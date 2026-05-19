Elektryfikacja flot w Polsce pod presją. Brak ładowarek hamuje ambitne plany firm

Firmowe floty w Polsce stoją na rozdrożu: ambitne plany elektryfikacji zderzają się z realiami braku punktów ładowania. Aż 45% firm deklaruje chęć przejścia na auta elektryczne w ciągu dekady, lecz 34,1% wskazuje infrastrukturę ładowania jako główną barierę.

Jednocześnie rynek jest stabilny - 78% pojazdów ma mniej niż 5 lat, a 72,5% przedsiębiorstw nie planuje powiększenia floty. Poniżej zebraliśmy kluczowe dane i kontekst, które pokazują, dlaczego transformacja flot będzie ewolucją, a nie rewolucją.

ELEKTRYFIKACJĘ HAMUJE INFRASTRUKTURA, NIE BRAK CHĘCI

Rynek flotowy w Polsce wszedł w etap stabilizacji. Zamiast gwałtownych zmian dominują przewidywalne decyzje i kontrola kosztów. Aż 78% firmowych samochodów ma mniej niż 5 lat, a 72,5% przedsiębiorstw nie planuje zwiększenia liczby aut w najbliższym czasie.

To nie oznacza stagnacji, lecz dojrzałość rynku. Firmy stawiają na regularną wymianę pojazdów i precyzyjne liczenie całkowitych kosztów użytkowania. Kluczowe pozostaje jedno: flota ma działać bez przestojów, bo każdy problem szybko przekłada się na realne straty.

BENZYNA I DIESEL WCIĄŻ DOMINUJĄ, ALE ELEKTRYFIKACJA ZYSKUJE ZWOLENNIKÓW

W polskich flotach nadal wyraźnie dominują napędy spalinowe. Benzyna odpowiada za 55% aut, a diesel za 40,4%. Mimo to aż 45% firm deklaruje, że w perspektywie 10 lat chce przejść na samochody elektryczne.

Jednocześnie 37,6% przedsiębiorstw nie planuje zmiany napędu, co pokazuje wyraźny podział rynku. Elektromobilność nie jest już kwestionowana kierunkowo, ale jej wdrożenie postępuje ostrożnie i etapowo.

Firmy nie kierują się emocjami. W decyzjach flotowych najważniejsze są koszty, przewidywalność i ciągłość operacyjna. Dopóki elektryki nie dorównają spalinowym pod względem całkowitego kosztu użytkowania i dostępności, zmiana będzie postępować powoli.

INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA NAJWIĘKSZĄ BARIERĄ ZMIAN

Największym hamulcem elektryfikacji flot nie są same samochody, lecz infrastruktura. 34,1% firm wskazuje niedostateczną sieć ładowania jako kluczowy problem.

Paradoksalnie, ogólna ocena otoczenia transportowego w Polsce jest dobra — 72,5% firm pozytywnie ocenia rozwój infrastruktury drogowej. Słabiej wypada jednak zaplecze energetyczne, które nie nadąża za tempem zmian po stronie rynku.

W przypadku flot nie ma miejsca na niepewność. Liczy się dostępność ładowarek, czas uzupełniania energii i możliwość ich wkomponowania w codzienną logistykę. Braki w tych obszarach bezpośrednio wpływają na decyzje zakupowe.

KOSZTY NADAL WYZNACZAJĄ KIERUNEK ROZWOJU FLOT

Ekonomia pozostaje najważniejszym kryterium wyboru pojazdów. Aż 57,8% firm wskazuje koszty jako główny czynnik decyzyjny.

Największe znaczenie mają koszty zakupu i finansowania (23,7%) oraz serwis i utrzymanie (21,6%). To właśnie one sprawiają, że benzyna i diesel wciąż pozostają podstawą flot.

Firmy patrzą długofalowo — uwzględniają amortyzację, wartość rezydualną i przewidywalność kosztów. W tym ujęciu elektryki nadal muszą udowodnić swoją opłacalność w całym cyklu życia pojazdu, a nie tylko w momencie zakupu.

CYFRYZACJA FLOT PRZYGOTOWUJE GRUNT POD ELEKTROMOBILNOŚĆ

Zmiany zachodzą szybciej w zarządzaniu niż w napędach. Już 67,5% firm korzysta z kart flotowych i systemów monitoringu kosztów.

Cyfryzacja pozwala dokładnie analizować trasy, zużycie paliwa i całkowite koszty użytkowania. To kluczowe, bo bez takich danych trudno porównywać auta elektryczne ze spalinowymi w realnych warunkach.

Co istotne, cyfrowe narzędzia przygotowują firmy do elektromobilności. Elektryki wymagają większej kontroli nad ładowaniem, planowaniem tras i analizą kosztów energii. W tym sensie digitalizacja nie jest dodatkiem, ale fundamentem przyszłej transformacji.

CO DALEJ Z FLOTAMI W POLSCE?

Elektryfikacja flot w Polsce nie jest zatrzymana, ale jej tempo wyznaczają dwa czynniki: infrastruktura ładowania i ekonomia użytkowania.

Firmy nie odrzucają zmian — po prostu czekają na warunki, które pozwolą wdrożyć je bez ryzyka operacyjnego. Gdy sieć ładowania stanie się przewidywalna, a koszty eksploatacji elektryków spadną, transformacja może przyspieszyć bardzo szybko.

Na razie jednak floty pozostają w fazie ostrożnej równowagi między tradycją a przyszłością.