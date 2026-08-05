Nowe BMW Serii 1 z 300 KM. Do „setki” przyspiesza w 4,9 sekundy

Nowe BMW Serii 1 stawia na osiągi, nowoczesne technologie i większą praktyczność. Topowa odmiana M135i xDrive oferuje 300 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 s, a jednocześnie kompakt urósł do 4361 mm długości, zyskując więcej miejsca w kabinie i bagażniku.

Producent wprowadził również całkowicie cyfrowy kokpit oraz rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę.

Nowe BMW Serii 1 jest większe i bardziej dynamiczne

Czwarta generacja BMW Serii 1 zachowała charakterystyczne proporcje z długą maską, cofniętą kabiną i muskularnym tyłem, ale jednocześnie wyraźnie urosła. Nadwozie ma teraz:

długość: 4361 mm (+42 mm),

4361 mm (+42 mm), wysokość: 1459 mm (+25 mm),

1459 mm (+25 mm), szerokość: 1800 mm,

1800 mm, rozstaw osi: 2670 mm.

Większe wymiary poprawiają przestronność wnętrza, jednocześnie zachowując sportowy charakter modelu i jego proporcje.

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300 KM i 4,9 s do 100 km/h w wersji M135i xDrive

Najmocniejszą odmianą pozostaje BMW M135i xDrive, napędzane czterocylindrowym silnikiem o mocy 300 KM. Producent deklaruje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy, co stawia ten model w ścisłej czołówce sportowych kompaktów.

Nowa Seria 1 ma łączyć codzienną funkcjonalność z osiągami, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane dla znacznie większych modeli.

Większy bagażnik i bardziej praktyczne wnętrze

Pomimo sportowej sylwetki BMW nie zapomniało o praktyczności. Bagażnik oferuje:

380 litrów pojemności w standardowej konfiguracji,

pojemności w standardowej konfiguracji, 1200 litrów po złożeniu tylnej kanapy.

Większe nadwozie oraz odpowiednio zaprojektowana kabina zapewniają więcej miejsca zarówno pasażerom, jak i na bagaż.

Cyfrowy kokpit i nowe systemy wspomagania

We wnętrzu pojawił się w pełni cyfrowy kokpit, nowy system multimedialny oraz rozbudowany zestaw systemów wspomagających jazdę i parkowanie. Producent stawia na nowoczesną obsługę oraz większy komfort podczas codziennego użytkowania.

Nowa generacja otrzymała również lepszej jakości materiały wykończeniowe i bardziej dopracowaną ergonomię, dzięki czemu kabina sprawia wrażenie bardziej premium niż wcześniej.

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BMW chce umocnić pozycję w segmencie kompaktów

Nowe BMW Serii 1 wyraźnie łączy trzy elementy: sportowe osiągi, większą funkcjonalność i nowoczesne technologie. Mocna wersja M135i xDrive pozostaje propozycją dla kierowców szukających emocji, natomiast większe nadwozie i bogatsze wyposażenie mają zwiększyć atrakcyjność modelu także w codziennym użytkowaniu.