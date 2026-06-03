618 Global Carnival | Rejestrator jazdy DDPAI Z90 Master: 4K z technologią AI, Twój premium obrońca bezpieczeństwa w samochodzie

Wielka wyprzedaż AliExpress 618 jest w pełni (28 maja – 10 czerwca)! Światowo uznawany flagowy inteligentny rejestrator jazdy DDPAI Z90 Master oferuje najkorzystniejszą cenę w roku! Wyposażony w potrójne nagrywanie 4K+4K+3K, podwójne czujniki Sony STARVIS 2, inteligentny system ADAS 2.0 z AI, wbudowany moduł 4G oraz całodobową ochronę podczas postoju, zapewnia najwyższej klasy bezpieczeństwo w podróży w przystępnej cenie – pospiesz się, dostępne są tylko ograniczone sztuki!

DDPAI, założona w 2013 roku, to firma high-tech, której celem jest wzbogacanie podróży i stylu życia poprzez innowacyjne technologie. Specjalizując się w zaawansowanych kamerach samochodowych, naszą misją jest zwiększanie bezpieczeństwa, wygody i przyjemności dzięki zaawansowanej technologii obrazowania i sztucznej inteligencji, rejestrując ważne momenty i dostarczając cenne dane dla inteligentnego ekosystemu. Dzięki globalnej obecności w ponad 100 krajach, DDPAI wyobraża sobie inteligentniejszy, bezpieczniejszy i bardziej połączony świat.

I. Więcej niż nagrywanie – ochrona z AI: Najlepszy towarzysz podróży we wszystkich scenariuszach

Zwykłe rejestratory jazdy rejestrują tylko wypadki, ale DDPAI Z90 Master na nowo definiuje bezpieczeństwo w samochodzie dzięki zaawansowanej technologii AI:

Potrójne ultraszczegółowe nagrywanie 4K+4K+3K z dwoma czujnikami Sony STARVIS 2 dla przedniej i tylnej kamery, umożliwiające jednoclikowe zbieranie dowodów w przypadku wypadków, zarysowań i naruszeń. Podział odpowiedzialności jest jasny w każdych warunkach oświetleniowych – zarówno w dzień, jak i w nocy. Wewnętrzna kamera 3K z funkcją IR i optymalizacją portretów AI dokładnie rejestruje sytuację w kabinie pojazdu.

Inteligentne ostrzeżenia ADAS 2.0 z AI, z natychmiastowymi alertami o opuszczeniu pasa ruchu, zbliżeniu się pojazdu z przodu, wykrywaniem pieszych oraz przypomnieniami o starcie pojazdu, skutecznie redukując ryzyko jazdy.

Wbudowany 24-godzinny monitoring podczas postoju, automatyczne nagrywanie wideo i zdalne alerty w przypadku kolizji, chroniąc przed rozbiciem szyb, zarysowaniami i wandalizmem.

Obejmuje wszystkie potrzeby bezpieczeństwa w codziennych dojazdach, długich podróżach, podróżach transgranicznych i parkowaniu w mieście, sprawiając, że każda podróż jest bezpieczniejsza.

II. Najwyższej klasy sprzęt: 4K+4K+3K potrójne nagrywanie, doskonała jakość w dzień i w nocy

Jakość obrazu 4K ultraszczegółowa – każdy detal uchwycony

Przednia kamera 4K 2160P + tylna kamera 4K 2160P + wewnętrzna kamera 3K , rejestrująca tablice rejestracyjne, znaki drogowe i warunki drogowe z wyjątkową wyrazistością nawet z dużej odległości.

+ tylna kamera + wewnętrzna kamera , rejestrująca tablice rejestracyjne, znaki drogowe i warunki drogowe z wyjątkową wyrazistością nawet z dużej odległości. Wyposażony w podwójne czujniki obrazu Sony STARVIS 2 o wysokiej czułości oraz dużą aperturę F1.55, zapewniający ostre i wyraźne obrazy nawet w słabym oświetleniu i w nocy. W zestawie znajduje się filtr CPL redukujący niepożądane odbicia światła.

