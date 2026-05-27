Renault Megane GrandCoupé za 123 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najdroższa wersja sedana Renault

Najdroższe nowe Renault Megane GrandCoupé w wersji Techno z wybranymi opcjami kosztuje 123 300 zł. To kwota osiągnięta po doposażeniu bazowego egzemplarza z silnikiem 1.3 TCe 140 KM i automatem EDC, którego cena w Techno wynosi 111 400 zł. Dodatki - od szklanego dachu po 18-calowe felgi i lakier - potrafią podnieść końcowy rachunek o 11 900 zł. Równocześnie skrajnie ograniczona oferta techniczna wpisuje ten sedan w rolę samochodu powoli znikającego z rynku.

Megane GrandCoupé pozostaje dziś jednym z ostatnich klasycznych sedanów segmentu C dostępnych w regularnej sprzedaży. Renault mocno uprościło jednak ofertę modelu — klienci nie mają już wyboru między wieloma wersjami silnikowymi czy bogato rozbudowanymi konfiguracjami wyposażenia. W praktyce gama została ograniczona do kilku wariantów, a najdroższa konfiguracja pokazuje, jak bardzo wzrosły ceny nawet w przypadku aut, które jeszcze kilka lat temu uchodziły za stosunkowo przystępne.

CENA I KONFIGURACJA: ILE KOSZTUJE RENAULT MEGANE GRANDCOUPÉ TECHNO?

Renault Megane GrandCoupé w wersji Techno z silnikiem 1.3 TCe 140 KM i automatem EDC kosztuje 111 400 zł. To jednak nie koniec — po dodaniu kilku popularnych opcji cena rośnie do 123 300 zł, czyli o 11 900 zł.

Największy wpływ na końcowy rachunek mają dodatki poprawiające komfort i wygląd. Podgrzewane fotele kosztują 800 zł, aktywny tempomat 1 000 zł, a elektrycznie sterowana klapa bagażnika kolejne 1 000 zł. Najdroższą opcją jest szklany dach za 4 000 zł. Do tego dochodzą 18-calowe felgi i lakier za łącznie 5 100 zł, które najmocniej zmieniają wizualny odbiór auta.

W efekcie Megane GrandCoupé w topowej konfiguracji przestaje wyglądać jak budżetowy sedan, ale nadal pozostaje samochodem o ograniczonej ofercie i coraz węższej pozycji rynkowej.

SILNIK I GAMA: JUŻ TYLKO JEDNA OPCJA NAPĘDU

Oferta Megane GrandCoupé została mocno uproszczona. Jedynym dostępnym silnikiem jest benzynowy 1.3 TCe o mocy 140 KM, współpracujący z automatyczną skrzynią EDC. Diesla nie ma już w cenniku.

To wyraźny sygnał, że model schodzi ze sceny i nie jest już rozwijany w klasycznym rozumieniu. Klient nie ma tu wyboru między różnymi jednostkami — decyduje się na gotowy zestaw napędowy.

W praktyce oznacza to, że konfiguracja skupia się głównie na wyposażeniu i dodatkach, a nie na technice.

WYPOSAŻENIE TECHNO: CO JEST W STANDARDZIE?

Wersja Techno pełni dziś rolę najlepiej wyposażonej odmiany Megane GrandCoupé. Na pokładzie znajdziemy m.in.:

system multimedialny Easy Link 7” z nawigacją,

Android Auto i Apple CarPlay,

dwustrefową klimatyzację automatyczną,

kamerę cofania i czujniki parkowania,

Full LED PureVision,

system utrzymania pasa ruchu i awaryjnego hamowania,

kartę Hands Free i elektryczny hamulec postojowy.

Do tego dochodzą elementy poprawiające komfort, jak podłokietnik, dzielona tylna kanapa czy regulowany fotel kierowcy.

Mimo tego Megane nie oferuje już rozwiązań znanych z nowszych modeli Renault, takich jak bardziej zaawansowane multimedia czy luksusowe wykończenia.

OPCJE: TAK ZMIENIA SIĘ CENA MEGANE GRANDCOUPÉ

Największe zmiany w odbiorze auta przynoszą opcje dodatkowe. To one decydują, czy Renault wygląda skromnie, czy bardziej „premium”.

Najważniejsze dopłaty:

podgrzewane fotele – 800 zł,

aktywny tempomat – 1 000 zł,

elektryczna klapa bagażnika – 1 000 zł,

szklany dach – 4 000 zł,

18-calowe felgi i lakier – 5 100 zł.

Po ich dodaniu cena rośnie do 123 300 zł.

Co ważne, nawet w topowej konfiguracji Megane GrandCoupé nie wchodzi na poziom pełnoprawnych, nowoczesnych konkurentów. To nadal sedan o uproszczonej specyfikacji, bez skórzanych pakietów czy najnowszych systemów infotainment.

RYNEK: MEGANE GRANDCOUPÉ POWOLI SCHODZI ZE SCENY

Obecna oferta Renault jasno pokazuje, że Megane GrandCoupé znajduje się na końcowym etapie rynkowej kariery. Gama została ograniczona do dwóch wersji wyposażenia i jednego silnika.

Model pozostaje wyborem dla osób, które nadal chcą klasycznego sedana, ale nie mają już szerokiej palety konfiguracji. To coraz bardziej niszowa propozycja w segmencie, który w Europie od lat wypierany jest przez SUV-y.

W tym kontekście Megane GrandCoupé nie rozwija się już jako pełnoprawny filar gamy Renault, lecz jako model „do wygaszenia” — dostępny, ale bez dalszej rozbudowy oferty.