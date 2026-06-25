To ma być hybryda? Fiat 500 Torino spala w mieście około 7 l/100 km

Fiat 500 Torino ma 65 KM i w teście spala około 7 l/100 km w mieście, co tworzy wyraźny kontrast między nazwą Hybrid a rzeczywistością. Za edycję Torino trzeba zapłacić 89 900 zł, choć dealerzy często obniżają cenę o około 10 tys. zł.

Pod maską pracuje prosty układ 12 V, a dodatkowe kilogramy nowej generacji ograniczają korzyści z mild hybrid. Poniżej praktyczne wnioski z jazdy, spalania, wyposażenia i porównania z rywalami.

FIAT 500 HYBRID TORINO. HYBRYDA TYLKO Z NAZWY?

Fiat 500 Torino przyciąga wzrok stylem i nawiązaniami do włoskiej motoryzacji, ale pod względem technicznym trudno mówić o pełnoprawnej hybrydzie. Pod maską pracuje litrowy silnik benzynowy o mocy 65 KM wspierany przez prosty układ mild hybrid 12 V. Nie pozwala on na jazdę wyłącznie na prądzie, a jego zadaniem jest głównie wspomaganie ruszania, odzyskiwanie energii i wyłączanie silnika podczas toczenia.

W praktyce system działa dyskretnie. Silnik może zostać wyłączony już przy prędkości około 20 km/h podczas dojazdu do skrzyżowania, a rekuperacja po odjęciu gazu jest wyraźnie odczuwalna. Nie przekłada się to jednak na spektakularnie niskie zużycie paliwa.

W MIEŚCIE CZUJE SIĘ DOBRZE, ALE SPALANIE ROZCZAROWUJE

Fiat 500 Torino najlepiej odnajduje się w miejskiej dżungli. Jest zwrotny, lekki w prowadzeniu i bez problemu mieści się tam, gdzie większe auta mają już kłopot z parkowaniem. Dodatkowym atutem jest komfortowe zawieszenie, które zaskakuje dojrzałością jak na samochód tej wielkości.

Problem pojawia się przy dystrybutorze. W mieście trudno osiągnąć wynik poniżej 7 l/100 km. Poza miastem spalanie spada do około 6 l/100 km, a podczas bardzo spokojnej jazdy można zobaczyć 5,5 l/100 km. To wyniki przyzwoite, ale zdecydowanie nie takie, jakich wielu kierowców oczekuje po samochodzie oznaczonym jako Hybrid.

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Osiągi również nie są mocną stroną modelu. Silnik rozwija 65 KM i 92 Nm momentu obrotowego, dlatego poza miastem często wymaga redukcji biegów. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje ponad 16 sekund, a utrzymywanie autostradowych prędkości na wzniesieniach wymaga cierpliwości.

TORINO STAWIA NA STYL, NIE NA TECHNIKĘ

Wersja Torino wyróżnia się przede wszystkim wyglądem. Klienci otrzymują unikalne kolory nadwozia, specjalne emblematy oraz wnętrze z detalami nawiązującymi do Turynu i historycznej "pięćsetki". To odmiana stworzona dla osób, które kupują auto również oczami.

Kabina Fiata nie zachwyca jakością materiałów, ponieważ dominują twarde plastiki, ale charakterystyczna lakierowana listwa i stylowe dodatki skutecznie poprawiają odbiór wnętrza. Fiat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów miejskich na rynku i właśnie na emocjach buduje swoją przewagę.

CENA? TU ZACZYNAJĄ SIĘ SCHODY

Fiat 500 Hybrid Torino kosztuje 89 900 zł. To więcej niż podstawowe wersje modelu i wyraźnie więcej niż niektórzy konkurenci. Dealerzy często oferują rabaty sięgające około 10 tys. zł, jednak nawet wtedy trudno mówić o okazji cenowej.

Za podobne pieniądze można kupić znacznie praktyczniejsze auta miejskie. Problemem Fiata jest również trzydrzwiowe nadwozie oraz brak automatycznej skrzyni biegów, która w ruchu miejskim byłaby mile widziana.

KIA PICANTO I TOYOTA AYGO X MAJĄ MOCNE KONTRARGUMENTY

Najgroźniejsi rywale Fiata stawiają na pragmatyzm. Kia Picanto oferuje pięcioro drzwi, niższą cenę i dostępność zautomatyzowanej skrzyni biegów. Z kolei Toyota Aygo X Hybrid dysponuje mocą 116 KM, jest wyraźnie szybsza i kosztuje mniej niż testowany Torino.

Na ich tle Fiat 500 nie wygrywa osiągami, spalaniem ani praktycznością. Jego największym atutem pozostaje styl, charakter i niepowtarzalny klimat włoskiego samochodu miejskiego.

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WERDYKT

Fiat 500 Hybrid Torino to samochód kupowany przede wszystkim sercem. Świetnie odnajduje się w mieście, nadal wygląda wyjątkowo i skutecznie przyciąga spojrzenia. Jednocześnie oznaczenie "Hybrid" może budzić zbyt duże oczekiwania. Układ 12 V pomaga w codziennej jeździe, ale nie zapewnia oszczędności, których wielu kierowców spodziewa się po hybrydzie.

Jeśli liczy się styl i charakter, Torino ma sporo do zaoferowania. Jeśli najważniejsze są ekonomia, osiągi i praktyczność, konkurenci prezentują dziś mocniejsze argumenty.