Potrójna technologia HDR, zapobiegająca prześwietleniu i niedoświetleniu podczas silnego światła, podświetlenia z tyłu i przejść oświetlenia w tunelach, utrzymując stabilną jakość obrazu w dzień i w nocy.

Nagrywanie potrójne: przód + tył + wnętrze – brak martwych punktów wokół samochodu

Szerokokątna przednia kamera (do 135°) + wysokiej rozdzielczości tylna kamera 4K, obejmująca trzy pasy ruchu i całkowicie rejestrująca warunki drogowe z boku i z tyłu, eliminując martwe punkty widzenia.

Tylna kamera obsługuje nagrywanie w pełnej rozdzielczości 4K; dostępny jest opcjonalny przedłużacz kabla do nagrywania tylnego, ułatwiający montaż w różnych modelach pojazdów.

Jednoclikowe przełączanie ekranu między obrazem przednim, tylnym a wewnętrznym, wyraźnie pokazujące przeszkody, pieszych i dzieci za samochodem podczas cofania, zapewniając bezpieczeństwo parkowania.

Inteligentne funkcje – łatwe i bezpieczne użytkowanie

Wbudowane pozycjonowanie GPS/BDS, dokładnie rejestrujące rzeczywistą prędkość, trasę i czas do bezproblemowego śledzenia wypadków i przeglądania rekordów podróży.

Detekcja kolizji za pomocą czujnika G, automatycznie blokująca filmy awaryjne, aby chronić kluczowe dowody przed nadpisaniem przez cykliczne nagrywanie.

System podwójnej pamięci D²save: wbudowana pamięć eMMC + rozszerzalna karta MicroSD do 512GB, efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej oraz projekt z superkondensatorem o niskim poborze mocy zapewniają brak nadmiernego zużycia baterii samochodowej podczas długiego postoju.

Inteligentne sterowanie głosowe oraz obsługa aktualizacji OTA dla stałego rozwoju funkcji.

III. Wbudowane połączenie 4G – kontroluj swój samochód nawet podczas postoju

Dzięki wbudowanemu modułowi 4G DDPAI Z90 Master odblokowuje potężne możliwości zdalnego bezpieczeństwa bez dodatkowego urządzenia:

Całodobowe monitorowanie 24/7 we wszystkich trzech kanałach, automatyczne nagrywanie wideo i wysyłanie natychmiastowych alertów na telefon, gdy pojazd zostanie wstrząśnięty lub zderzony.

Wstawienie karty SIM umożliwia zdalne przeglądanie rzeczywistych obrazów wokół i wewnątrz samochodu oraz dwukierunkowe rozmowy głosowe, zapewniając spokój ducha podczas nieobecności.

Pozycjonowanie wielosatelitarne + funkcja „Znajdź mój samochód”, ułatwiająca lokalizację pojazdu podczas samodzielnych podróży transgranicznych lub na dużych parkingach.

Obsługuje bezpośrednie zasilanie z baterii samochodowej, działając nawet przy wyłączonym silniku, umożliwiając zdalne sterowanie bez uruchamiania pojazdu.

IV. Ekskluzywne korzyści AliExpress 618

Czas wydarzenia: 28 maja – 10 czerwca

Oferty czasowe

Zestaw Z90 Master (urządzenie główne + kamera tylna 4K + karta pamięci) – bezpośrednia zniżka w ramach karnawału cen!

Link do zakupu: https://pl.aliexpress.com/item/1005011584604330.html?gatewayAdapt=glo2pol

Dodatkowe promocje w czerwcu – więcej wyboru i rabatów!

Po zakończeniu wydarzenia Aliexpress 618 czekają na Ciebie kolejne atrakcyjne promocje w całym czerwcu również na polskiej platformie Allegro!

Oprócz flagowego modelu Z90 Master dostępne są również rejestratory jazdy DDPAI Z60Pro, DDPAI Z50Pro z wyjątkowymi rabatami i pakietami promocyjnymi.

Niezależnie od tego, czy szukasz zaawansowanego modelu premium, czy ekonomicznego rozwiązania z niezbędnymi funkcjami bezpieczeństwa – u nas znajdziesz idealny rejestrator dla siebie przez cały czerwiec! Nie przegap okazji na zakup wysokiej jakości urządzenia w najlepszej cenie!