Dacia szykuje hit. Nowy Spring może ponownie podbić rynek tanich elektryków

Dacia Spring II ujawniona na pierwszych ilustracjach zapowiada niedrogiego, praktycznego miejskiego elektryka z baterią 27,5 kWh i deklarowanym zasięgiem WLTP 250 km. Auto korzysta z techniki Renault Twingo E-Tech Electric, co daje mu solidną bazę techniczną przy zachowaniu odrębnej, oszczędnej stylistyki.

Moc 60 kW (82 KM), prędkość maksymalna 130 km/h i produkcja w Novo Mesto wyraźnie pozycjonują model w segmencie najtańszych samochodów elektrycznych. To propozycja skoncentrowana na codziennej mobilności miejskiej, nie na długich trasach ani efektownych osiągach.

DACIA SPRING II CORAZ BLIŻEJ. MA BYĆ JEDNYM Z NAJTAŃSZYCH ELEKTRYKÓW W EUROPIE

Pierwsze ilustracje Dacii Spring II pokazują, że marka nie zamierza rewolucjonizować sprawdzonego przepisu. Nowa generacja miejskiego elektryka ma pozostać prosta, praktyczna i przede wszystkim tania. Jednocześnie widać wyraźne podobieństwa do Renault Twingo E-Tech Electric, z którym Spring ma dzielić platformę oraz układ napędowy.

To nie przypadek. Dacia chce wykorzystać sprawdzone rozwiązania techniczne Grupy Renault, aby utrzymać niskie koszty produkcji i zaoferować jeden z najtańszych samochodów elektrycznych na rynku.

SPRING II SKORZYSTA Z TECHNOLOGII RENAULT

Według ujawnionych informacji nowa Dacia Spring II otrzyma napęd znany z Renault Twingo E-Tech Electric. Oznacza to silnik elektryczny o mocy 60 kW (82 KM) i 175 Nm momentu obrotowego, współpracujący z jednobiegową przekładnią automatyczną oraz napędem na przednie koła.

Sprawdź: Dacia podjęła decyzję w sprawie Springa. To koniec produkcji w Chinach

Energię ma magazynować akumulator LFP o pojemności 27,5 kWh. Producent deklaruje zasięg do 250 km według cyklu WLTP oraz średnie zużycie energii na poziomie 12,5 kWh/100 km.

Parametry jasno pokazują, że Spring II nie będzie autem do dalekich podróży. To typowy samochód miejski, zaprojektowany z myślą o codziennych dojazdach i poruszaniu się po zatłoczonych ulicach.

MAŁY ELEKTRYK Z PRAKTYCZNYM WNĘTRZEM

Nowa Dacia ma mierzyć około 3,7 m długości i oferować rozstaw osi wynoszący 2,5 m. Mimo niewielkich gabarytów producent przewiduje bagażnik o pojemności około 300 litrów, cztery miejsca i pięciodrzwiowe nadwozie.

Masa własna ma wynosić około 1200 kg, a prędkość maksymalna 130 km/h. To wartości typowe dla budżetowego samochodu elektrycznego, którego głównym zadaniem jest niska cena zakupu i eksploatacji.

PRODUKCJA W EUROPIE

Spring II ma powstawać w zakładzie Renault w Novo Mesto w Słowenii. Wybór istniejącej fabryki i gotowej platformy powinien przyspieszyć wdrożenie modelu do produkcji oraz pomóc utrzymać konkurencyjną cenę.

To istotna zmiana, ponieważ obecna generacja Springa produkowana jest w Chinach. Europejska produkcja może poprawić logistykę i skrócić czas dostaw na najważniejsze rynki.

Przeczytaj: Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku

CZY DACIA ZNÓW BĘDZIE NAJTAŃSZYM ELEKTRYKIEM?

Wszystko wskazuje na to, że właśnie taki jest cel producenta. Dacia nie zamierza konkurować rekordowym zasięgiem czy zaawansowaną technologią. Zamiast tego stawia na prostą konstrukcję, sprawdzony napęd i możliwie niski próg wejścia do świata elektromobilności.

Jeśli finalna cena okaże się równie atrakcyjna jak zapowiadają przecieki, Spring II może ponownie stać się jednym z najważniejszych modeli w segmencie niedrogich samochodów elektrycznych i powtórzyć sukces swojego poprzednika.