Legenda PRL może wrócić. Nowa Nysa ma być elektrycznym vanem

Czy legendarna Nysa może wrócić na drogi? Coraz częściej pojawiają się projekty i koncepcje pokazujące ją jako nowoczesnego elektrycznego vana.

Charakterystyczna, pudełkowata sylwetka oraz użytkowy charakter doskonale wpisują się w rosnące zainteresowanie miejskimi samochodami dostawczymi i wielofunkcyjnymi vanami. Sprawdzamy, skąd wziął się pomysł reaktywacji Nysy i czy ma on szansę wyjść poza efektowne wizualizacje.

Nysa to jedna z największych ikon polskiej motoryzacji

Historia Nysy rozpoczęła się pod koniec lat 50. Pierwsze egzemplarze modelu N57 powstały w 1957 roku, a już rok później Fabryka Samochodów Dostawczych w Nysie rozpoczęła seryjną produkcję modelu N58.

Samochód bazował na podzespołach Warszawy, co ułatwiało zarówno produkcję, jak i późniejszy serwis. Z czasem oferta rozszerzyła się o liczne wersje użytkowe i osobowe.

Nysa szybko stała się symbolem polskich dróg. Służyła jako ambulans, radiowóz, mikrobus, samochód dostawczy czy pojazd techniczny. Produkcję zakończono w lutym 1994 roku, a przez blisko cztery dekady powstało ponad 380 tys. egzemplarzy, z których wiele trafiło na eksport.

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Dlaczego właśnie teraz mówi się o powrocie Nysy?

Jeszcze kilka lat temu reaktywacja Nysy wydawała się wyłącznie sentymentalnym marzeniem. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Rynek motoryzacyjny przeżywa prawdziwy renesans historycznych modeli.

Renault odniosło sukces z nowym Renault 5, Fiat rozwija rodzinę modeli 500, a Volkswagen stworzył elektrycznego ID. Buzza inspirowanego legendarnym Transporterem T1. Wszystkie te auta łączą nowoczesną technologię z klasycznym wzornictwem.

Nysa mogłaby pójść tą samą drogą. Jej charakterystyczna sylwetka – krótki przód, wysoka kabina, ogromne przeszklenia i niemal pudełkowata bryła – doskonale pasuje do współczesnych samochodów elektrycznych, w których brak dużego silnika spalinowego pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń.

Tak mogłaby wyglądać współczesna Nysa

Jedną z najciekawszych wizji stworzył projektant Robert Bernard Osiecki, znany z nowoczesnych interpretacji samochodów z czasów PRL.

Jego projekt nie jest związany z żadnym producentem i nie zapowiada seryjnej produkcji. Pokazuje jednak, jak mogłaby wyglądać elektryczna Nysa XXI wieku.

Na wizualizacjach pojawiają się dwie wersje: rodzinny van z dużymi powierzchniami przeszklonymi oraz użytkowy model dostawczy. Projekt zachowuje najbardziej charakterystyczne elementy oryginału – okrągłe reflektory, pionową kabinę i prostą bryłę – jednocześnie dodając nowoczesne detale znane z aut elektrycznych.

To raczej reinterpretacja niż wierna kopia, podobnie jak w przypadku Volkswagena ID. Buzza czy nowego Renault 5.

Powstały już pierwsze prototypy elektrycznej Nysy

Pomysł reaktywacji nie ograniczył się wyłącznie do komputerowych wizualizacji.

W 2023 roku spółka Nysa Zakład Pojazdów S.A. zaprezentowała jeżdżące prototypy opracowane wspólnie z Politechniką Wrocławską oraz instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Projekt zakładał stworzenie modułowej platformy dla elektrycznych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W planach znalazły się polski silnik elektryczny, modułowe akumulatory oraz możliwość budowy wielu różnych wersji nadwozia.

Mimo ambitnych założeń projekt nie doczekał się seryjnej produkcji.

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Czy elektryczna Nysa miałaby dziś szansę?

Segment lekkich elektrycznych samochodów użytkowych rozwija się bardzo szybko. Firmy kurierskie, operatorzy logistyczni, samorządy i przedsiębiorcy coraz częściej szukają pojazdów przystosowanych do pracy w miastach.

W takich zastosowaniach liczą się przede wszystkim przestrzeń, niskie koszty eksploatacji i funkcjonalność – czyli cechy, z których historyczna Nysa była znana od początku swojej kariery.

Nowoczesna interpretacja mogłaby występować jako rodzinny van, samochód dostawczy, minibus, kamper lub pojazd serwisowy. Taki kierunek wydaje się znacznie bardziej naturalny niż próba stworzenia kolejnego elektrycznego SUV-a.

Na razie powrót Nysy pozostaje w sferze projektów i koncepcji. Do realizacji potrzebny byłby silny inwestor, odpowiednia technologia oraz finansowanie. Jednak w erze elektromobilności reaktywacja legendarnej polskiej marki wydaje się dziś bardziej realna niż jeszcze kilka lat temu.