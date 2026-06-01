ADAC przetestował foteliki samochodowe. Tylko sześć modeli z dobrą oceną w najnowszym teście

Najnowszy test ADAC pokazuje jasno: tylko część dostępnych fotelików spełnia wysokie wymagania ekspertów. Zaledwie kilka modeli wyraźnie wyróżnia się bezpieczeństwem i dopracowaniem konstrukcji, a wyższa cena nie zawsze przekłada się na lepszy wynik. Ten przegląd wskazuje, które foteliki uzyskały dobrą ocenę, które wypadły najsłabiej i z jakimi kompromisami wiąże się wybór tańszej opcji.

W tegorocznej edycji zestawienia ADAC eksperci ponownie sprawdzili kilkadziesiąt modeli pod kątem bezpieczeństwa, jakości wykonania i łatwości montażu. Wyniki nie pozostawiają złudzeń – różnice między poszczególnymi fotelikami są bardzo wyraźne, a część popularnych modeli nie spełnia oczekiwań w kluczowych kategoriach.

WYNIKI NAJNOWSZEGO TESTU ADAC. TYLKO SZEŚĆ FOTELIKÓW Z DOBRĄ OCENĄ

Najnowszy test fotelików ADAC pokazuje wyraźnie, jak wymagające są niemieckie procedury oceny bezpieczeństwa. Spośród 26 sprawdzonych modeli tylko sześć uzyskało dobrą ocenę, co potwierdza, że naprawdę dopracowane konstrukcje wciąż stanowią mniejszość rynku.

Większość fotelików trafiła do kategorii z oceną zadowalającą (16 modeli), trzy otrzymały notę dostateczną, a jeden został oceniony jako niewystarczający. Taki rozkład pokazuje, że choć wybór jest szeroki, to różnice w jakości i bezpieczeństwie bywają znaczące.

Warto jednak podkreślić, że foteliki z oceną dobrą i zadowalającą ADAC uznaje za bezpieczne. Klub testuje je w znacznie bardziej wymagających warunkach niż standardowa homologacja UN Reg. 129, dlatego wyniki dobrze pokazują realną jakość konstrukcji.

Dobrą wiadomością dla rodziców jest też to, że w tej edycji żaden fotelik nie został zdyskwalifikowany z powodu obecności PFAS w materiałach.

FOPPAPEDRETTI NA CZELE, KINDERKRAFT Z NAJGORSZYM WYNIKIEM

Najlepszy wynik w całym teście uzyskał Foppapedretti Disk Infant i-Size z bazą Tech i-Size, z oceną 1,9. Model wyróżnił się przede wszystkim w testach zderzeniowych i stabilności.

Na przeciwnym biegunie znalazł się Kinderkraft Mink Pro 2 z bazą Isofix, który w teście czołowym odczepił się od podstawy. Model otrzymał ocenę niewystarczającą, a producent umożliwia zwroty lub wymianę egzemplarzy.

Co ważne, wysoka cena nie zawsze gwarantuje lepszy wynik. Cybex Sirona Ti (ok. 1,7 tys. zł) uzyskał ocenę 2,5, a Silver Cross Glide Plus 360 – 2,4, mimo że również należy do droższych modeli.

FOTELIKI DLA NIEMOWLĄT POD LUPĄ ADAC

W kategorii nosidełek ADAC przetestował 11 modeli oraz kilka fotelików dla noworodków. Tylko cztery uzyskały dobrą ocenę, co ponownie pokazuje wysokie wymagania testu.

Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size okazał się najlepszy w tej grupie (1,9). Fotelik przeznaczono dla dzieci o wzroście 40-87 cm, a jego cena to ok. 1,6 tys. zł, choć w Polsce bywa trudno dostępny.

Ta sama skorupa bez bazy Isofix uzyskała ocenę 2,2 i kosztuje 800-1000 zł. Różnica wynika głównie z łatwości montażu – ADAC podkreśla, że brak bazy zwiększa ryzyko błędów użytkownika.

Wśród innych wysoko ocenionych modeli znalazł się Silver Cross Glide Plus 360 (2,4), jednak nie jest on szeroko dostępny na polskim rynku.

KRYTYCZNY WYNIK KINDERKRAFTA

Duże emocje wzbudził wynik Kinderkraft Mink Pro 2 z bazą Isofix. W teście zderzeniowym fotelik odpiął się od podstawy, co przełożyło się na ocenę niewystarczającą. ADAC jednoznacznie odradza jego używanie w tej konfiguracji.

PODSTAWKI DLA STARSZYCH DZIECI – TYLKO JEDEN DOBRY MODEL

W kategorii podstawek dla starszych dzieci tylko jeden model otrzymał ocenę dobrą – Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size (2,5), kosztujący około 250 zł.

Fotelik przeznaczono dla dzieci od ok. 4 do 12 lat (do 150 cm wzrostu). Waży 6 kg i jest łatwy w przenoszeniu między samochodami, co zwiększa jego praktyczność w codziennym użytkowaniu.

ADAC wskazuje jednak na kompromisy – poziom bezpieczeństwa oceniono jako zadowalający, głównie ze względu na średnie ryzyko obrażeń przy uderzeniach bocznych i czołowych.

JAK ADAC TESTUJE FOTELIKI I DLACZEGO TO WAŻNE?

ADAC testuje foteliki dwa razy w roku, kupując je anonimowo w sklepach, co eliminuje wpływ producentów na wyniki.

Ocena końcowa składa się z kilku elementów:

bezpieczeństwo (ok. 50 proc. wyniku)

obsługa i montaż (40 proc.)

ergonomia (10 proc.)

testy chemiczne materiałów

Największe znaczenie mają testy zderzeniowe, które są bardziej wymagające niż standardowa homologacja UN Reg. 129. Ocenie podlega również obecność substancji szkodliwych, w tym PFAS.

CO OZNACZAJĄ WYNIKI TESTU ADAC?

Wyniki ADAC pokazują, że tylko część fotelików dostępnych na rynku zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie nawet modele z oceną zadowalającą spełniają wysokie standardy i są bezpiecznym wyborem.

Test jasno pokazuje też, że cena nie zawsze idzie w parze z jakością, a kluczowe znaczenie mają konstrukcja, stabilność i łatwość montażu.