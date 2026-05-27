Kursy redukujące punkty karne z ograniczeniem. Nowe przepisy od 3 czerwca

Od 3 czerwca 2026 r. kursy redukujące punkty zadziałają wyłącznie przy przekroczeniach prędkości do 20 km/h ponad limit. To konsekwencja kompromisu między MSWiA a Ministerstwem Infrastruktury, który odsunął skrajne propozycje obu resortów.

Przy poważniejszych naruszeniach ścieżka przez WORD się zamknie, a punkty spadną dopiero po roku od opłacenia mandatu. Rząd zapowiada też surowsze stawki punktowe za bardzo duże przekroczenia prędkości.

KOMPROMIS MINISTERSTW: CO ZMIENIA SIĘ W PUNKTACH KARNYCH OD 3 CZERWCA 2026 R.

Od 3 czerwca 2026 r. zmieniają się zasady redukcji punktów karnych w Polsce. Po uzgodnieniach między resortami przyjęto kompromis: kursy w WORD nadal pozwolą kasować punkty, ale tylko za lżejsze wykroczenia. Kluczową granicą będzie przekroczenie prędkości o 20 km/h.

Jeśli kierowca pojedzie nie więcej niż 20 km/h ponad limit, nadal będzie mógł skorzystać ze szkolenia redukującego punkty. Przy większym przekroczeniu ta możliwość zniknie – punkty będzie można usunąć dopiero po roku od opłacenia mandatu.

NOWE ZASADY REDUKCJI PUNKTÓW: WAŻNA GRANICA 20 KM/H

Zmiana oznacza wyraźny podział wykroczeń drogowych. Lżejsze przekroczenia prędkości pozostają „do skasowania” w WORD-zie, ale wszystko powyżej 20 km/h ponad limit wyłącza tę opcję.

W praktyce oznacza to, że:

do 20 km/h – możliwa redukcja punktów po kursie,

– możliwa redukcja punktów po kursie, powyżej 20 km/h – brak możliwości szkolenia, punkty znikną po roku.

To kompromis między wcześniejszymi propozycjami MSWiA, które chciało całkowicie zlikwidować kursy dla przekroczeń prędkości, a podejściem Ministerstwa Infrastruktury, które chciało je utrzymać w szerszym zakresie.

15 PUNKTÓW ZA NAJSZYBSZĄ JAZDĘ

Nowe przepisy utrzymują też surowe podejście do dużych przekroczeń prędkości. Za jazdę o ponad 50 km/h szybciej niż pozwalają przepisy kierowca otrzyma 15 punktów karnych.

To maksymalna liczba punktów w systemie i oznacza realne ryzyko szybkiego utraty prawa jazdy, szczególnie przy kilku wykroczeniach w krótkim czasie.

CO ZMIENI SIĘ W PRAKTYCE DLA KIEROWCÓW?

Największa zmiana dotyczy kursów redukujących punkty. Do tej pory wielu kierowców traktowało je jako sposób na szybkie „wyczyszczenie” konta. Po 3 czerwca 2026 r. ta możliwość będzie znacznie ograniczona.

Kierowcy z większą liczbą punktów powinni szczególnie uważać, bo przekroczenia powyżej 20 km/h będą oznaczały brak możliwości ich szybkiej redukcji.

ROZPORZĄDZENIE BEZ SEJMU, ALE Z TERMINEM 3 CZERWCA

Zmiana zostanie wprowadzona rozporządzeniem ministra, więc nie wymaga przechodzenia przez Sejm ani Senat. Na moment publikacji projekt nie był jeszcze ogłoszony w Dzienniku Ustaw, ale kierunek zmian jest już przesądzony.

KIEROWCY JUŻ RUSZYLI NA KURSY

Zapowiedź zmian wywołała duży ruch w ośrodkach WORD. W wielu miastach terminy kursów przed 3 czerwca są już zajęte.

W Krakowie i Warszawie najbliższe dostępne miejsca przypadają dopiero po wejściu nowych przepisów. Podobna sytuacja jest w innych dużych miastach, gdzie kierowcy próbują jeszcze skorzystać ze „starych zasad”.

Nowe przepisy nie likwidują kursów redukujących punkty karne, ale wyraźnie je ograniczają. Kluczowa staje się granica 20 km/h ponad limit – po jej przekroczeniu kierowca traci możliwość szybkiego „czyszczenia” konta.

Od 3 czerwca system ma być bardziej restrykcyjny, a kierowcy będą musieli liczyć się z dłuższym utrzymywaniem punktów karnych. To jedna z największych zmian w systemie punktowym od lat.