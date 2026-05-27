Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Renault
  4. Newsy Renault Megane
  5. Renault Megane GrandCoupé za 123 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najdroższa wersja sedana Renault
Renault Megane GrandCoupé za 123 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najdroższa wersja sedana Renault
Renault Megane GrandCoupé za 123 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najdroższa wersja sedana Renault

Renault Megane GrandCoupé za 123 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najdroższa wersja sedana Renault

  • 4 minut

Najdroższe nowe Renault Megane GrandCoupé w wersji Techno z wybranymi opcjami kosztuje 123 300 zł. To kwota osiągnięta po doposażeniu bazowego egzemplarza z silnikiem 1.3 TCe 140 KM i automatem EDC, którego cena w Techno wynosi 111 400 zł. Dodatki  - od szklanego dachu po 18-calowe felgi i lakier - potrafią podnieść końcowy rachunek o 11 900 zł. Równocześnie skrajnie ograniczona oferta techniczna wpisuje ten sedan w rolę samochodu powoli znikającego z rynku.

Megane GrandCoupé pozostaje dziś jednym z ostatnich klasycznych sedanów segmentu C dostępnych w regularnej sprzedaży. Renault mocno uprościło jednak ofertę modelu — klienci nie mają już wyboru między wieloma wersjami silnikowymi czy bogato rozbudowanymi konfiguracjami wyposażenia. W praktyce gama została ograniczona do kilku wariantów, a najdroższa konfiguracja pokazuje, jak bardzo wzrosły ceny nawet w przypadku aut, które jeszcze kilka lat temu uchodziły za stosunkowo przystępne.

 

CENA I KONFIGURACJA: ILE KOSZTUJE RENAULT MEGANE GRANDCOUPÉ TECHNO?

Renault Megane GrandCoupé w wersji Techno z silnikiem 1.3 TCe 140 KM i automatem EDC kosztuje 111 400 zł. To jednak nie koniec — po dodaniu kilku popularnych opcji cena rośnie do 123 300 zł, czyli o 11 900 zł.

  Zobacz ofertę aut dostępnych od ręki

Największy wpływ na końcowy rachunek mają dodatki poprawiające komfort i wygląd. Podgrzewane fotele kosztują 800 zł, aktywny tempomat 1 000 zł, a elektrycznie sterowana klapa bagażnika kolejne 1 000 zł. Najdroższą opcją jest szklany dach za 4 000 zł. Do tego dochodzą 18-calowe felgi i lakier za łącznie 5 100 zł, które najmocniej zmieniają wizualny odbiór auta.

W efekcie Megane GrandCoupé w topowej konfiguracji przestaje wyglądać jak budżetowy sedan, ale nadal pozostaje samochodem o ograniczonej ofercie i coraz węższej pozycji rynkowej.

Sprawdź: Nowe Renault Twingo wraca do gry. Ma być tanim hitem segmentu A

SILNIK I GAMA: JUŻ TYLKO JEDNA OPCJA NAPĘDU

Oferta Megane GrandCoupé została mocno uproszczona. Jedynym dostępnym silnikiem jest benzynowy 1.3 TCe o mocy 140 KM, współpracujący z automatyczną skrzynią EDC. Diesla nie ma już w cenniku.

To wyraźny sygnał, że model schodzi ze sceny i nie jest już rozwijany w klasycznym rozumieniu. Klient nie ma tu wyboru między różnymi jednostkami — decyduje się na gotowy zestaw napędowy.

W praktyce oznacza to, że konfiguracja skupia się głównie na wyposażeniu i dodatkach, a nie na technice.

WYPOSAŻENIE TECHNO: CO JEST W STANDARDZIE?

Wersja Techno pełni dziś rolę najlepiej wyposażonej odmiany Megane GrandCoupé. Na pokładzie znajdziemy m.in.:

  • system multimedialny Easy Link 7” z nawigacją,
  • Android Auto i Apple CarPlay,
  • dwustrefową klimatyzację automatyczną,
  • kamerę cofania i czujniki parkowania,
  • Full LED PureVision,
  • system utrzymania pasa ruchu i awaryjnego hamowania,
  • kartę Hands Free i elektryczny hamulec postojowy.

Do tego dochodzą elementy poprawiające komfort, jak podłokietnik, dzielona tylna kanapa czy regulowany fotel kierowcy.

Renault Megane GrandCoupé za 123 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najdroższa wersja sedana Renault

Mimo tego Megane nie oferuje już rozwiązań znanych z nowszych modeli Renault, takich jak bardziej zaawansowane multimedia czy luksusowe wykończenia.

OPCJE: TAK ZMIENIA SIĘ CENA MEGANE GRANDCOUPÉ

Największe zmiany w odbiorze auta przynoszą opcje dodatkowe. To one decydują, czy Renault wygląda skromnie, czy bardziej „premium”.

Najważniejsze dopłaty:

  • podgrzewane fotele – 800 zł,
  • aktywny tempomat – 1 000 zł,
  • elektryczna klapa bagażnika – 1 000 zł,
  • szklany dach – 4 000 zł,
  • 18-calowe felgi i lakier – 5 100 zł.

Po ich dodaniu cena rośnie do 123 300 zł.

Co ważne, nawet w topowej konfiguracji Megane GrandCoupé nie wchodzi na poziom pełnoprawnych, nowoczesnych konkurentów. To nadal sedan o uproszczonej specyfikacji, bez skórzanych pakietów czy najnowszych systemów infotainment.

Zobacz: Czwarty miesiąc dominacji Renault Mastera. Polski rynek dostawczy bez zmian na szczycie

RYNEK: MEGANE GRANDCOUPÉ POWOLI SCHODZI ZE SCENY

Obecna oferta Renault jasno pokazuje, że Megane GrandCoupé znajduje się na końcowym etapie rynkowej kariery. Gama została ograniczona do dwóch wersji wyposażenia i jednego silnika.

Model pozostaje wyborem dla osób, które nadal chcą klasycznego sedana, ale nie mają już szerokiej palety konfiguracji. To coraz bardziej niszowa propozycja w segmencie, który w Europie od lat wypierany jest przez SUV-y.

W tym kontekście Megane GrandCoupé nie rozwija się już jako pełnoprawny filar gamy Renault, lecz jako model „do wygaszenia” — dostępny, ale bez dalszej rozbudowy oferty.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 27.05.2026 08:09
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Ford Focus ST 2.0 EcoBlue - przychodzi czas na podjęcie decyzji
Zobacz również
Škoda uspokaja kierowców. Fabia i Kamiq nie znikną z rynku

Škoda uspokaja kierowców. Fabia i Kamiq nie znikną z rynku

Škoda rozwiała wątpliwości: Fabia i Kamiq pozostaną w sprzedaży przez kolejne lata. Modele, które zadebiutowały odpowiednio w 2021 i...
Alfa Romeo i Maserati łączą siły. Powstaje limitowany model za miliony złotych

Alfa Romeo i Maserati łączą siły. Powstaje limitowany model za miliony złotych

Alfa Romeo i Maserati szykują wspólny, limitowany model w ramach projektu Bottega Fuoriserie, którego cena może sięgnąć...
Kursy redukujące punkty karne z ograniczeniem. Nowe przepisy od 3 czerwca

Kursy redukujące punkty karne z ograniczeniem. Nowe przepisy od 3 czerwca

Od 3 czerwca 2026 r. kursy redukujące punkty zadziałają wyłącznie przy przekroczeniach prędkości do 20 km/h ponad limit. To konsekwencja kompromisu...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Renault Megane IV GrandCoupe Facelifting 1.3 TCe 140KM 103kW od 2021
Renault Megane IV GrandCoupe Facelifting 1.3 TCe 140KM 103kW od 2021
4,8 (2 oceny)
Renault Megane w pigułce
Renault Megane w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Renault Megane IV GrandCoupe Facelifting
Aktualnie przeglądasz Renault Megane IV GrandCoupe Facelifting
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik