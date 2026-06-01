  BYD Dolphin G DM-i na Europę. Nowy plug-in hybrid z zasięgiem ponad 1000 km
BYD Dolphin G DM-i na Europę. Nowy plug-in hybrid z zasięgiem ponad 1000 km

BYD wprowadza na rynek europejski samochód zaprojektowany od podstaw z myślą o Starym Kontynencie — i robi to z hybrydą plug-in. Dolphin G DM-i ma celować w segment B i bezpośrednio konkurować z takimi modelami jak Toyota Yaris czy Renault Clio.

Producent obiecuje przestronne wnętrze, przemyślany design zgodny z europejskimi oczekiwaniami oraz układ napędowy, który ma pozwolić na ponad 1000 km zasięgu przy pełnym akumulatorze i baku. Premiera odbędzie się w czerwcu 2026, a dostawy ruszą od lata do jesieni.

 

BYD stawia na Europę i nowy kierunek w segmencie B

BYD oficjalnie potwierdza, że Dolphin G DM-i został zaprojektowany z myślą o rynkach międzynarodowych, a Europa ma być jednym z kluczowych odbiorców modelu. To istotna zmiana podejścia, ponieważ marka dotychczas rozwijała ofertę głównie w oparciu o konstrukcje przenoszone z Chin.

Nowy hatchback celuje w segment B, gdzie rywalizuje z takimi modelami jak Toyota Yaris czy Renault Clio. Auto mierzy 4,16 m długości i 1,825 m szerokości, co plasuje je w górnej części tej klasy i sugeruje bardziej przestronne wnętrze niż u wielu konkurentów.

Stylistycznie Dolphin G DM-i nawiązuje do rodziny Seal. To spokojny, nowoczesny pięciodrzwiowy hatchback z prostą sylwetką i charakterystycznym detalem tylnej szyby bocznej. BYD nie stawia tu na ekstrawagancję, lecz na czytelny i europejski w odbiorze design.

Napęd DM-i: plug-in hybrid z dużym zasięgiem

Najważniejszą nowością jest układ DM-i (Dual Mode), czyli hybryda plug-in, która ma pozwalać na codzienną jazdę w trybie elektrycznym, a jednocześnie zapewniać długi zasięg w trasie.

W praktyce za napęd odpowiada silnik elektryczny, a jednostka spalinowa pełni funkcję wsparcia i wydłuża możliwości jazdy. Producent deklaruje, że przy pełnym akumulatorze i zbiorniku paliwa zasięg może przekroczyć 1000 km.

BYD nie ujawnił jeszcze pełnych danych technicznych ani cen. Według nieoficjalnych informacji układ może bazować na rozwiązaniach znanych z innych modeli marki, ale na szczegóły trzeba poczekać do premiery.

1000 km zasięgu i codzienna jazda na prądzie

Dolphin G DM-i ma łączyć dwa światy – elektryczną jazdę w mieście i duży zasięg w trasie. To kluczowy argument w segmencie B, gdzie użytkownicy oczekują niskich kosztów eksploatacji, ale jednocześnie nie chcą ograniczeń typowych dla aut w pełni elektrycznych.

Takie podejście może szczególnie trafić do kierowców, którzy często podróżują między miastami i szukają kompromisu między technologią EV a swobodą tankowania.

Premiera i dostępność BYD Dolphin G DM-i

Premiera modelu zaplanowana jest na czerwiec 2026 roku. Pierwsze dostawy do klientów mają ruszyć etapami – od lata do jesieni 2026.

BYD podkreśla, że to jeden z najważniejszych modeli w europejskiej ofensywie marki. Dolphin G DM-i ma być pierwszym samochodem firmy w tej klasie opracowanym specjalnie pod wymagania rynku europejskiego, a nie adaptacją istniejącego modelu.

Konkurencja: Toyota Yaris i Renault Clio na celowniku

Wejście BYD do segmentu B z nowym plug-inem może mocno zwiększyć konkurencję. Klasa małych hatchbacków w Europie jest zdominowana przez modele Toyoty i Renault, które od lat wyznaczają standardy.

Dolphin G DM-i ma wyróżniać się przede wszystkim zasięgiem, przestronnością i możliwością jazdy na prądzie na co dzień. Jeśli BYD utrzyma konkurencyjną cenę, model może realnie namieszać w segmencie.

Data publikacji: 01.06.2026 09:26
