugą pozycję utrzymała Grupa Volkswagen z wynikiem 1 980 273 aut, choć niemiecki producent odczuwa coraz większą presję na rynku chińskim. Podium uzupełnia Hyundai Motor Group, który dzięki stabilnym wynikom marek Hyundai i Kia sprzedał 1 790 528 samochodów.

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Geely wyprzedziło BYD

Największą zmianą w rankingu jest roszada wśród chińskich producentów. Geely awansowało na pozycję największego producenta z Chin pod względem globalnej sprzedaży, osiągając wynik 925 755 samochodów.

Za sukcesem grupy stoi dobra sprzedaż marek Zeekr i Lynk & Co, które zrekompensowały słabsze wyniki głównej marki Geely oraz Volvo.

Znacznie gorzej poradziło sobie BYD. Producent, który jeszcze niedawno był jednym z najszybciej rosnących koncernów motoryzacyjnych na świecie, zanotował około 30-procentowy spadek sprzedaży i wypadł z pierwszej dziesiątki światowego zestawienia. Według analityków główną przyczyną była wyjątkowo ostra wojna cenowa na rynku chińskim.

Ranking największych producentów samochodów - I kwartał 2026:

Toyota - 2 676 574

Grupa Volkswagen - 1 980 273

Hyundai-Kia - 1 790 528

Stellantis - 1 361 000

General Motors - 1 062 000

Ford - 934 000

Geely - 925 755

Suzuki - 902 000

Nissan - 827 084

Honda - 826 000

Stellantis zaskakuje, General Motors traci

W czołówce pozytywnie wyróżnił się Stellantis, który zwiększył sprzedaż o 12 proc. To najlepszy wynik spośród piętnastu największych producentów świata. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim Fiat, notujący bardzo dobre wyniki w Europie i Brazylii, oraz marka Ram.

Po przeciwnej stronie znalazł się General Motors. Amerykański koncern sprzedał około 1,06 mln samochodów, co oznacza spadek o 6 proc. Jednym z powodów słabszego wyniku była niższa sprzedaż marki Buick na rynku chińskim.

Chińska ekspansja zwalnia

Pierwszy kwartał 2026 roku może być sygnałem, że dynamiczny wzrost chińskich producentów zaczyna wyhamowywać. Ich łączny udział w światowym rynku spadł z 24,4 do 23,5 proc.

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Nie oznacza to końca ekspansji marek z Chin, ale pokazuje, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko szybki wzrost sprzedaży, lecz także odporność na wojny cenowe i utrzymanie rentowności. Najnowszy ranking potwierdza również, że rywalizacja między Geely i BYD wchodzi w nowy etap, a walka o miano największego chińskiego producenta dopiero się rozpędza.