Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Kursy redukujące punkty karne z ograniczeniem. Nowe przepisy od 3 czerwca
Kursy redukujące punkty karne z ograniczeniem. Nowe przepisy od 3 czerwca

Kursy redukujące punkty karne z ograniczeniem. Nowe przepisy od 3 czerwca

  • 4 minut

Od 3 czerwca 2026 r. kursy redukujące punkty zadziałają wyłącznie przy przekroczeniach prędkości do 20 km/h ponad limit. To konsekwencja kompromisu między MSWiA a Ministerstwem Infrastruktury, który odsunął skrajne propozycje obu resortów.

Przy poważniejszych naruszeniach ścieżka przez WORD się zamknie, a punkty spadną dopiero po roku od opłacenia mandatu. Rząd zapowiada też surowsze stawki punktowe za bardzo duże przekroczenia prędkości.

 

KOMPROMIS MINISTERSTW: CO ZMIENIA SIĘ W PUNKTACH KARNYCH OD 3 CZERWCA 2026 R.

Od 3 czerwca 2026 r. zmieniają się zasady redukcji punktów karnych w Polsce. Po uzgodnieniach między resortami przyjęto kompromis: kursy w WORD nadal pozwolą kasować punkty, ale tylko za lżejsze wykroczenia. Kluczową granicą będzie przekroczenie prędkości o 20 km/h.

  Sprawdź ofertę wynajmu długoterminowego

Jeśli kierowca pojedzie nie więcej niż 20 km/h ponad limit, nadal będzie mógł skorzystać ze szkolenia redukującego punkty. Przy większym przekroczeniu ta możliwość zniknie – punkty będzie można usunąć dopiero po roku od opłacenia mandatu.

NOWE ZASADY REDUKCJI PUNKTÓW: WAŻNA GRANICA 20 KM/H

Zmiana oznacza wyraźny podział wykroczeń drogowych. Lżejsze przekroczenia prędkości pozostają „do skasowania” w WORD-zie, ale wszystko powyżej 20 km/h ponad limit wyłącza tę opcję.

W praktyce oznacza to, że:

  • do 20 km/h – możliwa redukcja punktów po kursie,
  • powyżej 20 km/h – brak możliwości szkolenia, punkty znikną po roku.

To kompromis między wcześniejszymi propozycjami MSWiA, które chciało całkowicie zlikwidować kursy dla przekroczeń prędkości, a podejściem Ministerstwa Infrastruktury, które chciało je utrzymać w szerszym zakresie.

Sprawdź: Koniec kursów online po alkoholu i narkotykach. Od 18 maja WORD-y prowadzą szkolenia tylko stacjonarnie

15 PUNKTÓW ZA NAJSZYBSZĄ JAZDĘ

Nowe przepisy utrzymują też surowe podejście do dużych przekroczeń prędkości. Za jazdę o ponad 50 km/h szybciej niż pozwalają przepisy kierowca otrzyma 15 punktów karnych.

To maksymalna liczba punktów w systemie i oznacza realne ryzyko szybkiego utraty prawa jazdy, szczególnie przy kilku wykroczeniach w krótkim czasie.

CO ZMIENI SIĘ W PRAKTYCE DLA KIEROWCÓW?

Największa zmiana dotyczy kursów redukujących punkty. Do tej pory wielu kierowców traktowało je jako sposób na szybkie „wyczyszczenie” konta. Po 3 czerwca 2026 r. ta możliwość będzie znacznie ograniczona.

Kierowcy z większą liczbą punktów powinni szczególnie uważać, bo przekroczenia powyżej 20 km/h będą oznaczały brak możliwości ich szybkiej redukcji.

ROZPORZĄDZENIE BEZ SEJMU, ALE Z TERMINEM 3 CZERWCA

Zmiana zostanie wprowadzona rozporządzeniem ministra, więc nie wymaga przechodzenia przez Sejm ani Senat. Na moment publikacji projekt nie był jeszcze ogłoszony w Dzienniku Ustaw, ale kierunek zmian jest już przesądzony.

Wejście w życie planowane jest na 3 czerwca 2026 r.

Przeczytaj: Ostatnie dni na redukcję punktów karnych. WORD-y pękają w szwach

KIEROWCY JUŻ RUSZYLI NA KURSY

Zapowiedź zmian wywołała duży ruch w ośrodkach WORD. W wielu miastach terminy kursów przed 3 czerwca są już zajęte.

W Krakowie i Warszawie najbliższe dostępne miejsca przypadają dopiero po wejściu nowych przepisów. Podobna sytuacja jest w innych dużych miastach, gdzie kierowcy próbują jeszcze skorzystać ze „starych zasad”.

Nowe przepisy nie likwidują kursów redukujących punkty karne, ale wyraźnie je ograniczają. Kluczowa staje się granica 20 km/h ponad limit – po jej przekroczeniu kierowca traci możliwość szybkiego „czyszczenia” konta.

Od 3 czerwca system ma być bardziej restrykcyjny, a kierowcy będą musieli liczyć się z dłuższym utrzymywaniem punktów karnych. To jedna z największych zmian w systemie punktowym od lat.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 27.05.2026 08:38
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
Škoda uspokaja kierowców. Fabia i Kamiq nie znikną z rynku

Škoda uspokaja kierowców. Fabia i Kamiq nie znikną z rynku

Škoda rozwiała wątpliwości: Fabia i Kamiq pozostaną w sprzedaży przez kolejne lata. Modele, które zadebiutowały odpowiednio w 2021 i...
Alfa Romeo i Maserati łączą siły. Powstaje limitowany model za miliony złotych

Alfa Romeo i Maserati łączą siły. Powstaje limitowany model za miliony złotych

Alfa Romeo i Maserati szykują wspólny, limitowany model w ramach projektu Bottega Fuoriserie, którego cena może sięgnąć...
Mandat za parkowanie tyłem pod blokiem? Kierowcy często łamią ten zakaz nieświadomie

Mandat za parkowanie tyłem pod blokiem? Kierowcy często łamią ten zakaz nieświadomie

Zakaz parkowania tyłem pod blokiem wprowadza zamieszanie — wielu kierowców nie wie, kiedy grozi za to mandat. Wszystko zależy od tego,...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Polecamy
Polecamy
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik