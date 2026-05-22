SsangYong znika z rynku? KGM przyspiesza w Europie i notuje wzrosty sprzedaży

KGM zostawia za sobą ciężar SsangYonga i celuje w Europę z wymiernymi efektami: eksport wzrósł o 12 proc. w 2025 r., a w Polsce marka odnotowała 30-procentowy skok sprzedaży w 2024 r. Równocześnie firma inwestuje w europejskie zaplecze badawcze i szykuje hybrydowe Musso, które ma wzmocnić pozycję w segmencie pick-upów i SUV-ów. 

To nie deklaracje, lecz liczby i działania operacyjne, które przekładają się na rozpoznawalność oraz stabilność marki. Zapowiedź centrum R&D w Eschborn i planowany plug-in Musso pokazują, że KGM gra według europejskich reguł.

 

Rebranding i szybkie efekty: jak KGM odcina się od SsangYonga?

KGM stopniowo odcina się od wizerunku SsangYonga, ale nie rezygnuje z jego dorobku technologicznego. Zmiana nazwy miała uporządkować markę i przeciąć wieloletnie skojarzenia z niestabilnością właścicielską, które przez lata osłabiały jej pozycję w Europie. Efekty tego ruchu zaczynają być widoczne szybciej, niż zakładano.

Najważniejszy sygnał to poprawa wyników sprzedaży. KGM notuje trzy kolejne lata wzrostów, czego SsangYong wcześniej nie osiągnął w swojej ponad 70-letniej historii. W 2025 roku eksport wzrósł o 12 proc., a w Polsce w 2024 roku sprzedaż skoczyła aż o 30 proc. rok do roku. W kolejnym okresie marka utrzymała stabilny poziom z lekkim wzrostem, co sugeruje, że nie jest to jednorazowy efekt rebrandingu.

Nowa tożsamość nie oznacza zerwania z przeszłością. KGM zachowuje nazwy modeli, budując ciągłość produktową, ale jednocześnie porządkuje komunikację i wizerunek. W praktyce ma to pokazać, że firma nie startuje od zera, tylko wchodzi w nową fazę rozwoju.

Wyniki w Europie i w Polsce: stabilny wzrost zamiast skoku

Najmocniej widać to w liczbach. Po latach niepewności KGM wreszcie pokazuje stabilny trend wzrostowy, który trudno traktować jako przypadek. Eksport w 2025 roku zwiększył się o 12 proc., co wzmacnia obraz marki odbudowującej swoją pozycję krok po kroku.

Polska pozostaje jednym z ważniejszych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 roku sprzedaż wzrosła o 30 proc., a w kolejnym okresie utrzymała się na podobnym poziomie. To pokazuje, że klienci stopniowo akceptują nową markę, a nie reagują jedynie na krótkoterminową ciekawość po rebrandingu.

W efekcie KGM zyskuje tam, gdzie liczy się prosty przekaz i czytelna oferta. SUV-y i pick-upy stają się fundamentem sprzedaży, a marka coraz wyraźniej buduje wokół nich swoją tożsamość.

Strategia KGM: SUV-y i pick-upy zamiast szerokiej gamy

KGM nie próbuje konkurować w każdym segmencie rynku. Zamiast tego koncentruje się na dwóch filarach: SUV-ach i pick-upach. To świadome zawężenie oferty, które ma ułatwić budowanie rozpoznawalności.

Prezes Jae-Sun Kwak podkreśla, że marka chce być postrzegana podobnie jak Jeep – jako producent jednoznacznie kojarzony z konkretnym typem samochodu. W praktyce oznacza to prosty komunikat: KGM równa się SUV i pick-up, a nie ogólny producent motoryzacyjny.

Taka strategia ma znaczenie szczególnie w Europie, gdzie rośnie konkurencja ze strony nowych marek, w tym chińskich. W takim otoczeniu sama cena lub logo nie wystarczą – potrzebna jest wyraźna specjalizacja.

Przykładem skuteczności tego podejścia ma być nowe Musso, które w krótkim czasie zdobyło bardzo wysoki udział w swoim segmencie na rynku koreańskim. Dla KGM to dowód, że koncentracja na konkretnych niszach może przynosić realne efekty sprzedażowe.

Centrum R&D w Eschborn: europejski kierunek rozwoju

KGM rozwija także zaplecze technologiczne w Europie. Na początku przyszłego roku ruszy centrum badawczo-rozwojowe w Eschborn, obok europejskiej siedziby marki. Ma ono odpowiadać za dostosowywanie modeli do potrzeb lokalnych klientów.

W nowej jednostce pracować będą inżynierowie KGM, a jej zadaniem będzie rozwój i adaptacja modeli pod europejskie wymagania. Firma zapowiada dalszą rozbudowę centrum, co sugeruje długoterminowe zaangażowanie w regionie.

To istotny element strategii, bo pokazuje, że KGM nie traktuje Europy jako rynku drugoplanowego. Wprost przeciwnie – chce rozwijać tu produkty szybciej i bardziej precyzyjnie niż dotąd.

Elektryfikacja z pragmatyzmem: hybrydy i spalinowe nadal w grze

KGM stawia na elektryfikację, ale bez radykalnych cięć w gamie spalinowej. Marka zakłada miks napędów, dopasowany do różnych rynków i poziomu rozwoju infrastruktury.

Najbliższą nowością będzie nowe Musso w wersji plug-in hybrid, które ma trafić na rynek latem. Według zapowiedzi będzie to całkowicie nowa konstrukcja, a nie tylko modernizacja obecnego modelu.

Taka strategia pozwala KGM uniknąć ryzyka zbyt szybkiego przejścia na elektromobilność. W Europie, gdzie tempo zmian jest nierówne, hybrydy plug-in mają pełnić rolę technologicznego pomostu.

Europa jako kluczowy test dla nowego KGM

Rebranding KGM to nie tylko zmiana nazwy, ale realna próba przebudowy pozycji rynkowej. Stabilne wzrosty sprzedaży, rozwój w Polsce i inwestycje w Europie pokazują, że marka zaczyna działać bardziej konsekwentnie niż w czasach SsangYonga.

Jeśli centrum R&D w Eschborn spełni swoją rolę, a nowe Musso PHEV odniesie sukces, KGM może na stałe zadomowić się w Europie jako specjalista od SUV-ów i pick-upów. To dopiero początek większej zmiany, która będzie widoczna w kolejnych latach.

Data publikacji: 22.05.2026 08:35
