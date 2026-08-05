SUV za mniej niż 100 tys. zł? GAC Emzoom dostał wyjątkową ofertę na start

Chiński SUV GAC Emzoom kosztuje teraz 99 900 zł w Polsce. Importer obniżył cenę o 25 000 zł względem katalogowych 124 900 zł, ale promocja ma ograniczony czas obowiązywania i dotyczy wyłącznie samochodów z pierwszej dostawy.

Egzemplarze są dostępne od ręki, a salony mają na stanie zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu aut.

GAC Emzoom za 99 900 zł. Promocja tylko na pierwszą partię aut

Importer GAC uruchomił specjalną ofertę na model Emzoom, obniżając jego cenę do 99 900 zł. To oznacza rabat w wysokości 25 000 zł względem ceny katalogowej wynoszącej 124 900 zł. Promocyjna kwota obowiązuje jednak tylko do końca sierpnia i obejmuje wyłącznie samochody pochodzące z pierwszej dostawy do Polski.

Strategia ma przyspieszyć sprzedaż początkowej partii egzemplarzy i zwiększyć zainteresowanie marką na polskim rynku. W przeciwieństwie do wielu nowych modeli debiutujących w Polsce, Emzoom jest dostępny od ręki, bez konieczności oczekiwania na kolejne dostawy.

Sprawdź: GAC pokazał ogromnego SUV-a PHEV. YUE 7 przejedzie do 188 km bez benzyny

Chiński SUV dostępny od ręki, ale z jednym zastrzeżeniem

Salony GAC mają obecnie na placach po kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt egzemplarzy Emzooma. Samochody pochodzą z Chin i trafiają na rynek w ramach pierwszej partii importowej.

Kupujący powinni zwrócić uwagę na kwestię homologacji - auta z pierwszej dostawy nie posiadają pełnej europejskiej homologacji, co może mieć znaczenie przy późniejszej eksploatacji i odsprzedaży samochodu.

Jedna wersja Luxury i bogate wyposażenie w standardzie

GAC Emzoom jest oferowany w Polsce w jednej, najwyższej wersji Luxury. Producent i importer stawiają na bogate wyposażenie, które ma być jednym z głównych argumentów przeciwko konkurencyjnym SUV-om.

W ramach promocji klienci otrzymują również pakiet OC/AC za symboliczną złotówkę oraz 5-letnią gwarancję. Samochody objęte wyprzedażą mogą mieć także lakiery inne niż standardowy biały, w tym dwa warianty matowego wykończenia.

Części i serwis mają być dostępne w Polsce

Jednym z częściej podnoszonych pytań przy zakupie nowych chińskich marek jest kwestia obsługi posprzedażowej. GAC deklaruje, że części zamienne są dostępne poprzez magazyny w Polsce, co ma ograniczyć ryzyko długiego oczekiwania na naprawy.

Pod względem wyposażenia Emzoom wpisuje się w typową strategię chińskich SUV-ów - oferuje rozbudowane multimedia, systemy wspomagające kierowcę oraz dużą liczbę funkcji już w podstawowej konfiguracji. Pewnym kompromisem pozostaje jednak przeciętna pojemność bagażnika oraz brak półki i rolety przestrzeni ładunkowej.

Cena poniżej 100 tys. zł zmienia pozycję GAC Emzoom

Obniżka ceny znacząco zmienia sytuację rynkową modelu. Przy katalogowych 124 900 zł Emzoom musiałby rywalizować z coraz popularniejszymi SUV-ami hybrydowymi. Po zejściu poniżej granicy 100 tys. zł staje się znacznie ciekawszą propozycją dla klientów szukających dobrze wyposażonego, spalinowego SUV-a w rozsądnej cenie.

Zobacz również: Chińskie marki rosną w Polsce w rekordowym tempie. Mają już 15 proc. rynku

Największą niewiadomą pozostaje jednak utrata wartości samochodu w kolejnych latach. To właśnie ten element może zdecydować, czy atrakcyjna cena zakupu przełoży się na realną opłacalność dla klientów prywatnych.

Jeżeli promocja okaże się skuteczna, może stać się początkiem szerszej strategii cenowej GAC w Polsce. Rynek pokaże, czy Emzoom pozostanie jednorazową okazją na start, czy stanie się trwałym konkurentem w segmencie kompaktowych SUV-ów.