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  5. Toyota rozbiła konkurencję. Aygo X przejęła aż 66 proc. rynku w Polsce
Toyota rozbiła konkurencję. Aygo X przejęła aż 66 proc. rynku w Polsce
Toyota rozbiła konkurencję. Aygo X przejęła aż 66 proc. rynku w Polsce Toyota rozbiła konkurencję. Aygo X przejęła aż 66 proc. rynku w Polsce

Toyota rozbiła konkurencję. Aygo X przejęła aż 66 proc. rynku w Polsce

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Toyota Aygo X zdominowała polski segment A. Model osiągnął już 66 proc. udziału w rynku, co oznacza, że dwa na trzy najmniejsze nowe samochody rejestrowane w Polsce to właśnie Aygo X. 

Co ważne, sukces przyszedł mimo kurczącego się segmentu – w pierwszych pięciu miesiącach 2025 roku rejestracje modelu wzrosły o 27 proc., podczas gdy cały segment A zanotował spadek o 5 proc.

Toyota Aygo X nie ma dziś konkurencji

W pierwszych pięciu miesiącach 2025 roku w Polsce zarejestrowano 1873 egzemplarze Toyoty Aygo X. Już wtedy model był zdecydowanym liderem segmentu A, a jego przewaga od tego czasu jeszcze wzrosła.

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Obecnie Aygo X odpowiada za 66 proc. wszystkich rejestracji najmniejszych samochodów w Polsce. To wynik, który pokazuje nie tylko dominację nad konkurencją, ale także zdolność przyciągania nowych klientów mimo malejącego zainteresowania całym segmentem.

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Małe auto, ale już nie budżetowe

Toyota zmieniła sposób myślenia o najmniejszym modelu w swojej gamie. Aygo X nie jest już klasycznym miejskim hatchbackiem walczącym wyłącznie ceną.

Auto otrzymało podwyższone nadwozie, większe koła i stylistykę inspirowaną crossoverami. Sama litera "X" oznacza właśnie cross, podkreślając bardziej wszechstronny charakter modelu.

Toyota rozbiła konkurencję. Aygo X przejęła aż 66 proc. rynku w Polsce

To odpowiedź na zmieniające się oczekiwania kierowców, którzy coraz częściej wybierają crossovery nawet w najmniejszych klasach samochodów.

Bogate wyposażenie już w standardzie

Na sukces Aygo X wpływa również wyposażenie. Już podstawowe wersje oferują m.in.:

  • automatyczną klimatyzację,
  • kamerę cofania,
  • system multimedialny,
  • pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

W bogatszych odmianach dostępne są także 10,5-calowy ekran, nawigacja online, dwustrefowa klimatyzacja czy bezprzewodowe ładowanie smartfona. Dzięki temu Aygo X przestało być autem wybieranym wyłącznie ze względu na cenę.

Toyota rozbiła konkurencję. Aygo X przejęła aż 66 proc. rynku w Polsce

20 lat historii modelu Aygo

Historia Toyoty Aygo rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy pierwsza generacja trafiła do produkcji w czeskim Kolínie. Przez dwie dekady model zbudował mocną pozycję na europejskim rynku, nawet wtedy, gdy wielu producentów wycofywało się z segmentu najmniejszych samochodów.

Nowa generacja Aygo X, zaprezentowana w 2021 roku i wprowadzona do sprzedaży rok później, otrzymała platformę GA-B, zupełnie nową stylistykę oraz znacznie bogatsze wyposażenie.

Obecnie model oferowany jest także z pełnym napędem hybrydowym o mocy 116 KM, wykorzystującym rozwiązania znane z Toyoty Yaris. Dzięki temu najmniejsza Toyota rozpędza się do 100 km/h w 9,2 sekundy i znacznie lepiej radzi sobie również poza miastem.

Powstaje blisko Polski

Toyota Aygo X produkowana jest w fabryce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic w Kolínie. Co ciekawe, znaczną część układu hybrydowego dostarczają polskie zakłady Toyoty.

Silnik 1.5 TNGA oraz przekładnia hybrydowa z silnikami elektrycznymi MG1 i MG2 powstają właśnie w Polsce, dzięki czemu Aygo X jest mocno związane z naszym regionem.

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Klienci są gotowi zapłacić więcej

Aktualnie ceny Toyoty Aygo X Hybrid rozpoczynają się od 81 900 zł. To znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu kosztowały typowe auta segmentu A, jednak wyniki sprzedaży pokazują, że klienci akceptują wyższą cenę w zamian za nowoczesną technologię, bogate wyposażenie i modny wygląd.

Segment A nadal się kurczy, ale Toyota udowadnia, że dobrze zaprojektowane miejskie auto wciąż potrafi odnieść spektakularny sukces. Dzisiejsi kierowcy oczekują już nie tylko niewielkich rozmiarów, ale także komfortu, bezpieczeństwa i nowoczesnych rozwiązań. Aygo X najwyraźniej idealnie wpisuje się w te potrzeby.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 30.07.2026 13:25
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