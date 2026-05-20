Strażak może teraz zatrzymać kierowcę i wydawać polecenia. Nowe przepisy już działają

Strażak może od dziś wprost wydawać polecenia kierowcom na drodze. Zmiana wynika ze znowelizowanego art. 6 Prawa o ruchu drogowym i obejmuje zarówno strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków ochotniczych straży pożarnych, gdy wykonują ustawowe zadania.

Dla kierowców oznacza to obowiązek natychmiastowego podporządkowania się poleceniom wydanym przez uprawnioną osobę. To istotne doprecyzowanie ma ułatwić i przyspieszyć działania ratownicze oraz uporządkować sytuacje na miejscu zdarzeń.

Strażak dołącza do grona osób kierujących ruchem

Nowe przepisy rozszerzają katalog osób uprawnionych do wydawania poleceń kierowcom. Od teraz wprost wskazano w nim strażaka Państwowej Straży Pożarnej, strażaka ratownika OSP oraz strażaka ochotniczej straży pożarnej wykonujących zadania wynikające z ustaw.

To ważne doprecyzowanie dla kierowców, bo polecenia wydawane przez strażaka podczas akcji ratowniczej lub zabezpieczania miejsca zdarzenia mają taką samą moc jak sygnały policji czy innych służb. W praktyce oznacza to obowiązek natychmiastowego podporządkowania się wskazaniom osoby kierującej ruchem.

Kto może wydawać polecenia na drodze?

Lista osób uprawnionych do kierowania ruchem jest szeroka. Obejmuje m.in.:

policjantów,

funkcjonariuszy Straży Granicznej,

inspektorów ITD,

strażników miejskich i gminnych,

pracowników kolejowych na przejazdach,

osoby kierujące ruchem przy robotach drogowych,

ratowników podczas akcji,

strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku,

pilotów pojazdów nienormatywnych,

funkcjonariuszy SOP,

strażaków PSP i OSP.

Największą zmianą jest jednak jednoznaczne wpisanie strażaków do katalogu osób mogących wydawać wiążące polecenia uczestnikom ruchu.

Kiedy strażak może zatrzymać kierowcę?

Nowe przepisy nie oznaczają, że strażak będzie prowadził rutynowe kontrole drogowe. Uprawnienia działają wyłącznie podczas wykonywania ustawowych zadań związanych z bezpieczeństwem, ratowaniem życia, zdrowia lub mienia.

W praktyce chodzi przede wszystkim o:

akcje ratownicze,

zabezpieczanie miejsc wypadków,

kierowanie ruchem podczas pożarów i katastrof,

działania wymagające szybkiego udrożnienia przejazdu służbom.

W takich sytuacjach polecenia strażaka mają pierwszeństwo przed standardową organizacją ruchu czy sygnalizacją.

Co musi zrobić kierowca?

Dla kierowców zasada jest prosta: polecenie osoby uprawnionej trzeba wykonać natychmiast. Dotyczy to także sytuacji, gdy wydane polecenie jest sprzeczne ze znakami drogowymi lub sygnalizacją świetlną.

Ignorowanie sygnałów strażaka podczas działań na drodze może zostać potraktowane jak niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem. W praktyce oznacza to ryzyko mandatu i utrudniania akcji ratowniczej.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Nowelizacja opiera się na zmianach w art. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy odwołują się także do ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, które określają zakres zadań uprawniających strażaków do wydawania poleceń na drodze.

Nowe regulacje mają przede wszystkim uporządkować kompetencje służb i skrócić czas reakcji podczas zdarzeń drogowych. Dla kierowców oznacza to jedno: strażak kierujący ruchem ma dziś jasno określone uprawnienia i jego polecenia są wiążące.