Audi szykuje hit. RS Q5 z 639 KM i ceną około 550 tys. zł

Audi pracuje nad modelem RS Q5, który ma deklarowane 639 KM i osiągi zbliżone do RS Q8. Prototypy widywane na drogach coraz wyraźniej zdradzają agresywną stylizację i sportowe detale.

Pod maską ma pracować hybrydowy układ z 2,9-litrowym V6 i akumulatorem 25,9 kWh, co powinno dać zasięg elektryczny około 70 km. Szacowana cena około 550 000 zł pozycjonuje ten model pomiędzy SQ5 a RS Q8.

Debiut takiej wersji wydaje się naturalnym krokiem. Audi ma już w ofercie nowe RS 5, a wykorzystanie tej samej technologii w SUV-ie pozwoliłoby stworzyć model plasujący się pomiędzy 367-konnym SQ5 a znacznie droższym RS Q8.

Hybrydowy napęd o mocy 639 KM

Według nieoficjalnych informacji Audi RS Q5 ma otrzymać układ plug-in hybrid oparty na 2,9-litrowym silniku V6 biturbo.

silnik benzynowy - 510 KM i 600 Nm,

silnik elektryczny - 177 KM i 460 Nm,

moc systemowa - 639 KM,

moment obrotowy - 825 Nm.

Taki zestaw miałby zapewnić osiągi bardzo zbliżone do większego RS Q8. Sprint od 0 do 100 km/h ma trwać około 3,8 sekundy. To nieco więcej niż w RS 5, co wynika przede wszystkim z większej masy SUV-a.

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Do 70 km jazdy na prądzie

Nowe RS Q5 ma korzystać z akumulatora o pojemności 25,9 kWh. W praktyce powinno to pozwolić na przejechanie około 70 km wyłącznie na napędzie elektrycznym.

To wynik nieco słabszy niż w lżejszym RS 5, ale nadal wystarczający, by większość codziennych dojazdów pokonywać bez uruchamiania silnika spalinowego.

RS Q5 ma wypełnić lukę w gamie Audi

Audi wyraźnie potrzebuje modelu, który połączy osiągi aut z logo RS z bardziej przystępną ceną.

Obecnie:

SQ5 oferuje 367 KM i kosztuje od 388 700 zł,

RS Q8 rozwija ponad 600 KM, ale jego ceny zaczynają się od 776 600 zł.

Nieoficjalnie mówi się, że nowe RS Q5 może kosztować około 550 tys. zł. Nadal będzie to bardzo drogi SUV, ale wyraźnie tańszy od RS Q8, zachowując osiągi zbliżone do flagowego modelu.

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Kiedy premiera Audi RS Q5?

Jeśli obecne doniesienia się potwierdzą, Audi zaprezentuje RS Q5 jeszcze pod koniec tego roku. Pierwsze egzemplarze mogłyby trafić do klientów na początku 2027 roku.

Dla marki byłby to ważny model. RS Q5 może okazać się najbardziej uniwersalnym sportowym SUV-em w ofercie Audi - oferując niemal flagowe osiągi, nowoczesny napęd hybrydowy i niższy próg wejścia niż RS Q8. Jeśli producent utrzyma zapowiadane parametry, nowy model ma szansę stać się jednym z najciekawszych SUV-ów klasy premium w nadchodzących latach.