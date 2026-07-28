BYD odsłonił nowego flagowca. Ten sedan ma imponujący zasięg

BYD oficjalnie zapowiedział premierę modelu Da Han – ogromnego elektrycznego sedana, który już teraz przyciąga uwagę imponującymi parametrami. Samochód otrzymał akumulator o pojemności 102,3 kWh, a producent deklaruje nawet 1008 km zasięgu według chińskiej normy CLTC.

Debiut odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych w Chengdu, które rozpoczną się 21 sierpnia.

BYD Da Han zadebiutuje jeszcze w sierpniu

Chiński producent stopniowo ujawnia kolejne informacje o swoim nowym flagowym sedanie. Oficjalna premiera modelu BYD Da Han została zaplanowana na targi motoryzacyjne w Chengdu, odbywające się w dniach 21–30 sierpnia.

Przed debiutem marka opublikowała serię oficjalnych zdjęć oraz szkiców koncepcyjnych. Sama nazwa modelu została wybrana przez internautów w specjalnym konkursie. „Da Han”, czyli „Wielki Han”, dobrze oddaje charakter chińskiego samochodu, który ma być jednym z największych i najbardziej zaawansowanych sedanów w ofercie producenta.

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Ponad 5,2 metra długości i nawet 775 KM

Nowy sedan imponuje rozmiarami. Da Han mierzy 5256 mm długości, 1999 mm szerokości i 1510 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 3130 mm. Kabina oferuje pięć miejsc, a wyposażenie standardowe obejmuje panoramiczny dach.

Klienci będą mogli wybierać pomiędzy kilkoma wersjami napędowymi. Odmiana z napędem na tylną oś rozwija 370 kW (503 KM) i osiąga prędkość maksymalną 240 km/h. Najmocniejszy wariant z napędem na wszystkie koła generuje aż 570 kW, czyli 775 KM, co pozwala rozpędzić auto do 270 km/h.

Akumulator 102,3 kWh i ponad 1000 km zasięgu

Największe zainteresowanie budzi jednak bateria. Akumulator LFP ma pojemność 102,326 kWh i waży 725,9 kg. Przy masie własnej samochodu wynoszącej 2260 kg oznacza to, że niemal jedna trzecia masy auta przypada właśnie na zestaw akumulatorów.

Według producenta wersje z jednym silnikiem mają oferować zasięg do 1008 km w cyklu CLTC. Pozostałe odmiany osiągają od 970 do 820 km, w zależności od konfiguracji napędu. Na razie BYD nie opublikował jeszcze wyników pomiarów według europejskiej normy WLTP, która zazwyczaj daje niższe wartości.

Powstanie także hybryda plug-in

Równolegle z wersją elektryczną producent przygotował również odmianę plug-in hybrid. Łączy ona benzynowy silnik 1.5 o mocy 115 kW z jednostką elektryczną rozwijającą 200 kW oraz akumulatorem o pojemności 54,5 kWh.

BYD deklaruje możliwość przejechania do 370 km wyłącznie na napędzie elektrycznym według chińskich norm. Producent zapowiada również zastosowanie drugiej generacji akumulatorów Blade, które na odpowiednich stacjach mają umożliwiać ładowanie od 10 do 97 proc. w zaledwie dziewięć minut.

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Cena nadal pozostaje tajemnicą

BYD nie ujawnił jeszcze oficjalnego cennika Da Hana. Dla porównania, bliźniaczy SUV Da Tang kosztuje w Chinach od 239 900 do 309 900 juanów, dlatego można spodziewać się podobnego poziomu cen.

Nie wiadomo również, czy model trafi do Europy. Duże sedany cieszą się na naszym rynku znacznie mniejszym zainteresowaniem niż SUV-y, a dodatkowym wyzwaniem pozostają homologacja oraz dostosowanie samochodu do europejskich wymagań. Mimo to Da Han pokazuje, jak ambitne cele stawia sobie dziś BYD w segmencie samochodów elektrycznych.