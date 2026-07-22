BYD rzuca wyzwanie Yarisowi i Clio. Nowa hybryda plug-in ma zmienić segment B

BYD wkracza do segmentu B z modelem Dolphin G DM-i - hybrydą plug-in, która ma połączyć zalety samochodu elektrycznego w mieście z wygodą jazdy na dłuższych trasach bez obaw o zasięg. Producent stawia na codzienną jazdę na prądzie, a silnik benzynowy ma pełnić rolę wsparcia, gdy akumulator się rozładuje.

Sprawdzamy, co oferuje nowy model i czy ma szansę namieszać w jednym z najważniejszych segmentów rynku.

Mały samochód, ale z napędem plug-in

BYD Dolphin G DM-i mierzy około 4,1 m długości i celuje w najpopularniejszy w Europie segment B. To właśnie tutaj rywalizować będzie z takimi modelami jak Toyota Yaris, Renault Clio czy Peugeot 208. W przeciwieństwie do wielu konkurentów chiński producent nie zrezygnował jednak z napędu plug-in.

Założenie jest proste - w codziennych dojazdach auto ma poruszać się głównie na energii elektrycznej, a podczas dłuższych podróży kierowca może liczyć na wsparcie silnika benzynowego.

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Dwie wersje akumulatora

BYD przygotował dwie konfiguracje baterii. Podstawowa ma pojemność 7,4 kWh, natomiast większy akumulator oferuje 18,3 kWh. Według producenta pozwala on przejechać na samym prądzie ponad 100 km.

Przy regularnym ładowaniu oznacza to, że większość codziennych tras można pokonywać bez uruchamiania silnika spalinowego. Uzupełnienie energii z domowego gniazdka zajmuje około sześciu godzin.

Ponad 200 KM i elektryczny charakter jazdy

Napęd opiera się przede wszystkim na silniku elektrycznym, który zapewnia natychmiastową reakcję na gaz i 210 Nm momentu obrotowego. Moc systemowa przekracza 200 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,3 s.

Po rozładowaniu akumulatora główną rolę przejmuje czterocylindrowy silnik benzynowy, który wspiera układ hybrydowy i pozwala kontynuować jazdę bez konieczności szukania ładowarki.

Wyposażenie i cena

Już od wersji Boost Dolphin G DM-i otrzymuje podgrzewaną kierownicę oraz centralny ekran o przekątnej 12,8 cala. Najbogatsze odmiany oferują dodatkowo panoramiczny dach i wyświetlacz head-up.

Według zapowiedzi cena najlepiej wyposażonej wersji ma sięgać około 124 900 zł.

BYD chce namieszać w segmencie B

Dolphin G DM-i pokazuje, że napęd plug-in wciąż może mieć sens także w mniejszych samochodach. Dla kierowców, którzy większość czasu spędzają w mieście, a od czasu do czasu wyjeżdżają w dłuższą trasę, taki układ może okazać się ciekawą alternatywą dla klasycznych hybryd i samochodów elektrycznych.

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Jeśli BYD utrzyma konkurencyjną cenę i deklarowane parametry potwierdzą się w codziennym użytkowaniu, nowy Dolphin może stać się jednym z najciekawszych debiutów w segmencie miejskich aut w najbliższych latach.