UE wprowadza nowe światła hamowania. Kierowcy zobaczą je już od 7 lipca 2026 r.

Już za rok na europejskich drogach pojawi się nowy sygnał, który kierowcy będą musieli nauczyć się rozpoznawać. Od 7 lipca 2026 r. wszystkie nowe samochody rejestrowane w Unii Europejskiej będą wyposażone w adaptacyjne światła hamowania (ESS). Ich zadaniem jest szybsze ostrzeganie o gwałtownym hamowaniu i ograniczenie liczby kolizji polegających na najechaniu na tył poprzedzającego pojazdu.

To jedna z tych zmian, których większość kierowców początkowo może nawet nie zauważyć, ale która w praktyce może mieć duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Zamiast tradycyjnego, ciągłego światła stopu nowe auta będą mogły wysyłać bardziej wyrazisty sygnał ostrzegawczy w sytuacjach awaryjnych.

Od 7 lipca nowe auta w UE będą ostrzegać inaczej. Pojawią się pulsujące światła hamowania

Od 7 lipca 2026 r. wszystkie nowe samochody osobowe rejestrowane w Unii Europejskiej będą wyposażone w adaptacyjne światła hamowania, znane także jako awaryjny sygnał stopu (ESS). System ma zwiększyć bezpieczeństwo podczas nagłego hamowania i ograniczyć liczbę kolizji polegających na najechaniu na tył poprzedzającego pojazdu.

W praktyce kierowcy zobaczą nowy sygnał świetlny. Zamiast standardowego światła stopu samochód będzie ostrzegał pulsującymi światłami hamowania lub migającymi światłami awaryjnymi. Starsze auta nie będą wymagały żadnych przeróbek.

Adaptacyjne światła hamowania obowiązkowe od lipca 2026 r.

Nowe przepisy obejmą wyłącznie samochody rejestrowane od 7 lipca 2026 r. Producenci będą musieli wyposażyć nowe modele w system ESS, który automatycznie ostrzega kierowców jadących z tyłu o gwałtownym wytracaniu prędkości.

Celem jest szybsze zwrócenie uwagi na niebezpieczną sytuację. Klasyczne światło stopu informuje jedynie o hamowaniu. Adaptacyjny sygnał ma jednoznacznie wskazywać, że kierowca przed nami hamuje awaryjnie i wymaga natychmiastowej reakcji.

Największe znaczenie rozwiązanie może mieć na autostradach, drogach ekspresowych oraz zatłoczonych obwodnicach, gdzie nawet ułamek sekundy może decydować o uniknięciu zderzenia.

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Jak działa system ESS?

Awaryjny sygnał stopu nie będzie aktywował się podczas zwykłego hamowania. System uruchomi się wyłącznie wtedy, gdy samochód gwałtownie wytraca prędkość.

W zależności od konstrukcji pojazdu kierowcy jadący z tyłu zobaczą:

pulsujące światła hamowania,

migające światła awaryjne.

System może zostać aktywowany m.in. podczas intensywnego hamowania lub pracy układu ABS. W takich sytuacjach standardowe światło stopu często nie daje wystarczająco wyraźnego sygnału o zagrożeniu.

Dlaczego migające światła są skuteczniejsze?

Badania bezpieczeństwa drogowego od lat pokazują, że ruchomy lub pulsujący sygnał znacznie szybciej przyciąga uwagę niż światło świecące w sposób ciągły.

W praktyce kierowca jadący z tyłu od razu otrzymuje informację, że nie ma do czynienia ze zwykłym zwalnianiem, lecz z nagłym hamowaniem. Dzięki temu może szybciej zdjąć nogę z gazu i rozpocząć hamowanie.

To właśnie te dodatkowe ułamki sekundy mają pomóc ograniczyć liczbę kolizji, szczególnie przy dużych prędkościach.

Czy właściciele starszych aut muszą coś zmieniać?

Nie. Nowe przepisy nie obejmują samochodów już poruszających się po drogach.

Kierowcy nie będą musieli wymieniać lamp, modernizować instalacji elektrycznej ani montować dodatkowych modułów. Obowiązek dotyczy wyłącznie nowych samochodów rejestrowanych po 7 lipca 2026 r.

To oznacza, że przez wiele lat na drogach będą jeździły równolegle auta wyposażone w klasyczne światła stopu oraz pojazdy z systemem ESS.

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Co zmieni się dla kierowców?

Najważniejsza będzie nauka rozpoznawania nowego sygnału. Pulsujące światła hamowania lub migające awaryjne nie będą oznaczać awarii instalacji elektrycznej. Ich zadaniem będzie ostrzeganie o sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji.

Dla kierowców oznacza to prostą zasadę: jeśli samochód przed nami zacznie wyraźnie pulsować światłami podczas hamowania, należy zwiększyć czujność i przygotować się do mocnego wytracenia prędkości.

Unia Europejska liczy, że nowe rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach na drodze. Jeśli kierowcy szybko przyzwyczają się do nowego sygnału, adaptacyjne światła hamowania mogą stać się jednym z najprostszych i jednocześnie najbardziej skutecznych systemów wspierających bezpieczeństwo ruchu drogowego.