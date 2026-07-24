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MG mocno tnie ceny hybryd. Rabaty sięgają 15 tys. zł

MG mocno tnie ceny hybryd. Rabaty sięgają 15 tys. zł

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MG obniża ceny swoich hybryd. Modele HS Hybrid+, ZS Hybrid+ i MG3 Hybrid+ są teraz dostępne z rabatami sięgającymi 15 000 zł albo z finansowaniem 3x33 proc. Klienci indywidualni mogą wybrać jedną z dwóch form promocji, ale nie można ich łączyć. Po obniżkach ceny startują od 78 950 zł za MG3 Hybrid+, 88 900 zł za ZS Hybrid+ oraz 122 900 zł za HS Hybrid+.

MG rusza z promocją na całą gamę hybryd, odpowiadając na rosnącą konkurencję w segmencie zelektryfikowanych samochodów. Oferta obejmuje trzy modele: kompaktowego hatchbacka MG3 Hybrid+, miejskiego SUV-a ZS Hybrid+ oraz większego HS Hybrid+. Producent daje klientom wybór między bezpośrednim rabatem a finansowaniem z niskim oprocentowaniem.

Hybrydy MG tańsze nawet o 15 tys. zł

Największy rabat otrzymał MG HS Hybrid+ – cena modelu została obniżona nawet o 15 000 zł. Po promocji samochód kosztuje od 122 900 zł. Popularny SUV ZS Hybrid+ może być tańszy o 10 000 zł, a jego cena startuje od 88 900 zł.

  Zobacz ofertę chińskich aut

Najniższą cenę w gamie hybrydowej MG ma MG3 Hybrid+. W tym przypadku rabat wynosi do 9000 zł, a model można kupić od 78 950 zł. Wszystkie kwoty dotyczą cen katalogowych i są skierowane do klientów indywidualnych.

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Rabat albo finansowanie 3x33 proc.

MG przygotowało również alternatywę dla klientów, którzy wolą rozłożyć zakup w czasie. Program 3x33 proc. zakłada wpłatę własną na poziomie 33,4 proc. wartości samochodu, a następnie dwie kolejne płatności po 12 i 24 miesiącach.

W przypadku modeli HS Hybrid+ i ZS Hybrid+ rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 1,99 proc., natomiast dla MG3 Hybrid+ jest to 5,15 proc.. Klienci muszą jednak wybrać jedną opcję – rabatu nie można połączyć z finansowaniem 3x33 proc.

MG walczy o klientów prywatnych

Obniżki pojawiają się w momencie, gdy MG coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku. Modele HS i ZS znalazły się wśród najczęściej wybieranych samochodów przez klientów prywatnych w 2026 roku.

MG HS Hybrid+ odnotował 2679 rejestracji, co oznacza wzrost o 35,4 proc. rok do roku, natomiast MG ZS Hybrid+ osiągnął 2570 rejestracji i poprawił wynik o 53,1 proc. Takie rezultaty pokazują, że chińska marka skutecznie zdobywa klientów w segmencie SUV-ów, gdzie konkurencja jest wyjątkowo silna.

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Chińskie marki coraz mocniej naciskają

Połączenie atrakcyjnych cen, hybrydowych napędów i prostych form finansowania może jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie modelami MG. Dla europejskich i azjatyckich konkurentów oznacza to konieczność reagowania podobnymi promocjami lub bardziej agresywną polityką cenową.

MG wykorzystuje moment, w którym klienci coraz częściej szukają oszczędnych, ale nadal przystępnych cenowo samochodów. Jeśli obecna promocja przełoży się na dalszy wzrost sprzedaży, marka może jeszcze mocniej umocnić swoją pozycję na polskim rynku.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 24.07.2026 16:04
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