Dacia i Ford wstrzymują produkcję. Powodem upały i kryzys energetyczny

Produkcja w fabrykach Dacii i Forda w Rumunii została wstrzymana do 19 sierpnia. Powodem są ograniczenia energetyczne związane z rekordowymi upałami i suszą, które wymusiły ograniczenie pracy jednego z reaktorów jądrowych wykorzystywanego do chłodzenia.

Przestój dotyczy m.in. Dacii Duster, Bigstera, Forda Pumy oraz modeli Transit Courier i Tourneo Courier. Ford podkreśla jednak, że część postoju była wcześniej zaplanowaną przerwą wakacyjną.

Fabryki Dacii i Forda zatrzymały produkcję

Rumuński rząd potwierdził wstrzymanie produkcji w zakładach Dacii w Pitești oraz Forda w Krajowej do 19 sierpnia. Decyzję powiązano z ograniczeniami energetycznymi, które pojawiły się w czasie rekordowych upałów i długotrwałej suszy.

Według władz problemy wynikają z ograniczenia pracy jednego z reaktorów jądrowych, którego system chłodzenia został dotknięty skutkami ekstremalnych warunków pogodowych. To przełożyło się na mniejszą dostępność energii dla przemysłu.

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Produkcja Dacii Duster, Bigstera i Forda Pumy została wstrzymana

W zakładzie Dacii w Pitești powstają przede wszystkim SUV-y Duster i Bigster. Z kolei fabryka Forda w Krajowej produkuje model Puma oraz lekkie samochody dostawcze Transit Courier i Tourneo Courier.

Przestój oznacza czasowe zatrzymanie produkcji właśnie tych modeli, które należą do najważniejszych produktów obu fabryk.

Ford: część postoju była zaplanowana

Choć rumuński premier wskazuje na kryzys energetyczny jako główną przyczynę ograniczeń, Ford zaznacza, że część przerwy była wcześniej zaplanowanym letnim postojem produkcyjnym. Oznacza to, że rzeczywisty wpływ problemów energetycznych na skalę produkcji będzie można ocenić dopiero po wznowieniu pracy zakładów.

Cała sytuacja pokazuje jednak, jak ekstremalne warunki pogodowe mogą wpływać na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza gdy system energetyczny kraju działa pod dużą presją.

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Upały mogą wywołać kolejne problemy

Jeżeli fala upałów i susza utrzymają się w kolejnych tygodniach, niewykluczone są dalsze ograniczenia w dostawach energii oraz kolejne zakłócenia w produkcji samochodów. Dla producentów oznacza to ryzyko opóźnień w realizacji zamówień i dodatkową presję na europejskie łańcuchy dostaw.