Czy Ceny Paliw Niżej obejmą wakacje? Domański: przedłużenie bardzo prawdopodobne

Rząd stoi przed decyzją, czy przedłużyć program Ceny Paliw Niżej na czerwiec — minister finansów ocenia, że to bardzo prawdopodobne. Andrzej Domański wskazał, że najbliższe przedłużenie może potrwać dwa tygodnie, ale program kosztuje podatników 1,6 mld zł miesięcznie.

Spadek notowań ropy Brent łagodzi presję, lecz nie przesądza o zakończeniu wsparcia. Decyzja ma zapaść w czerwcu i może przesądzić, czy niższe ceny obejmą także sezon wakacyjny.

Dla kierowców to ważny sygnał przed wakacjami. Program bezpośrednio wpływa na ceny paliw przy dystrybutorach, a decyzja o jego dalszym losie może mieć znaczenie dla kosztów letnich wyjazdów i codziennej jazdy.

Minister finansów: program może zostać przedłużony

Andrzej Domański podkreślił, że resort finansów stale analizuje sytuację na światowych rynkach paliw. Mimo spadków notowań ropy Brent rząd nie wyklucza dalszego utrzymania osłon dla kierowców.

Obecne przepisy obowiązują tylko do końca maja, dlatego decyzja musi zapaść w najbliższych dniach. Minister zaznaczył jednak, że program został przygotowany elastycznie właśnie po to, by można go było wydłużać krótkimi okresami i jednocześnie kontrolować koszty dla budżetu państwa.

Według Domańskiego miesięczny koszt programu wynosi około 1,6 mld zł. To sprawia, że każda kolejna decyzja oznacza konieczność pogodzenia wsparcia dla kierowców z coraz większym obciążeniem finansów publicznych.

Zobacz: Diesel po 0,199 euro wywołał chaos na stacji. Kierowcy ruszyli szturmem po paliwo

Kierowcy już oszczędzili miliardy złotych

Rząd podkreśla, że program przyniósł wyraźne efekty dla rynku paliw. Minister energii Miłosz Motyka poinformował wcześniej, że dzięki mechanizmowi Ceny Paliw Niżej kierowcy zaoszczędzili już około 3 mld zł.

Jednocześnie politycy coraz częściej zwracają uwagę na skalę wydatków po stronie państwa. Program nie jest traktowany jako rozwiązanie bezterminowe, dlatego kolejne przedłużenia mają być podejmowane bardzo ostrożnie.

Najważniejsze pytanie dotyczy teraz wakacji. To właśnie latem zużycie paliwa tradycyjnie rośnie najmocniej, a ewentualne zakończenie programu mogłoby szybko przełożyć się na wyższe ceny na stacjach.

Jak działa mechanizm Ceny Paliw Niżej?

Program opiera się na codziennym wyliczaniu maksymalnej ceny paliwa. Podstawą jest aktualna hurtowa cena paliw, do której doliczane są podatki oraz marża stacji ustalona na poziomie 30 gr za litr.

Taki mechanizm sprawia, że ceny reagują na bieżącą sytuację rynkową, ale jednocześnie ograniczają gwałtowne podwyżki przy dystrybutorach.

Program został uruchomiony po obniżeniu VAT z 23 do 8 proc. oraz zmniejszeniu akcyzy o 29 gr na litr benzyny i 28 gr na litr oleju napędowego. To właśnie te elementy odpowiadają za niższe ceny widoczne na stacjach.

Stacje paliw są pod ścisłą kontrolą

Rząd podkreśla, że limity cenowe nie mają charakteru symbolicznego. Stacje paliw muszą stosować się do wyznaczonych stawek, a nadzór nad przestrzeganiem przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Za przekroczenie limitów grozi kara nawet do 1 mln zł. Dzięki temu program działa nie tylko jako forma wsparcia dla kierowców, ale również jako mechanizm kontrolujący rynek detaliczny paliw.

W praktyce oznacza to, że właściciele stacji nie mogą dowolnie podnosić cen ponad wyznaczony poziom, nawet w okresach zwiększonego popytu.

Sprawdź: Nawet 50 gr taniej na litrze. Orlen, BP, Shell i Moya ruszyły z promocjami na paliwo

Decyzja w sprawie wakacji zapadnie w czerwcu

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszego funkcjonowania programu. Rząd sygnalizuje gotowość do kolejnego przedłużenia, ale jednocześnie coraz mocniej podkreśla rosnące koszty dla budżetu.

W czerwcu ma zapaść decyzja, czy osłony cenowe obejmą także okres wakacyjny. Dla kierowców to jedna z najważniejszych informacji przed sezonem urlopowym, bo ewentualne utrzymanie programu może pomóc ograniczyć koszty podróży latem.

Na razie najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada krótkie, dwutygodniowe przedłużenie. Dopiero później rząd zdecyduje, czy program pozostanie z kierowcami na dłużej, czy zacznie być stopniowo wygaszany.