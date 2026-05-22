Audi potwierdziło nowego A6 allroad. Kultowe kombi wraca w generacji C9

Nowe Audi A6 allroad C9 wraca z wyraźnym nastawieniem na praktyczność zamiast wyścigu na moc. Dokumenty homologacyjne wskazują na 3.0 TDI V6 o mocy 299 KM i 580 Nm oraz odmianę plug-in z 2.0 TSI i mocą systemową 367 KM.

Z zewnątrz wracają typowe dla allroada plastikowe nadkola, srebrne wstawki i wyższe relingi, a we wnętrzu dwa ekrany pod jedną taflą szkła. Premiera powinna nastąpić pod koniec tego roku lub na początku 2027.

Nowa generacja C9 stawia na diesla i hybrydę plug-in

Audi potwierdziło powrót A6 allroad quattro w nowej generacji C9. Producent pozostaje wierny sprawdzonej formule podwyższonego kombi, które ma łączyć komfort klasy premium z większą swobodą poza asfaltem. Nowy model zachowa charakterystyczne plastikowe nadkola, osłony progów, srebrne dodatki i zwiększony prześwit, ale największe zmiany zajdą pod maską.

Z dokumentów homologacyjnych wynika, że do oferty trafią dwa główne warianty napędowe: 3.0 TDI V6 z układem miękkiej hybrydy oraz plug-in hybrid o łącznej mocy 367 KM. Premiera nowego Audi A6 allroad C9 ma odbyć się pod koniec 2026 roku lub na początku 2027.

Nowe Audi A6 allroad C9 zachowa terenowy charakter

Audi nie planuje rewolucji stylistycznej. A6 allroad quattro nadal będzie wyróżniać się na tle zwykłego A6 Avant bardziej użytkowym wyglądem. Pod kamuflażem testowych egzemplarzy widać szerokie plastikowe nadkola, ochronne osłony zderzaków i większe relingi dachowe.

Producent konsekwentnie rozwija koncepcję podwyższonego kombi zamiast klasycznego SUV-a. A6 allroad ma oferować większą wygodę na gorszych drogach i podczas okazjonalnych wyjazdów poza asfalt, ale bez utraty właściwości jezdnych typowych dla dużego kombi klasy premium.

To właśnie ta wszechstronność od lat odróżnia allroada od SUV-ów. Model pozostaje autem dla kierowców, którzy chcą praktycznego rodzinnego kombi, ale z większym prześwitem i napędem quattro.

Diesel 3.0 TDI i hybryda plug-in 367 KM

Najważniejsze zmiany dotyczą układów napędowych. Według informacji z homologacji Audi przygotowuje dla A6 allroad C9 dwa kluczowe warianty.

Pierwszy to dobrze znane 3.0 TDI V6 wspierane przez układ miękkiej hybrydy. Jednostka ma rozwijać 299 KM i 580 Nm momentu obrotowego. Możliwa jest także słabsza wersja 2.0 TDI o mocy 204 KM z napędem quattro i skrzynią S tronic.

Drugim filarem gamy będzie plug-in hybrid oparty na silniku 2.0 TSI o mocy 252 KM i jednostce elektrycznej. Łączna moc układu wyniesie 367 KM.

W standardowym Audi A6 e-hybrid bateria 20,7 kWh pozwala przejechać do 100 km według WLTP. W cięższym allroadzie realny zasięg elektryczny prawdopodobnie będzie nieco niższy, ale nadal ma pozostać jednym z głównych argumentów tej wersji.

Wnętrze bez rewolucji, ale z nową technologią

Kabina nowego Audi A6 allroad C9 będzie bardzo zbliżona do standardowego A6 Avant. Centralnym elementem pozostaną dwa duże ekrany ukryte pod jedną taflą szkła. Opcjonalnie pojawi się także dodatkowy wyświetlacz przed pasażerem.

Audi skupi się bardziej na jakości wykończenia i funkcjonalności niż na radykalnych zmianach stylistycznych. Wersja allroad otrzyma charakterystyczne detale, m.in. specjalne nakładki progowe z logo modelu oraz bardziej użytkowe wykończenie wnętrza.

Całość ma utrzymać charakter auta premium, ale bez przesadnej sportowej agresji. Audi nadal pozycjonuje allroada jako alternatywę dla SUV-ów, a nie konkurenta dla RS 6 czy modeli stricte sportowych.

Kiedy premiera nowego Audi A6 allroad?

Audi nie podało jeszcze oficjalnej daty debiutu, ale wszystko wskazuje na końcówkę 2026 roku lub początek 2027. Producent równolegle pracuje także nad nowymi wersjami S6 i RS 6 generacji C9.

Nowy A6 allroad quattro ma ponownie postawić na praktyczność, komfort i wszechstronność zamiast walki o rekordowe osiągi. W czasach dominacji SUV-ów Audi chce przypomnieć, że podwyższone kombi nadal może być atrakcyjną alternatywą dla dużych crossoverów.