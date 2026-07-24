Volvo zarejestrowało nazwę EX50. To zapowiedź nowego elektrycznego SUV-a?

Volvo zarejestrowało znak towarowy EX50 tuż przed zaplanowanym na 17 września strategicznym wydarzeniem marki. Producent nie ujawnił żadnych szczegółów technicznych, ale moment zgłoszenia wywołał spekulacje, że właśnie wtedy poznamy nowego kompaktowego elektryka.

Jeśli tak się stanie, EX50 może otworzyć kolejny etap rozwoju elektrycznej gamy Volvo.

Volvo szykuje następcę EX40?

Jak informuje hiszpański portal Motor.es, Volvo zgłosiło do ochrony nazwę EX50. Sam producent potwierdził jedynie rejestrację znaku towarowego i nie skomentował planów dotyczących nowego modelu.

Nazwa EX50 wydaje się jednak nieprzypadkowa. Od pewnego czasu pojawiają się informacje, że Volvo pracuje nad następcą obecnego EX40, a nowy model może otrzymać właśnie takie oznaczenie.

Nie byłby to pierwszy przypadek zmiany nazewnictwa. W przeszłości marka zastępowała modele nowymi oznaczeniami – przykładem są V50, które zastąpiło V40, czy późniejsze S90 i V90, wprowadzone w miejsce S80 oraz V70.

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Kluczowa data to 17 września

Volvo zapowiedziało, że 17 września zorganizuje wydarzenie poświęcone przyszłości marki. Dyrektor generalny Håkan Samuelsson zapowiedział prezentację nowej gamy modeli oraz strategii rozwoju, obejmującej samochody przygotowane z myślą o Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie.

Rejestracja nazwy EX50 nastąpiła zaledwie kilka tygodni przed tym wydarzeniem. Producent nie połączył obu faktów, jednak ich zbieżność czasowa sprawiła, że pojawiły się spekulacje o możliwym debiucie nowego modelu.

Co już wiadomo o Volvo EX50?

Na razie informacji jest niewiele. Według nieoficjalnych doniesień EX50 może korzystać z platformy SPA3, opracowanej przez Volvo dla nowej generacji samochodów elektrycznych. To właśnie na niej powstaje zapowiedziane wcześniej Volvo EX60.

Coraz częściej mówi się również o miejscu produkcji. Marka buduje nową fabrykę w Koszycach na Słowacji, gdzie będzie wytwarzany także Polestar 7. Niewykluczone, że właśnie tam powstanie również przyszły następca EX40.

Jeśli te informacje się potwierdzą, Volvo jeszcze mocniej postawi na europejską produkcję swoich elektrycznych modeli.

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Na razie więcej pytań niż odpowiedzi

Rejestracja nazwy EX50 nie oznacza jeszcze premiery nowego samochodu, ale wyraźnie pokazuje kierunek, w którym zmierza Volvo. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzi poznamy już podczas wrześniowej prezentacji. Jeśli EX50 rzeczywiście zadebiutuje, może stać się jednym z najważniejszych nowych modeli marki w segmencie kompaktowych elektryków.