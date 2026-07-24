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Subaru kończy z e-Boxerem. Popularny napęd znika z oferty

Subaru kończy z e-Boxerem. Popularny napęd znika z oferty

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Subaru oficjalnie kończy z napędem e-Boxer. Od jesieni 2026 roku miękka hybryda zniknie z oferty marki na rynku japońskim, a jej miejsce zajmą pełne hybrydy S:HEV, opracowane wspólnie z Toyotą, oraz samochody elektryczne. 

Producent zapowiada, że zmiany będą stopniowo obejmować również kolejne rynki, co oznacza nowy rozdział dla modeli takich jak Forester i Crosstrek.

Subaru zmienia strategię napędów

Od jesieni 2026 roku oferta Subaru w Japonii będzie opierać się na trzech rodzajach napędu: klasycznych silnikach benzynowych, pełnych hybrydach S:HEV oraz samochodach elektrycznych. Jednocześnie producent potwierdził wycofanie systemu e-Boxer, który przez ostatnie lata był podstawową zelektryfikowaną jednostką w wielu modelach marki.

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Choć decyzja dotyczy obecnie rynku japońskiego, Subaru zapowiada, że e-Boxer będzie stopniowo zastępowany nowymi układami także na innych rynkach.

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Dlaczego Subaru rezygnuje z e-Boxera?

Napęd e-Boxer łączył 2,0-litrowy silnik typu bokser z niewielkim silnikiem elektrycznym o mocy około 17 KM i małym akumulatorem. Układ wspomagał ruszanie, odzyskiwał energię podczas hamowania i poprawiał kulturę pracy, ale nie umożliwiał dłuższej jazdy wyłącznie na energii elektrycznej.

W praktyce oszczędność paliwa była ograniczona, a rosnące wymagania dotyczące emisji spalin sprawiły, że miękka hybryda przestała być rozwiązaniem wystarczającym zarówno z punktu widzenia przepisów, jak i oczekiwań klientów.

Pełna hybryda zamiast miękkiej

Następcą e-Boxera będzie układ S:HEV, opracowany we współpracy z Toyotą. Nowy napęd pozwala na jazdę w trybie elektrycznym na krótkich dystansach, oferuje wyższą sprawność i niższe zużycie paliwa, a jednocześnie zachowuje jedną z największych wizytówek Subaru – symetryczny napęd na cztery koła (Symmetrical AWD).

To właśnie ten układ ma stopniowo trafiać do kolejnych modeli, w tym nowych generacji Forestera i Crosstreka.

To jedna z największych zmian w Subaru od lat

Wycofanie e-Boxera to ważny krok w transformacji Subaru. Marka stawia na pełne hybrydy i rozwój samochodów elektrycznych, chcąc lepiej przygotować się na zaostrzające się normy emisji oraz rosnącą konkurencję w segmencie SUV-ów i crossoverów.

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Jeśli wdrożenie napędów S:HEV przebiegnie zgodnie z planem, Subaru może nie tylko poprawić efektywność swoich modeli, ale także wzmocnić swoją pozycję na najważniejszych rynkach świata.

Redakcja

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Data publikacji: 24.07.2026 15:47
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