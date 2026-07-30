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To najoszczędniejsze auto benzynowe. Spala mniej niż 4 litry na 100 km

To najoszczędniejsze auto benzynowe. Spala mniej niż 4 litry na 100 km

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Toyota Yaris Hybrid okazała się najbardziej oszczędnym samochodem benzynowym w najnowszym rankingu Leasing Markt. Według danych WLTP zużywa zaledwie 3,8 l/100 km, a przy obecnych cenach paliwa oznacza to realne oszczędności dla kierowców. W zestawieniu uwzględniono wyłącznie auta benzynowe oraz hybrydy bez możliwości ładowania z gniazdka.

Rosnące ceny paliw sprawiają, że spalanie coraz częściej decyduje o wyborze nowego samochodu. Różnica zaledwie jednego litra na 100 km może w ciągu roku przełożyć się na setki, a nawet tysiące złotych oszczędności. Nic więc dziwnego, że rankingi najoszczędniejszych modeli cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Toyota Yaris Hybrid na pierwszym miejscu

Toyota Yaris Hybrid zajęła pierwszą pozycję z wynikiem 3,8 l/100 km według normy WLTP. Ranking przygotowany przez Leasing Markt powstał na podstawie oficjalnych danych producentów i obejmuje wyłącznie samochody napędzane benzyną, w tym pełne oraz miękkie hybrydy. Z zestawienia wykluczono modele typu plug-in hybrid.

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Przy średniej cenie benzyny wynoszącej około 7,50 zł za litr, tak niskie zużycie paliwa przekłada się na wyraźnie niższe koszty codziennej eksploatacji.

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Hybrydy zdominowały ranking

Czołówkę zestawienia zdominowały samochody hybrydowe. Szczególnie mocno wyróżnia się Toyota, która wprowadziła do rankingu aż trzy modele, potwierdzając swoją pozycję lidera w segmencie oszczędnych napędów benzynowo-elektrycznych.

To kolejny sygnał, że klasyczne hybrydy pozostają jedną z najskuteczniejszych metod ograniczania zużycia paliwa bez konieczności ładowania samochodu z zewnętrznego źródła energii.

Nie tylko małe auta potrafią zaskoczyć

Ranking obejmuje zarówno miejskie modele, jak Toyota Yaris Hybrid czy Suzuki Swift, jak i większe samochody kompaktowe oraz SUV-y.

Jednym z ciekawszych przykładów jest Nissan Qashqai e-POWER, który według danych WLTP osiąga średnie spalanie 4,3 l/100 km. To wynik nawet lepszy niż w przypadku mniejszego Suzuki Swifta, co pokazuje, że o zużyciu paliwa coraz częściej decyduje konstrukcja układu napędowego, a nie wyłącznie masa czy rozmiary samochodu.

Autorzy zestawienia przypominają jednak, że wartości WLTP są uzyskiwane w warunkach laboratoryjnych. W rzeczywistej eksploatacji spalanie może być wyższe i zależy m.in. od stylu jazdy, temperatury, obciążenia auta czy warunków drogowych.

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Niskie spalanie coraz częściej decyduje o zakupie

Wyniki rankingu pokazują, że producenci stawiają dziś przede wszystkim na rozwój napędów hybrydowych, które pozwalają ograniczyć zużycie paliwa bez zmiany codziennych przyzwyczajeń kierowców. Dla wielu osób to właśnie koszty eksploatacji stają się jednym z najważniejszych argumentów przy wyborze nowego samochodu, a oszczędne hybrydy coraz skuteczniej odpowiadają na te oczekiwania.

Redakcja

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Data publikacji: 30.07.2026 06:43
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