Nowe BMW Serii 1 z 300 KM. Do „setki” przyspiesza w 4,9 sekundy
Nowe BMW Serii 1 stawia na osiągi, nowoczesne technologie i większą praktyczność. Topowa odmiana M135i xDrive oferuje 300 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 s, a jednocześnie kompakt urósł do 4361 mm długości, zyskując więcej miejsca w kabinie i bagażniku.
Producent wprowadził również całkowicie cyfrowy kokpit oraz rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę.
Nowe BMW Serii 1 jest większe i bardziej dynamiczne
Czwarta generacja BMW Serii 1 zachowała charakterystyczne proporcje z długą maską, cofniętą kabiną i muskularnym tyłem, ale jednocześnie wyraźnie urosła. Nadwozie ma teraz:
- długość: 4361 mm (+42 mm),
- wysokość: 1459 mm (+25 mm),
- szerokość: 1800 mm,
- rozstaw osi: 2670 mm.
Większe wymiary poprawiają przestronność wnętrza, jednocześnie zachowując sportowy charakter modelu i jego proporcje.
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300 KM i 4,9 s do 100 km/h w wersji M135i xDrive
Najmocniejszą odmianą pozostaje BMW M135i xDrive, napędzane czterocylindrowym silnikiem o mocy 300 KM. Producent deklaruje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy, co stawia ten model w ścisłej czołówce sportowych kompaktów.
Nowa Seria 1 ma łączyć codzienną funkcjonalność z osiągami, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane dla znacznie większych modeli.
Większy bagażnik i bardziej praktyczne wnętrze
Pomimo sportowej sylwetki BMW nie zapomniało o praktyczności. Bagażnik oferuje:
- 380 litrów pojemności w standardowej konfiguracji,
- 1200 litrów po złożeniu tylnej kanapy.
Większe nadwozie oraz odpowiednio zaprojektowana kabina zapewniają więcej miejsca zarówno pasażerom, jak i na bagaż.
Cyfrowy kokpit i nowe systemy wspomagania
We wnętrzu pojawił się w pełni cyfrowy kokpit, nowy system multimedialny oraz rozbudowany zestaw systemów wspomagających jazdę i parkowanie. Producent stawia na nowoczesną obsługę oraz większy komfort podczas codziennego użytkowania.
Nowa generacja otrzymała również lepszej jakości materiały wykończeniowe i bardziej dopracowaną ergonomię, dzięki czemu kabina sprawia wrażenie bardziej premium niż wcześniej.
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BMW chce umocnić pozycję w segmencie kompaktów
Nowe BMW Serii 1 wyraźnie łączy trzy elementy: sportowe osiągi, większą funkcjonalność i nowoczesne technologie. Mocna wersja M135i xDrive pozostaje propozycją dla kierowców szukających emocji, natomiast większe nadwozie i bogatsze wyposażenie mają zwiększyć atrakcyjność modelu także w codziennym użytkowaniu.