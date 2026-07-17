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Kupujesz używane auto? Te trzy dane mogą uchronić cię przed kosztowną wpadką

Kupujesz używane auto? Te trzy dane mogą uchronić cię przed kosztowną wpadką

  • 3 minut

Kilka minut przed zakupem używanego auta może uchronić cię przed wydatkami liczonymi w tysiącach złotych. Wystarczy numer rejestracyjny, VIN i data pierwszej rejestracji, aby sprawdzić podstawową historię pojazdu.

Taki raport często ujawnia rozbieżności między ogłoszeniem a faktycznymi danymi samochodu i pozwala szybciej odrzucić podejrzane oferty.

Zanim kupisz używane auto, sprawdź jego historię

Sprawdzenie historii samochodu to jeden z najprostszych kroków, jakie warto wykonać przed zakupem auta z rynku wtórnego. Cała procedura zajmuje kilka minut, a potrzebne informacje znajdują się w dowodzie rejestracyjnym.

  Sprawdź samochody używane z pewną historią

Do wygenerowania raportu potrzebne są trzy dane: numer rejestracyjny, numer VIN oraz data pierwszej rejestracji. Sprzedający, który nie ma nic do ukrycia, nie powinien mieć problemu z ich udostępnieniem. Kilka wpisów w odpowiednim serwisie pozwala szybko porównać informacje z ogłoszenia z oficjalnymi zapisami dotyczącymi pojazdu.

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Raport może ujawnić rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka

Raport historii pojazdu dostarcza wielu informacji przydatnych podczas podejmowania decyzji o zakupie. Można sprawdzić między innymi ważność badania technicznego, polisę OC, liczbę wcześniejszych właścicieli oraz przebiegi zapisane podczas kolejnych kontroli.

W przypadku samochodów sprowadzonych z zagranicy dodatkowe raporty przygotowywane na podstawie baz takich jak Carfax, autoDNA czy carVertical mogą pokazać znacznie więcej. Często zawierają informacje o poważnych szkodach, wypadkach, szkodzie całkowitej, użytkowaniu auta jako taksówki, a nawet zgłoszeniu kradzieży.

Sam raport nie wystarczy. Auto nadal trzeba sprawdzić u mechanika

Trzeba jednak pamiętać, że nawet szczegółowy raport nie pokaże wszystkiego. Nie zawiera pełnej historii napraw wykonywanych poza oficjalnymi bazami, a w przypadku starszych samochodów może brakować danych z wcześniejszych lat.

Raport nie powie również, w jakim stanie faktycznie znajduje się silnik, skrzynia biegów, zawieszenie czy elektronika pojazdu. Nie zastąpi więc oględzin wykonanych przez niezależnego specjalistę.

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Najlepsza metoda to połączenie raportu i oględzin

Najbezpieczniejszy zakup używanego auta wymaga kilku etapów. Najpierw warto sprawdzić historię pojazdu i wyeliminować podejrzane oferty, a dopiero później umawiać oględziny konkretnego egzemplarza.

Połączenie danych z raportu z oceną techniczną mechanika daje największą szansę na uniknięcie kosztownej pomyłki. Kilka minut poświęconych na weryfikację przed zakupem może oszczędzić tysiące złotych i wiele problemów po podpisaniu umowy.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 17.07.2026 18:31
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