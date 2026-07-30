Mercedes Klasy G ma nowego rywala. Denza Bao 5 ujawnia europejskie ceny

Denza Bao 5 ma już oficjalne ceny w Europie. Na rynku brytyjskim wersja Elegance kosztuje od 69,5 tys. funtów (około 350 tys. zł), a bogatsza odmiana Ultimate została wyceniona na 78 880 funtów (około 397 tys. zł).

To pierwsze oficjalne ceny chińskiej marki premium na Starym Kontynencie. Ramowy SUV z napędem plug-in 4x4 i mocą ponad 500 KM ma być tańszą alternatywą dla Mercedesa Klasy G.

Denza przyspiesza ekspansję w Europie

Koncern BYD konsekwentnie rozwija swoją obecność w Europie, a kolejnym krokiem jest wprowadzenie bardziej prestiżowej marki Denza. Jednym z jej najważniejszych modeli jest Bao 5 – duży SUV zbudowany na ramowej konstrukcji, zaprojektowany z myślą o prawdziwej jeździe terenowej, a nie tylko efektownym wyglądzie.

W Chinach samochód sprzedawany jest pod marką Fangchengbao, która pozycjonowana jest wyżej niż Denza. Na europejskich rynkach producent stawia jednak na nazwę Denza, licząc na łatwiejsze budowanie rozpoznawalności.

Stylistycznie Bao 5 pozostaje dość zachowawczy. Kanciaste nadwozie i klasyczne proporcje bardziej przywodzą na myśl Toyotę Land Cruiser niż ekstrawaganckiego Mercedesa Klasy G.

Luksusowe wnętrze i bogate wyposażenie

Kabina została zaprojektowana bardziej jak wnętrze luksusowego SUV-a niż surowej terenówki. Na pokładzie znalazły się duże ekrany, w tym osobny wyświetlacz dla pasażera, skórzana tapicerka oraz rozbudowane wyposażenie.

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W topowej wersji dostępne są m.in. hydrauliczne zawieszenie, cyfrowe lusterko wsteczne oraz elektrycznie wysuwane stopnie ułatwiające wsiadanie.

Prawie 3 tony i sprint do 100 km/h w 4,8 sekundy

Denza Bao 5 wykorzystuje napęd plug-in hybrid 4x4. Pod maską pracuje turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 współpracujący z dwoma jednostkami elektrycznymi.

Łączna moc układu pozwala rozpędzić ważącego niemal 3 tony SUV-a od 0 do 100 km/h w około 4,8 sekundy. Samochód wyposażono również w blokady mechanizmów różnicowych, co ma poprawiać możliwości terenowe.

Akumulator o pojemności 32 kWh zapewnia do około 90 km jazdy w trybie elektrycznym (WLTP). Ładowanie prądem stałym z mocą do 100 kW pozwala uzupełnić energię od 30 do 80 proc. w około 16 minut.

Europejskie ceny. Nawet o kilkaset tysięcy złotych mniej niż Klasa G

Na razie oficjalny cennik poznali wyłącznie klienci w Wielkiej Brytanii. Wersja Elegance kosztuje od 69,5 tys. funtów, natomiast Ultimate wyceniono na 78 880 funtów.

Po przeliczeniu daje to około 350 tys. zł oraz 397 tys. zł. Model pojawił się już również na polskiej stronie internetowej producenta, jednak krajowy cennik nie został jeszcze opublikowany.

Dla porównania Mercedes Klasy G pozostaje znacznie droższy. Spalinowy G 450 d Professional kosztuje od 689 300 zł, natomiast elektryczny G 580 EQ wyceniany jest od 681 300 zł.

Tak duża różnica cen może zwrócić uwagę klientów szukających luksusowego SUV-a z dużymi możliwościami terenowymi. Z drugiej strony w segmencie premium równie ważne jak wyposażenie czy osiągi pozostają prestiż marki, jakość obsługi oraz rozwinięta sieć serwisowa.

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Denza Bao 5 ma potencjał, by stać się jednym z najciekawszych chińskich SUV-ów premium w Europie. O sukcesie zadecydują jednak nie tylko atrakcyjna cena, ale także zaufanie klientów i rozwój marki poza Chinami.