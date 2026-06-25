Awaria samochodu za granicą może zrujnować urlop. Sprawdź, co daje assistance

Awaria auta na autostradzie za granicą może w kilka minut zamienić weekendowy wyjazd w rachunek liczony w tysiącach złotych. Krótkie holowanie na dystansie 10 km w Niemczech kosztuje 120–200 euro, transport lawetą z Berlina do Warszawy około 1,5–1,8 tys. zł, a z Hamburga nawet około 2,8 tys. zł.

We Francji od 2026 roku na autostradach obowiązują z góry ustalone stawki: 151 euro w dzień i 226,50 euro nocą lub w święta. O tym, kto pokryje taki koszt, decydują zapisy w OWU i limit holowania.

Awaria auta za granicą może kosztować więcej niż cały wyjazd. Assistance ratuje tysiące złotych

Awaria samochodu na zagranicznej autostradzie może błyskawicznie zamienić spokojny urlop w kosztowny problem. W wielu krajach Europy unieruchomione auto jest natychmiast usuwane z pasa ruchu i odholowywane na najbliższy parking lub stację obsługi. Kierowca zwykle płaci za usługę na miejscu, a dopiero później rozlicza się z ubezpieczycielem.

Koszty potrafią być zaskakująco wysokie. W Niemczech krótkie holowanie na dystansie około 10 km kosztuje zwykle od 120 do 200 euro. Jeśli konieczny jest transport auta do Polski, rachunek rośnie jeszcze bardziej. Przewóz samochodu z Berlina do Warszawy to wydatek rzędu 1,5-1,8 tys. zł, a z Hamburga nawet około 2,8 tys. zł. Podobne kwoty trzeba przygotować przy awarii w Austrii.

Szczególnym przypadkiem jest Francja, gdzie stawki za holowanie na autostradach są regulowane odgórnie. Od 2026 roku odholowanie auta o masie do 1,8 t kosztuje 151 euro w dzień i 226,50 euro nocą, w weekendy oraz święta.

Dlaczego podstawowe assistance często nie wystarcza?

Wielu kierowców zakłada, że assistance dołączone do OC zapewnia pełną ochronę. W praktyce najtańsze pakiety często działają wyłącznie w Polsce, obejmują tylko zdarzenia powypadkowe lub oferują bardzo ograniczony limit holowania.

Dopiero pełne assistance europejskie zapewnia pomoc w razie awarii za granicą. Obejmuje zwykle naprawę na miejscu, holowanie do warsztatu, pomoc przy rozładowanym akumulatorze, przebitej oponie czy braku paliwa. W wielu wariantach można liczyć także na samochód zastępczy, nocleg dla pasażerów lub organizację dalszej podróży.

Najważniejszy pozostaje jednak limit holowania. To właśnie ta usługa generuje najwyższe koszty i najczęściej decyduje o tym, czy kierowca dopłaci z własnej kieszeni.

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Na co zwrócić uwagę przed wyjazdem?

Przed zagraniczną podróżą warto dokładnie sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia. Kluczowe znaczenie mają:

zakres terytorialny ochrony,

limit kilometrów holowania,

liczba interwencji w ciągu roku,

dostępność samochodu zastępczego,

pokrycie kosztów noclegu i transportu pasażerów,

ograniczenia dotyczące wieku pojazdu.

Warto też pamiętać, że w wielu krajach kierowca najpierw opłaca usługę pomocy drogowej, a zwrot kosztów otrzymuje później. Dlatego podczas podróży dobrze mieć przy sobie środki na nieprzewidziane wydatki oraz zachowywać wszystkie rachunki.

Assistance krótkoterminowe czy całoroczne?

Dla osób wyjeżdżających za granicę raz lub dwa razy w roku dobrym rozwiązaniem może być assistance krótkoterminowe kupowane na 9, 16 lub 31 dni. Jeśli jednak samochód regularnie pokonuje zagraniczne trasy, bardziej opłacalny zwykle okazuje się pakiet całoroczny.

Niezależnie od wybranego wariantu nie warto kierować się wyłącznie ceną. Różnica między dobrym a podstawowym assistance może wynosić kilkadziesiąt złotych rocznie, podczas gdy pojedyncza awaria za granicą potrafi wygenerować rachunek liczony w tysiącach złotych.

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Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko datę ważności polisy, ale przede wszystkim limity i zakres ochrony. To właśnie one decydują, czy awaria skończy się telefonem do ubezpieczyciela, czy kosztownym rachunkiem do zapłacenia.