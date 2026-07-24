MG mocno tnie ceny hybryd. Rabaty sięgają 15 tys. zł

MG obniża ceny swoich hybryd. Modele HS Hybrid+, ZS Hybrid+ i MG3 Hybrid+ są teraz dostępne z rabatami sięgającymi 15 000 zł albo z finansowaniem 3x33 proc. Klienci indywidualni mogą wybrać jedną z dwóch form promocji, ale nie można ich łączyć. Po obniżkach ceny startują od 78 950 zł za MG3 Hybrid+, 88 900 zł za ZS Hybrid+ oraz 122 900 zł za HS Hybrid+.

MG rusza z promocją na całą gamę hybryd, odpowiadając na rosnącą konkurencję w segmencie zelektryfikowanych samochodów. Oferta obejmuje trzy modele: kompaktowego hatchbacka MG3 Hybrid+, miejskiego SUV-a ZS Hybrid+ oraz większego HS Hybrid+. Producent daje klientom wybór między bezpośrednim rabatem a finansowaniem z niskim oprocentowaniem.

Hybrydy MG tańsze nawet o 15 tys. zł

Największy rabat otrzymał MG HS Hybrid+ – cena modelu została obniżona nawet o 15 000 zł. Po promocji samochód kosztuje od 122 900 zł. Popularny SUV ZS Hybrid+ może być tańszy o 10 000 zł, a jego cena startuje od 88 900 zł.

Najniższą cenę w gamie hybrydowej MG ma MG3 Hybrid+. W tym przypadku rabat wynosi do 9000 zł, a model można kupić od 78 950 zł. Wszystkie kwoty dotyczą cen katalogowych i są skierowane do klientów indywidualnych.

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Rabat albo finansowanie 3x33 proc.

MG przygotowało również alternatywę dla klientów, którzy wolą rozłożyć zakup w czasie. Program 3x33 proc. zakłada wpłatę własną na poziomie 33,4 proc. wartości samochodu, a następnie dwie kolejne płatności po 12 i 24 miesiącach.

W przypadku modeli HS Hybrid+ i ZS Hybrid+ rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 1,99 proc., natomiast dla MG3 Hybrid+ jest to 5,15 proc.. Klienci muszą jednak wybrać jedną opcję – rabatu nie można połączyć z finansowaniem 3x33 proc.

MG walczy o klientów prywatnych

Obniżki pojawiają się w momencie, gdy MG coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku. Modele HS i ZS znalazły się wśród najczęściej wybieranych samochodów przez klientów prywatnych w 2026 roku.

MG HS Hybrid+ odnotował 2679 rejestracji, co oznacza wzrost o 35,4 proc. rok do roku, natomiast MG ZS Hybrid+ osiągnął 2570 rejestracji i poprawił wynik o 53,1 proc. Takie rezultaty pokazują, że chińska marka skutecznie zdobywa klientów w segmencie SUV-ów, gdzie konkurencja jest wyjątkowo silna.

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Chińskie marki coraz mocniej naciskają

Połączenie atrakcyjnych cen, hybrydowych napędów i prostych form finansowania może jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie modelami MG. Dla europejskich i azjatyckich konkurentów oznacza to konieczność reagowania podobnymi promocjami lub bardziej agresywną polityką cenową.

MG wykorzystuje moment, w którym klienci coraz częściej szukają oszczędnych, ale nadal przystępnych cenowo samochodów. Jeśli obecna promocja przełoży się na dalszy wzrost sprzedaży, marka może jeszcze mocniej umocnić swoją pozycję na polskim rynku.