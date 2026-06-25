327 tys. klocków i 111 km/h. LEGO zrobiło coś, czego mało kto się spodziewał

LEGO i Koenigsegg zbudowały pełnowymiarową replikę hipersamochodu Sadair's Spear i rozpędziły ją do 111 km/h. Model powstał z 327 906 klocków, waży 1800 kg i wymagał 9400 godzin pracy. To nowy rekord dla jeżdżących konstrukcji LEGO oraz jeden z najbardziej spektakularnych projektów w historii serii Technic.

Samochody z LEGO zwykle kojarzą się z modelami stojącymi na półce, ale tym razem projekt poszedł znacznie dalej. Wspólnie z Koenigseggiem duńska firma stworzyła pełnowymiarową kopię modelu Sadair's Spear, która nie tylko wygląda jak prawdziwy hipersamochód, ale potrafi także samodzielnie jeździć.

Samochód z LEGO pojechał 111 km/h. Powstał z ponad 327 tys. klocków

LEGO i Koenigsegg zbudowały pełnowymiarową replikę hipersamochodu Sadair's Spear i rozpędziły ją do 111 km/h. To nowy rekord dla jeżdżących konstrukcji LEGO. Projekt powstał z 327 906 elementów, waży 1800 kg i wymagał 9400 godzin pracy.

Próba odbyła się na słynnym torze Goodwood, a za kierownicą usiadł Markus Lundh, kierowca testowy Koenigsegga. To nie był statyczny model przygotowany do zdjęć, lecz w pełni jeżdżąca konstrukcja.

Ponad 327 tys. klocków i 9400 godzin pracy

Pełnowymiarowy Koenigsegg Sadair's Spear powstał w skali 1:1. Projekt odwzorowuje jeden z najbardziej ekstremalnych modeli szwedzkiej marki, który w seryjnej wersji rozwija 1625 KM i może osiągnąć 360 km/h.

Do budowy wykorzystano dokładnie 327 906 elementów LEGO. Sam proces montażu pochłonął 9400 godzin pracy. Gotowy model waży 1800 kg, czyli więcej niż prawdziwy Sadair's Spear, którego masa wynosi 1385 kg.

Sprawdź: Aston Martin DB5 Jamesa Bonda z klocków LEGO!

Klocki odpowiadają za około 400 kg całej masy. Pozostałą część stanowią elementy konstrukcyjne, akumulator i elektryczny układ napędowy, dzięki którym model może samodzielnie się poruszać.

Rekord na Goodwood. LEGO pobiło wynik McLarena P1

Najważniejszym momentem projektu był przejazd na torze Goodwood. Model rozpędził się do 69 mph, czyli 111 km/h.

To wynik ponad dwukrotnie lepszy od wcześniejszego rekordu ustanowionego przez pełnowymiarowego McLarena P1 zbudowanego z LEGO, który osiągnął około 50 km/h.

Skala osiągnięcia robi wrażenie nie tylko ze względu na prędkość. Mówimy o samochodzie ważącym 1,8 tony, zbudowanym głównie z plastikowych elementów, który potrafi poruszać się po torze z prędkością przekraczającą 100 km/h.

To więcej niż marketingowy pokaz

LEGO od lat buduje pełnowymiarowe modele samochodów, ale projekt Koenigsegga pokazuje, jak bardzo rozwinęły się możliwości takich konstrukcji. Tym razem celem nie było jedynie stworzenie efektownej repliki, lecz udowodnienie, że samochód z klocków może faktycznie jeździć i osiągać prędkości kojarzone z normalnym ruchem drogowym.

Dodatkowo za kierownicą usiadł kierowca testowy Koenigsegga, co podkreśla, że próba nie była wyłącznie marketingową inscenizacją.

Do sprzedaży trafi także model w skali 1:8

Rekordowy samochód pozostanie unikatową konstrukcją, ale LEGO przygotowało również zestaw dla klientów. Model Koenigsegg Sadair's Spear w skali 1:8 liczy 4104 elementy i ma blisko 60 cm długości.

Przeczytaj: Piknik z Mini Cooperem z... klocków Lego

Sprzedaż ruszy 4 lipca. Cena zestawu została ustalona na 1949,99 zł.

Pełnowymiarowy Koenigsegg z LEGO raczej nie trafi do garaży fanów motoryzacji, ale wynik 111 km/h pokazuje, że granica między zabawką a inżynierią staje się coraz bardziej umowna. To jeden z najbardziej spektakularnych projektów, jakie LEGO stworzyło wspólnie z producentem samochodów.